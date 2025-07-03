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大罷免投票　落在綠營最差的時刻！

我們想讓你知道…為了維持熱度，綠營過去一個多月不斷把「大罷免、大成功」掛在嘴邊，結果卻換來基本盤創新低、綠營支持者對賴清德的信任度、滿意度創新低、對民進黨的好感度創新低的局面。

▲美麗島「6月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供）

▲美麗島「6月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供，下同）

●單厚之／資深媒體人

大罷免第一波24席藍委將於本月26日舉行投票，《美麗島電子報》最新民調顯示，這是自去年520賴清德就職以來，對綠營最不利的時機。「2025年6月國政民調」賴清德總統信任度、滿意度均創就任以來的新低，民進黨好感度則是2023年11月以來的新低。

6月民調下滑　對賴清德和民進黨是重大警訊

賴清德於罷免投票日確定後展開「團結十講」，6/22第一講談到長毛象、6/24第二講出現「雜質說」，6/29第三講則因為「台灣沒有派員參加1946年制憲」、「馬英九自稱區長」惹議，可謂場場有驚喜。「6月國政民調」的調查時間是6/24~6/26，理論上並未完全反應上述效應。

本月賴清德的信任度比上月減少3.5％為45.0％，不信任則增加1.7％為43.0％，信任賴清德的民眾連續3個月跌破5成，本月是就任以來的新低，不信任則再次達到就任以來最高點（與4月相同），信任與不信任僅差距2.0％，也是就任以來最小。

賴清德本月整體信任指數是48，比上月減少2，主因是綠、藍、白三黨支持者對賴的信任都下滑，尤其泛綠對賴的信任指數從81.6減為78.5影響最大。賴清德自就職以來，泛綠對其信任指數多維持在80以上（僅去年7月出現過78.8），本月是就職以來的最低值。

賴清德滿意度本月下滑1.6％為44.7％、不滿意增加1.0％為46.8％，賴清德本月的滿意度是就任以來新低，不滿意度則是就任以來次高（今年4月是47.3％）。

賴清德的滿意度在今年4月一度出現死亡交叉，不滿意比滿意略超0.2％，5月因不滿意減少幅度大於滿意度下滑而黃金交叉，本月再度死亡交叉且不滿意比滿意高了2.1％。

賴清德滿意度下滑主要是泛綠和民眾黨支持者對其滿意度下滑，其中泛綠對賴清德滿意的比例從上月的87.1％下滑到83.2％影響最大。賴清德就職以來，泛綠支持者的滿意度多數維持在85％以上（除剛就職的去年5、6月），甚至經常超過9成，本月的83.2％是去年7月以來的最低。

綠營大罷免倚仗的就是綠營基本盤雖然比藍、白兩黨小，但支持者的凝聚力和動力遠高於藍軍支持者，所以可以以少勝多。如今泛綠對賴清德的信任度、滿意度雙雙創下新低，對賴清德和民進黨都是重大的警訊。

本月泛藍G1~G3族群合計32.8％比上月增加0.5％，G7~G9泛綠族群比上月減少4.5％。從去年12月以來，泛綠族群的版圖就一直維持在4成以上，今年3月更高達48.5％，本月則是近7個月的最低值。

▲▼美麗島「6月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島「6月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供）

綠營凝聚力仍遠勝藍營　但最後能留住多少才是成敗關鍵

本月自述是泛藍立場的民眾比上月減少0.9％為21.1％，自述是泛綠民眾則增加0.5％為38.2％。顯示綠營的基本盤雖然萎縮，但支持者仍有一定的熱度，所以勇於表態，藍營的情況正好相反，雖然基本盤小幅增加，但願意表態的支持者卻變少。

民進黨本月的好感度下滑1.9％為40.5％，是2023年11月以來的新低，反感減少0.2％為45.0％。和賴清德民調的走勢相同，民進黨好感度下滑是主因是泛綠和民眾黨的對其好感度下滑，5月泛綠對民進黨的好感度是87.3％，本月則是84.1％。自賴清德就職以來，泛綠對民進黨的好感度就一直都在8成5以上，甚至多次高達9成，本月同樣是賴清德就任以來新低。

綠營的好感度下滑，國民黨也沒有得利，本月國民黨的好感度微幅增加0.1％為26.3％，反感減少3.7％為53.6％。面對大罷免，國民黨一直希望激起支持者的投票意願並爭取中間選民，但本月泛藍支持者對國民黨的好感度卻從71.7％小跌到71.2％，中間選民對國民黨好感的比例則從20.7％降為18.1％，是因民眾黨支持者的好感度從27.2％提升為39.8％才能大致維持平盤。能否激起支持者的熱情、爭取中間選民支持，仍是國民黨必須面對的課題。

民眾黨本月好感度下滑2.0％為27.7％，下滑的幅度比民進黨的1.9％還大，反感則增加2.7％為50.9％，反感增加也是三黨之最。

民眾黨好感度降低的原因，是民眾黨支持者對民眾黨的好感度從89.2％減為83.2％以及綠營、中間選民對民眾黨好感度下滑。在大罷免的壓制下，民眾黨難免被邊緣化，而為了維持曝光與綠營更加針鋒相對，就造成這樣的結果。

對於賴清德的團結十講，民眾最注重的是國內經濟、其次則是台海和平，而賴清德和民進黨為了大罷免，關注的必然是中國威脅和加強國防，民眾注定不可能從賴清德的手中聽到自己關心的問題和答案。

賴清德的前三講已經謬論百出，總統府都必須拿掉爭議的內容，再由發言人出來擦屁股，若賴清德未來狀況不變，必然會對大罷免產生衝擊。

為了維持大罷免的熱度，綠營過去一個多月不斷把「大罷免、大成功」掛在嘴邊，所有的事都能扯到大罷免，結果卻換來基本盤創新低（G7~G9）、綠營支持者對賴清德的信任度、滿意度創新低、對民進黨的好感度創新低的局面。

從今年1月至今、長達半年不斷重複的增溫，支持者再高的凝聚力或熱情，也難免有疲乏的時候。綠營的凝聚力和熱度雖然仍遠勝藍營，但最後不到一個月的時間，民進黨能留住多少支持者的熱情，才是大罷免成敗的關鍵。

▼綠營的凝聚力和熱度仍遠勝藍營，但最後不到一個月的時間，民進黨能留住多少支持者的熱情，才是大罷免成敗的關鍵。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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