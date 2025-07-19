台灣惡氣充盈　美麗島芳蹤渺然！

▲大罷免「護國大遶境」誓師。（圖／民進黨提供）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

罷免是負面投票，基本上一種仇恨動員，因此必然導致仇恨情緒上升。在台灣31個選區推動的「大罷免」，雙方相互惡言攻擊，已把台灣搞得烏煙瘴氣，惡氣充盈，再也看不到美麗島的芳蹤。

這場殊死戰 進入「中共同路人」vs.「民主守門人」賽局



根據TPOC台灣議題研究中心資料，截至7月初，在雙北地區針對部分國民黨立委的罷免案，網路討論頻次達數十萬筆，且負面情緒比例遠高於正面，仇恨值指標顯示某些個案負面聲量是正面聲量的多倍。

認知戰智庫IORG揭露已有32類資訊操弄攻擊，網路聲浪最高的幾位立委因罷免議題成為攻防重心，徐巧芯、王鴻薇、羅智強等人淪為仇恨出口。Facebook、Threads等社群媒體顯著被貼圖文、情緒式標語充斥，非理性討論充斥其間。雙方都在積極動員。

台灣網路已被仇恨言論淹沒，負面聲量飆高，情緒化程度上升，大量仇恨性言論隨著投票日逼近而持續增加。而且，資訊戰干擾明顯，雙方都被指操弄網路輿論、製造謠言。

整體而言，現階段網路氛圍極為激烈，言論政治立場清晰，攻擊聲量明顯成長，情感情緒更強烈。

由於這場「大罷免」並非針對個別立委不稱職而發，而是民進黨為了翻轉立院席次結構，奪回席次優勢而發動的無差別攻擊，為了增加正當性與宣傳力，因此訴求重點是國民黨立委為中共同路人。

據美麗島電子報董事長吳子嘉研判，罷方的攻擊「大罷免」能否大成功的關鍵，已經不是看國民黨能催出多少「反惡罷」的投票，而是端視民進黨能在國民黨身上烙下多深刻的「中共同路人」印記，標籤印得越深，離罷免成功就越近，讓這場殊死戰猶如進入「中共同路人」vs.「民主守門人」的賽局。

民進黨文宣戰力確實有發揮一定的效果，但還是無法有效與國民黨主張的反罷免論述拉開差距。在以「催化仇恨極大化」的比賽中，挺罷免的能量仍顯不足，暫時還未有足夠的社會共識與凝聚力，讓挺罷免從量變升華為質變。

值得注意的事，認為透過罷免讓民進黨取得完全執政是「利大於弊」者，與「贊成罷免會讓台灣更有力量反抗中共」者大致吻合。

相反的，較多民眾認為此舉是「弊大於利」，認為罷免會打擊在野黨監督力量，這代表有很多人對藍白立委的表現雖然不盡滿意，但一旦拉高格局，站上國家利益發展的立場來思考問題，這群人就變得願意積極表態。

▼罷免是負面投票，基本上一種仇恨動員，因此必然導致仇恨情緒上升。（圖／記者湯興漢攝）

違背民主的實質精神 已使台灣民主面臨崩解之虞

從近期趨向看，賴清德總統「團結國家十講」諸多失言、關稅戰帶來經濟損害與風險、丹娜絲颱風掀起的救災效能不彰與綠電窘境，種種因素不利於執政當催化宣講罷免的渲染力，在此情境下，要想勝出，確實不易。然而，愈是攻防陷入僵局，雙方愈是加大攻擊力度，而使仇恨言論更加升高。

由於雙方文宣攻勢激烈，已導致許多選民情緒激昂，投票意願大大提高，最終結果仍要看彼此投票率的高低。

這回「大罷免」完全不符民主義理，徒然凸顯執政黨缺乏政治容忍度，念茲在茲的是全面執政，為此而對在野黨追殺到底。由於缺乏個別立委親中賣台或是違法亂紀的事證，因所做攻擊多屬誣蔑栽贓，甚至企圖染紅被罷者，因此染上腥風血雨色彩。

民進黨推動的「大罷免」運動，根本是以政治對抗與毀滅為主軸、而非針對具體失職或違失行為，因此是以更大民主之名行政黨清算之實，因而助長宣傳訴求的毒氣濃度。

這回「大罷免」的動機與手段涉及政黨操弄及報復性罷免，而且政治動員過度，違背民主的實質精神，已使台灣民主面臨崩解之虞。

「大罷免」搞到鬼影幢幢地步，殺到刀刀見骨，最高決策者賴清德總統要負主要責任，倡議、煽惑與執行其事的柯建銘和曹興誠兩人恣意操弄，頻頻口出惡言，應該承擔直接責任。

他們互為表裡，從人心暗黑處下手，表面標榜「護台反共」，實則藉仇恨動員重奪全面執政大權。他們的意識型態混雜著深綠民族主義和反中意識型態，賴清德說要「打掉雜質」，柯建銘要刑法100條借屍還魂伺候在野黨委員，曹興誠把國民黨和所有在野立委打為中共代理人，鬥爭手法之凶殘，直追文化大革命時代的惡跡。

無論最後能否得逞，他們的歷史定位已昭然若揭：撕裂台灣社會，台灣政治更加陷於極端對立，理性中道噤聲，民主自此無量下跌。

▼「大罷免」殺到刀刀見骨，最高決策者賴清德總統要負主要責任，倡議、煽惑與執行其事的柯建銘和曹興誠兩人恣意操弄，頻頻口出惡言，應該承擔直接責任。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。