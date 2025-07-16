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全球交易型主義　只有利益、沒有道義的國際秩序？

我們想讓你知道…2025年的國際政治，正無可迴避地進入這樣一個階段──一個只講交易、不講道義的世界秩序。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲當制度崩潰、價值失語，國與國之間的關係終將回歸叢林法則的實力與利益。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新管理學院院長

強者為所欲為，弱者逆來順受。（The strong do what they can, and the weak suffer what they must.）—修昔底德（Thucydides)《伯羅奔尼撒戰爭史》

這段古希臘的警句，穿越兩千五百年的歷史煙塵，成為當代國際秩序的回響。當制度崩潰、價值失語，國與國之間的關係終將回歸叢林法則的實力與利益。

交易語言蔓延全球　取代「制度正當性與道德共識」

2025年的國際政治，正無可迴避地進入這樣一個階段──一個只講交易、不講道義的世界秩序。

誠然，全球交易型主義（Global Transactionalism）早已不是新詞，但如今它不只是隱含於外交場域中的政治修辭，更是堂而皇之地成為治國與制衡他國的主要邏輯。

從華府到北京，從利雅德到柏林，交易語言蔓延全球、覆蓋規範、瓦解信任，取代了曾被視為國際合作基礎的「制度正當性與道德共識」。

其中，美國的例子最為鮮明。2025年7月，二度執政的川普簽署號稱史上最龐大的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）。該法案為高所得者減稅，削減弱勢補助與綠能投資，引發內外批評。

但它的核心意涵卻遠超越財政範圍──重新定義制度，是川普對盟友釋出的訊號「美國的承諾不是憑道義，而是憑利益、看帳單。」

北約、日本、南韓紛紛被要求「繳清保護費」，否則防衛協議將重新議價。外交，在這種語境下，變成了開標與結標之間的權力賽局。

中國大陸的交易邏輯雖然低調，但同樣深遠。在「一帶一路」（Belt and Road Initiative, BRI）的倡議下，從非洲礦區到亞歐港口，一筆筆以貸款為名的資本擴散，正在靜默中改寫世界的依賴結構。

2017年，斯里蘭卡的漢班托塔港，就是最經典的地緣轉讓。這不只是發展援助，更是「以港抵債」的現代版本。在中國大陸與受援國之間，沒有人權的問責，也無制度建設的扶持，有的只是雙邊協議、密室談判與難以解約的長期束縛。

▼中國大陸的交易邏輯雖然低調，但同樣深遠。從非洲礦區到亞歐港口，一筆筆以貸款為名的資本擴散，正在靜默中改寫世界的依賴結構。（圖／翻攝新華社）

▲▼。（圖／翻攝新華社）

這種交易邏輯的勝利　是一場文明內部的潰敗

波蘭社會學家齊格蒙特・鮑曼（Zygmunt Bauman）曾感慨的說「當信仰與價值都能議價，神聖也就不過是另一場交易。」（When everything becomes negotiable, nothing remains sacred.）當代交易型主義的蔓延，正讓制度本身變得可議價，讓「神聖不可侵犯」的公共價值成為政治討價還價的配角。

例如，疫苗民族主義使得COVAX瓦解；氣候協議形同具文，各國將減碳義務視為籌碼；對外援助不再關乎人道，而成了遏制移民或取得資源的條件式投資。

坦白說，這種交易邏輯的勝利，不只是大國之間的戰略競逐，更是一場文明內部的潰敗。當民眾對制度失去信任，當民主選票成了補貼與現金的對價，當媒體自由、司法獨立與氣候正義也能入市喊價──我們已經不是站在制度衰退的邊緣，而是跌入空洞化的無底深淵。

然而，終究還有一道問題尚未被遺忘──制度存在的意義是什麼？ 是維持表面上的穩定？還是承載一種我們願意為之堅持、不願交易的價值信仰？

我們質疑交易型主義，並非拒絕現實的利益運作，而是要重新劃清界線：哪些是可談判的？哪些是必須守住的？例如，新聞自由就不是籌碼、司法獨立也不是配套、國際責任更不是可以折抵的債務。

唯有重建一套價值導向的制度語言，讓多邊合作與民主信任再次具有內在意義，國際政治才能走出目前這種「帳本治理」的虛耗循環。

電影《挑戰者》（The Contender）有一句經典的台詞：「原則的價值，唯有在困難時依然堅守，才是真正的存在」(Principles only mean something when you stick to them when it’s inconvenient.)。

是的，在這個一切皆可交易的時代，堅持不可交易之物，才是制度的真正價值。

▼唯有重建一套價值導向的制度語言，讓多邊合作與民主信任再次具有內在意義，國際政治才能走出目前這種「帳本治理」的虛耗循環。（示意圖／路透）

▲▼ 。（示意圖／路透）

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