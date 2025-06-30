政治修辭的極化　民主語言的自殘與文明底線的掏空

▲就民主政治發展的歷程而言，民主從一開始就不是只靠投票機制而存活，而是依託一套「可運作的共識機器」。（圖／記者李毓康攝）

●江岷欽／世新管理學院院長

就民主政治發展的歷程而言，民主從一開始就不是只靠投票機制而存活，而是依託一套「可運作的共識機器」；亦即，哈伯瑪斯所稱的審議式民主(deliberative democracy）之公共論述場域。這部機器的核心運作邏輯，不是藉由情感宣洩來驅動，而是透過理性對話、公共論述、價值協調來運作。是故，民主的韌性，係來自於多元價值的和平共存，而這個前提就是「政治修辭與語言的節制能力」。

申言之，在政治修辭的演化中，語言既是統治的繮繩，也是文明的架構。每一個民主制度的穩定，依賴的不僅是選票的計算，更仰賴公共語言場域的基本節制與相互尊重。

語言正被武器化 毒性修辭成為政客動員利器

但今日的西方民主，語言正被武器化成新的危險樣貌：毒性修辭成為政客動員的利器，理性討論的範式正在整個政治空間中逐漸退場。

事實上，相關的數據已清晰地說明這一失序亂象。2023年發表於目前「公認最成功的開放獲取數字系統之一」的ArXiv大型跨國語料研究揭示，美歐政治精英自2000年以來，在文化戰爭相關議題上的不文明語言使用頻率持續攀升。羞辱、歸類、簡化與標籤化，構成了當今政治語言的主要結構。

這種修辭的進化，不再是論述的精緻化，而是憤怒與偏見動員的粗糙極化。

論者或謂：「為何在此刻政治語言特別容易淪陷？」我們若進一步審視，不難發現其背後的深層邏輯。

首先，民主社會正面臨「雙重焦慮症候群」：一方面，全球化與科技革新重塑勞動市場，摧毀了過去穩定的中產階層預期；另一方面，文化認同多元化讓許多傳統群體感受到自身價值體系的失衡。

當經濟與身份雙重失控，政治人物若能提供明確的「敵我敘事」與簡單直接的情緒出口，便能迅速凝聚基本盤。簡言之，複雜的政策改革遠不如簡單的仇恨動員來得有效。

其次，社群媒體技術深刻改變了語言的生態法則。演算法放大了極端言論的擴散力，使政治語言逐漸從「說理的語境」淪為「情緒表演的劇場」。

憤怒比真相更具病毒式的感染力，譁眾取寵的言辭在碎片化的注意力競技場上幾乎無往不利。政客若要生存，必須迎合這種新型語言市場邏輯：越極端，越有流量；越毒辣，越有選票。

其中，尤以美國政壇成為這場「語言毒性實驗的急先鋒」最受矚目。2016，川普在第一任內，以赤裸排外的語言煽動白人藍領的身份焦慮，將文化戰爭議題制度化為選戰核心。2020，拜登執政後，進步派則以道德純潔性的高度防守反擊。兩端的修辭鏡像彼此強化，導致政治語言愈發簡化成善惡對立、正邪二元，政策細節與事實辯證幾近消失。2024，川普再次執政後的言語激化與偏激極端愈演越烈、每況越下。

在這股極化政治的風潮下，歐洲民粹政治也緊隨美式邏輯複製、擴散。例如，法國國民聯盟、瑞典民主黨、匈牙利青民盟、義大利兄弟黨，紛紛將移民、多元文化與國族存亡劃上等號，將文化焦慮升級為身份防衛戰爭。就連自詡溫和的中間派領袖，也不得不在選舉考量下採取語言強化策略，以免被右翼侵蝕選票根基。因此，毒性修辭逐漸由邊緣滲透主流，文明語境的防線也節節敗退。

值得玩味的是，當代這場語言墮落與十九世紀英國政治場域的修辭相比，格外映照出文明斷層的巨大落差。當年邱吉爾與艾斯特夫人(Lady Astor)的經典交鋒：「如果你是我的丈夫，我會在你的咖啡裡下毒。」

「如果你是我的妻子，我會毫不猶豫地喝下那杯咖啡。」

這場唇槍舌劍雖尖銳，卻不失機智與風度，仍屬於文明修辭的藝術競技。而今日政治修辭，早已從諷刺的藝術墮為粗暴的人格鞭笞。

▼美國政壇成為這場「語言毒性實驗的急先鋒」最受矚目。（圖／路透）

真正成熟的民主政治 誰能在分歧中保有理解他人的空間

進一步來看，這種修辭毒性攀升其實是權力結構再分配的表現。當代選舉邏輯愈來愈被「注意力經濟」主宰，政客必須適應市場式的政治生存法則：在麥當勞化的社會(McDonaldized society)，選民根本不耐長篇大論的政策闡釋，他們追逐的是即時的情緒激盪與身份認同的確認感。

此時，治理理性被擠壓成秒速的表演與動員。當情緒成為最廉價的動員資源，當仇恨成為跨越陣營的通貨，妥協自然被視為懦弱，理解等同於背叛。

在人類文明史的縱深中，民主制度從來並非天生穩定，而是一場高度精緻的人性馴化工程。若政治語言全面淪為情緒戰爭的炮火，民主的韌性將在內爆中漸次消蝕。當治理的理性核心不再存在，制度最終會留下形式的軀殼，卻失去其內在功能。

邱吉爾的另一句話或許才真正道出了今日民主的困境：「民主是最糟糕的政府形式——除了其他被試驗過的制度以外。」但這句話的前提，是民主依然保有基本的制度倫理與語言自律。當政治菁英放棄理性節制，當選民也逐漸適應仇恨修辭的日常化，民主制度內部的裂痕便已悄悄形成。

哈佛大學教授麥可・伊尼雅提夫（Michael Ignatieff）曾說：「沒有寬容，就沒有文明的社會；沒有寬容，民主也無從存在。」誠哉斯言。

真正成熟的民主政治，從來不在於誰煽動了最多的憤怒，而在於誰還能在深層分歧中保有理解他人的空間。若民主要在這場語言自殘的惡性循環中尋求自救，唯有回到最初的制度本心：尊重異議，珍視理性，並始終相信人性尚存善意的可能。

▼當情緒成為最廉價的動員資源，當仇恨成為跨越陣營的通貨，妥協自然被視為懦弱，理解等同於背叛。（圖／記者林敬旻攝）

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