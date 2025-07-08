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川普對等關稅開獎非終局！台灣卡關農業紅線？　預估落在15～20%區間

我們想讓你知道…即使談判沒有如預期順利，個人還是相信 (期望) 台灣的對等關稅應該會落在15-20%這區間。稅率高過這區間不論是美國或台灣都沒有好處，畢竟美國是台灣最重要的出口國家。

▲美國總統川普向各國實施對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普向各國實施對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）

●連賢明／中華經濟研究院院長、政大創新國際學院合聘教授

講一下我對昨天對等關稅開獎的看法。

對等關稅創造非中供應鏈　只做生意不搞政治的好時光過去了

第一，昨晚對等關稅開獎不是最後得獎結果，這些反而是川老大覺得還要談判的國家清單。對這些國家來說，現在就是進入談判的下半場。真的確定的是一百多領到10%稅率的國家，那個還沒有公布。

第二，對等關稅談判的關鍵是「不要想對等，不單純關稅，主要是談判」。美國沒想跟台灣簽FTA，也不會給台灣零關稅，川普關稅的地板價就是10%，而要台灣給美國零關稅，最後稅率就看美國市場對你有多重要。

南韓日本都已經和美國簽FTA，但還是被要求25%的對等關稅。和韓國談判中討論的是美國汽車為什麼在韓國賣不動? 駐韓駐軍要怎麼分攤軍費? google 地圖在韓國為什麼不能用? 基本上只要美國想談都可列入。

第三，對等關稅另一個目的在創造非中供應鏈。和中國密切的國家大概都40%往下講，和美國聯盟國家大概10%開始談。

所以你看到寮國，緬甸，泰國這些和中國密切的東南亞國家都是快四成，英國歐盟大概都是一成開始加。越南是一個最直接例子，轉口貿易的稅率四成，當地生產的稅率兩成。多投資美國，少用中國貨，這國家的稅率會越低，反之就越高。過去只做生意不搞政治沒有意識形態的好時光已經過去了。

國家 新關稅稅率 原關稅稅率
日本 25% 24%
南韓 25% 25%
馬來西亞 25% 24%
哈薩克 25% 27%
南非 30% 30%
寮國 40% 48%
緬甸 40% 44%
突尼西亞 25% 28%
波士尼亞-赫塞哥維納 30% 35%
印尼 32% 32%
孟加拉 35% 37%
塞爾維亞 35% 37%
柬埔寨 36% 49%
泰國 36% 36%

 

稅率高過20%區間對美台都沒好處　畢竟美國是台灣最重要出口國家

第四，台灣現在處在尷尬中。川普應該想把日本韓國和台灣一起談，放在類似的關稅區間。日本本來要做模範生，談完再找韓國台灣說比照辦理，沒想到石破茂比石頭還硬，韓國新總統則剛上任，反而是台灣最有誠意，談判進度最前面，但還不是美國最滿意結果，所以川老大還在考慮要不要接受。

第五，台美貿易談判卡在哪? 個人判斷應該在農業，而不是汽車關稅。汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小但還有解決空間。農業部分牽涉到食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。這些困難不論哪個國家都會碰到。要不然日本也不會為稻米死守不願意退讓。

第六，即使談判沒有如預期順利，個人還是相信 (期望) 台灣的對等關稅應該會落在15-20%這區間。稅率高過這區間不論是美國或台灣都沒有好處，畢竟美國是台灣最重要的出口國家，台灣也是美國ICT和半導體最重要供應鏈。

此外，台灣若能談成還不錯的結果，也會給日本韓國製造額外壓力，台灣若在美國有稅率優勢，這樣對日韓在科技業與台灣競爭大不利。

最後，最重要的是，川老大你能不能一次公布所有國家的對等關稅稅率，像上次一樣做個表一次解決。一個一個國家慢慢公布，這樣我們智庫同仁要怎麼睡覺?

▼總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

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