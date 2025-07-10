台灣為何不在關稅名單上？　解析「好消息」無關大罷免

▲美國總統川普宣布第二波對等關稅談判國家名單，仍舊沒有台灣。（圖／達志影像／美聯社）

●吳嘉隆／總體經濟學家

台灣不在關稅名單上，這有什麼含義嗎？

川普的對等關稅的第一波名單，有14國，當中沒有台灣，最低的稅率是日本與韓國的25%。第二波名單有8國，最低的稅率是菲律賓的20%。在這兩波名單當中，都還沒有台灣。

我忽然覺得，如果台灣的關稅稅率是25%或者更多，那完全可以在第一波名單就宣布，不會顯得突兀。

如果台灣的關稅稅率是20%，跟菲律賓一樣，那也一樣可以在第二波名單當中來宣布，不會顯得突兀。

連二波名單沒有台灣 美國有何含義

但是，如果台灣的關稅稅率是15%，甚至10%，我是說舉例來說，那麼在第一波名單當中宣布出來的話，就會顯得很突兀，因為跟日本韓國的25%形成強烈對比，國內外的媒體上會大肆討論，會一直問怎麼會這樣？美國是什麼意思？於是，台灣的部分暫不宣布。

▲台灣不在川普宣布的兩波名單內，筆者猜測會是「好消息」。圖為美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）。（示意圖／路透）

即使在第二波名單當中，宣布台灣是15%，或10%，那還是相當震撼，形成強烈對比，媒體上又會問，川普這樣做，這究竟是什麼含義？

所以，我猜想台灣不在這兩波名單內，很可能是台灣的稅率比20%還要低。否則的話，在第二波一併宣布就可以了，不是嗎？

台美還在談 無關大罷免

當然了，理論上，你可以說，台灣跟美國還在談，或者，你也可以大膽猜測，美國是在等7月26號台灣的大罷免的投票結果。只不過，如果美國真的要影響大罷免的結果，那他現在可以直接宣布給台灣比較低的關稅，算是對現在的親美政府給支持。

▲台美還在談，關稅還未定，總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

所以，台灣不在前兩波名單當中，綜合來看，應該會是好消息的可能性比較大。我是說可能性。你說呢？

*後記：越南很早就被宣布，從原來的46%降低為20%，很可能就是越南有滿足美國的要求，被美國拿來當模範生。

現在美國有可能要給台灣比較低的關稅稅率，但是台灣還沒有滿足美國的要求，還在那邊拉鋸，所以才被延後宣布。

我猜想，如果台灣像越南那樣滿足美國的要求，那很可能早就宣布了。

▲美國川普政府兩波對等關稅調整一覽。（表／記者張方瑀製，點圖放大）

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