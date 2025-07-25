川普往市場靠攏　還是市場往川普靠攏？

▲金融市場對於最終川普政府所實施的對等關稅似乎已經從先前的極度悲觀轉為正向。（圖／路透）

●文／三普經

隨著各國政府與川普政府的貿易談判接近尾聲，金融市場對於最終川普政府所實施的對等關稅似乎已經從先前的極度悲觀轉為正向。

觀諸近來美股及美債表現，S&P 500指數從4月川普宣布對等關後的低點4,982點反彈至7/23日的6,358點，漲幅27％，並突破歷史新高；以科技股為主的Nasdaq指數反彈幅度更達37％，顯示科技股在這一波川普對等關稅衝擊中，由原先的擔心美中科技衝突及晶片管制，到輝達(Nvidia)獲得美國政府解禁可以賣H20晶片到中國大陸，由利空變成利多，前景再度轉為樂觀。

關稅對美經濟有益無害 的停滯性通膨並未發生



美債表現也展現韌性，在穆迪調降美國主權信用評等、以及美國國會通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill），未來10年美國聯邦政府債務可能激增3.4兆美元，以及6月美債發行高峰之後，10年期公債殖利率由5/21日的高點4.6％下滑至7/23日的4.39％，處於區間盤整型態。

由最新的對等關稅內容來看，除了少數國家如英國、中國大陸(屬於暫時狀態、仍在貿易談判中)、日本、越南、印尼等國關稅稅率調降，多數國家關稅稅率都提高。

川普政府成功藉由貿易談判讓主要貿易夥伴開放市場並降低美國產品市場准入障礙，同時美國6月關稅收入達到272億美元，創下單月歷史新高，這個會計年度(從去年10月到今年6月)前九個月關稅收入就達1,133億美元，以新的平均關稅稅率推估，下一個年度關稅收入可能超過3,000億美元，實現川普以關稅替代國內稅收的政見。

再從經濟基本面數據來看，根據亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow預測，美國第二季經濟成長率可能由首季的衰退0.5％轉為正成長2.4％；另外通膨數據也相對平穩，6月份CPI年增2.7％、核心CPI年增2.9％，雖較5月略為上升，但仍在可控範圍內。就業市場表現也超乎市場預期，6月份非農就業人數新14.7萬人，連續兩個月優於市場預期，失業率也下降到4.1％。

這些數據似乎印證川普的政見，關稅對美國經濟有益無害，經濟學家所擔心的停滯性通膨並未發生。

▼川普政府成功藉由貿易談判讓主要貿易夥伴開放市場並降低美國產品市場准入障礙。（圖／達志影像／美聯社）

唯一需要擔心 貿易衝突升温

唯一令川普不悅的，應該就是鮑爾仍在位聯準會主席，聯準會在川普就任總統之後也還未降息。但幾位未來可能接任聯準會主席的人選近來已紛紛表態，力主積極降息，所以市場預期今年雖降息兩碼，但明年有續降3～4碼的可能，所以只要川普耐心等待，聯準會積極降息只是遲早的事情。

因此從目前的發展來看，原先市場認為川普必然向市場靠攏(TACO，Trump always chickens out)，政策必然有所轉圜，因此不會對經濟造成太大傷害，但目前的情況似乎是川普政策正全面推動，但經濟衝擊尚未發生，市場自己找理由安慰自己，美國經濟呈現金髮女郎(golddilock)現象，不好的經濟傷害都由美國的貿易夥伴承擔，美國邁向再次偉大，但情況真的如此嗎？

首先，美國第二季經濟加速成長是因為企業與民眾先囤貨以因應關稅衝擊，因此造就第二季經濟榮景；其次從關稅到最終物價上漲，取決於供應鏈的韌性與轉價能力，因此通膨上升可能還要幾個月才會發生；最後，一旦對等關稅底定，整個貿易替代與移轉也需要時間，加上貿易對手國也會推出自己的救市措施，全球經濟硬著陸的風險目前看起來並不大。

唯一需要擔心的是貿易衝突升溫，萬一其他國家也採取貿易保護主義來報復美國，這時候如果川普TACO一下，大家彼此相安無事，全球經濟仍可能持續溫和成長，也許市場期待的就是這樣的情境。

但萬一情況失控，衝突加劇，大家最擔心的事情----停滯性通膨還是可能發生，所以雖然現在股市恐慌指數VIX回到相對低檔，膽小的人還是買一點保險吧！

▼唯一需要擔心的是貿易衝突升温，萬一其他國家也採取貿易保護主義來報復美國，這時候如果川普TACO一下，大家彼此相安無事，全球經濟仍可能持續温和成長。（圖／路透）

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