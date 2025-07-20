從丹娜絲颱風　看民進黨的荒腔走板

▲面對災情，民衆感受到的只有冷血跟政府呼籲你自救，民進黨政府的「全社會防衛韌性」到底發揮什麼作用？賴清德的團結又表現在哪？（圖／總統府提供）

●王郁婷／自由撰稿人

距離颱風丹娜絲重創中南部已逾數周，雖說天災難防，但災後重建才是對政府執政能力和治理水平最大的考驗，這本應是政府首要解決事項，再者台南作為民進黨的鐵票區，按理說會受到更高的關注，新聞台搶著當專題追蹤報導，結果大家看到的卻是缺電缺水缺人缺物資的揪心畫面，台南三慶里差點成為孤島，而賴政府呢？馬照跑、舞照跳、大罷免照辦，言行荒腔走板，民怨沸騰。

據統計，颱風造成台南累計30萬7817戶停電，大規模停電讓民眾苦不堪言，災後第9天，台南仍有597戶尚未復電。說來諷刺，身為最大的太陽能電廠缺電如此嚴重，花費上億元建造的光電板一夜之間被吹成廢板，離岸光電號稱可以使用20年，如今不到2年就打了水漂。

不僅如此，能源政策的錯誤，天災難防，人禍也難免，因為停電還衍生出人禍，就在12日晚，台南一名88歲老婦因停電點蠟燭照明釀火災燒死，離譜的是，台南市府管的消防隊居然二度在災民傷口上撒鹽，還讓家屬拿「如何預防火災」海報拍照，實在令人難以接受。

政府要民眾自救 不能靠國軍

災民好不容易等到賴清德總統南下勘災，希望當面向總統陳情尋求幫助，誰料，賴總統把勘災變成政治作秀，言語之間多次暴露缺乏同理心。

針對災民向賴清德求助希望國軍能協助清運毀損家具時，他以「救災不能都靠國軍」「國軍不能進民宅」為由回絕，並稱國軍正忙著更重要的「漢光演習」；針對災民向賴清德說不敢爬屋頂時，他說「你要自己爬啦」；針對災民向賴清德陳情手機沒訊號時，他回「郭國文的有啊」。此外，蕭美琴副總統也在配合呼籲學生返鄉救災。

明明國軍肩負著保家衛國的使命，但在賴政府眼中，輕重緩急拎不清。當「漢光演習」遇上風災，政府不優先考慮救災反而把一個每年都舉辦的模擬「演習」凌駕在民眾的生命至上，似乎天災只需要「阿公阿嫲自己扛，年輕人搭把手」就能解決，而賴總統只會帶著一幫政客跟弱勢民眾辯論，豈不是「何不食肉糜」，有失總統格局，難道國軍是「御用皇軍」，所以才不能隨便幫助百姓？

相對於政府對待天災救災的冷血無情，推行大罷免卻是不遺餘力。綠委邱議瑩和沈伯洋在9號在雲林出席「護國大遶境」活動，批評藍委丁學忠刪農業部預算卻要求擴大災損補助是「縱火者卻喊救火」。

但事實卻是今年農業天然災害救助經費相比於去年多了59.5億元，並沒有救災經費不足。沈伯洋等人完全無視雲林為農損第三大城市，不僅不參與救災還狂噴政治口水，妄想擴大災民仇恨值。

再如綠委林俊憲去台南勘災作秀後立馬現身台北罷免街講、台南市長黃偉哲風災時忙著吃烤鴨。民進黨一系列「救災讓位於政治」的操作，只會讓自己在大罷免投票中陷入被動。

從賴政府執政以來，賴清德就一直高喊著「團結」的口號，黑熊學院、沈伯洋等，長期以來打造「全社會防衛韌性」的虛妄，但面對這次災情，民衆感受到的只有冷血跟政府呼籲你自救，民進黨政府的「全社會防衛韌性」到底發揮什麼作用？賴清德的團結又表現在哪？我們真的看不出來。

▼當「漢光演習」遇上風災，政府不優先考慮救災反而把一個每年都舉辦的模擬「演習」凌駕在民眾的生命至上，似乎天災只需要「阿公阿嫲自己扛，年輕人搭把手」就能解決。（圖／記者蘇晏男攝）

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