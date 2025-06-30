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莫忘初心！　教育部不該忘記對偏鄉的神聖承諾

我們想讓你知道…醫療人力屬長期投資與國家戰略資產，任何變動須審慎評估，都不該倉促行事，以招生數量取代質量與制度設計，亦將對未來醫療生態造成不可逆傷害。

▲。（圖／VCG）

▲長期以來，公費醫師與自費醫師即肩負著不同的社會使命，公費醫學生設立初衷即為補足偏鄉及資源不足地區之醫療人力。（圖／VCG）

●陳烱鳴／精神科醫師、新北市醫師公會副秘書長

長期以來，公費醫師與自費醫師即肩負著不同的社會使命，公費醫學生設立初衷即為補足偏鄉及資源不足地區之醫療人力，尤以近年來，內科、外科、婦產科、小兒科、急診科等救命科別人力流失嚴重，基層與偏鄉醫療資源越趨匱乏的現今，這些重點科別的公費人才培養，對於台灣的醫療未來，更是顯得至關重要。

對於教育部停招公費生　感到無比之憂心

日前教育部以「清華、中興、中山大學業以投入教育資源，為使學校挹注之資源得以充分運用並維持一定開班人數規模」為由，同意這三所大學學士後醫學系，自115 學年度起，停招公費生改招自費生，同時更擴增各校名額，從23名增為 35 名。

事實顯示，自費醫學生畢業後，由於健保制度設計等多重因素，大多投入如醫美、小科高收入但非第一線救命醫療科別，與國家投入資源培養醫師的初衷完全背道而馳。

公費醫師，正是為了解決醫療資源分配不均、偏鄉醫師不足的長期結構性問題所設立的制度，此制度培養願意赴偏鄉服務、具使命感的年輕醫師，補足健保體系與公共衛生網的缺口。

教育部這樣驟然改變，將使醫療人力更進一步集中於都會與非急重症領域，不但讓整體醫療體系失衡之現況越趨惡化；這三所學校設立初衷，也都是以「培養具人文關懷、利他服務及科學素養」的偏鄉醫療人才為目標，此如作法，等同放棄對偏鄉與基層醫療的承諾，讓偏鄉醫療正義更加難以實現。

因此，我們對於教育部停招公費生轉招自費生並擴增名額的做法，感到強烈無比之憂心！

此決策未經醫界廣泛諮詢，亦未公開具體配套與人力規劃，醫療人力屬長期投資與國家戰略資產，任何變動須審慎評估，都不該倉促行事，以招生數量取代質量與制度設計，亦將對未來醫療生態造成不可逆傷害。

教育部應立即暫緩此一決策，重新檢討政策根據與實施影響。在政策制定時，廣納醫界、偏鄉代表與公共衛生專家意見，建立合理、公平且具長遠視野之醫學教育與人力規劃制度，並確保醫學教育維持公共性與公益性。

台灣醫療體系的核心價值是「人民健康優先」，呼籲教育部勿為短期目標犧牲長期公共利益，忽視台灣人民健康需求，讓台灣社會目前面臨的五大皆空、生病無法住院等醫療困境，更加進一步惡化！

▼日前教育部同意三所大學學士後醫學系，自115 學年度起，停招公費生改招自費生，同時更擴增各校名額。（圖／資料照）

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

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關鍵字: 陳烱鳴 雲論 教育部 公費 醫生 醫療 偏鄉

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