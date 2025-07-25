人民正在重建國會　罷免運動是一股什麼樣的力量？

▲反共護台志工聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場破10萬人。（圖／志工聯盟提供）

●林邑軒／時代力量副秘書長

不論你支不支持大罷免，都必須承認：地方媽媽走上街頭擺攤舉牌的罷免運動，不是任何人的劇本，沒有誰能編導這場戲。這是一股來自生存焦慮的直覺反應，讓人民針對中國國民黨立委，發動系統性的全面罷免。

這是一股什麼樣的力量？沒有系統性抄名冊造假，貨真價實的 130 萬人連署，是全國性公投門檻的四倍，這是史無前例的政治運動，超越任何單一政黨的動員能力，沒有人能夠「擁有」它，因為她是台灣民主自我修復能力的展現。

這股力量，很直覺、不精緻，甚至有些稚嫩、矛盾，但她非常篤定，超越了理性的政治評估與利弊分析，來自一個又一個人民心中的判斷：這個國會非常「不正常」，我們必須踩煞車，親手解散它，重新開機。

這股以女性為主的力量，走在政黨前面，跟政黨有不一樣的腦袋。政黨計算得失，罷團毀譽不計，所以她能在農曆新年前後，衝過第一階段的提議門檻，在往後的數個月，帶動大量的人民完成不可能的連署任務，大小政黨的支持者，先是成為積極行動的志工，然後推著政黨上上下下的政治人物，跟上這股運動浪潮。

這股力量非常狂，又堅決，但她不是一個整齊劃一的群體，她會吸收任何對味的助力，也會拒絕想要壟斷罷免運動的意圖。對於政黨而言，這股力量令人讚嘆又敬畏，你可以貼上任何標籤，但所有政治工作者都清楚，她可以跟政黨同行，但絕不是死忠的，而是一股還在發展中，一邊行動一邊摸索的的新生力量。

罷免運動 人民發起的解散國會運動

不管政治人物有幾張嘴，都不能否定一個事實：當行政立法衝突不斷，在野黨沒有足夠的誘因倒閣，執政黨沒有解散國會的權力，罷免是目前唯一能處理國會失常、失序、失控的憲政制度。

當在野黨指控這是惡罷，其實迴避最根本的問題：罷免連署的難度有多高？

中國國民黨、台灣民眾黨最清楚。為什麼國民黨趕著抄名冊偽造連署？為什麼民眾黨不願主導任何一區的罷免？因為太難了，單靠政黨組織動員，難以連署成案，單靠反綠仇賴的仇恨動員，難以號召支持者積極行動。

必須再次指出，這場罷免是人民發起、歷經半年以上努力、完全依循民主憲政制度進行的解散國會運動。她的總召，不是柯建銘，而是黃國昌與傅崐萁。

是無力約束黃傅二人的國眾兩黨，跟著黃傅超速、失速，才讓人民才跳出來解決問題，才讓31席的國民黨立委，面臨全面性的罷免危機。

▼無力約束黃傅二人的國眾兩黨，跟著黃傅超速、失速，才讓人民才跳出來解決問題，才讓31席的國民黨立委，面臨全面性的罷免危機。（圖／記者陳煥丞攝）

黃傅新體制 解嚴以來最惡劣的國會組合

人民的記憶是短暫的，黃國昌跟傅崐萁組成的「黃傅新體制」，毫無疑問是民主化三十幾年來，最惡劣的國會組合。他們是一個利益與情緒交織，策略與仇恨並行的流氓組合。傅崐萁給了黃國昌席次，黃國昌給了傅崐萁國會專政獨裁的菜單，回顧過去一年半，他們所推動的一連串作為，正是這個國會體制失控的具體證明。

國會五法的爆衝立法，源自黃國昌想在讓一上任的賴清德，來國會接受羞辱式的質詢，最終號召了十萬人上街頭來反對黃傅新體制，最早的幾個罷團，就是從青島東路的集會開始聚集。

癱瘓憲法法庭的憲法訴訟法、拉高連署門檻的選罷法、沒有配套的財劃法，源自黃國昌對於國會五法修法受挫的報復，催生了更多罷免團體。

「一定刪到人民有感」的總預算審查，源自於黃國昌罔顧機關運作、拉高統刪額度，以教訓行政機關來教訓執政黨的表演式監督，激怒了各行各業，最終點燃了大罷免的怒火。

這一連串的作為，是黃國昌爭奪反綠第一品牌的菜單，是傅崐萁證明其領導力大於朱立倫的蠻幹。黃傅兩人膨脹的慾望形成共振，綁架了 62 席藍白立委，壓制藍白內部所有不同的聲音，把權用盡，把事作絕，才走到今天的局面。

在逐漸升高的罷免壓力下，國民黨擱置了自己的菜單，像是中天復台、推翻年金改革、與中國合拍的離島貿易示範區、花東三法等法案，只有到了今年上半年，國眾兩黨才稍稍收斂，非常難得的符合正常審議程序，通過了增加國定假日，增訂不法關說、棄保潛逃罪，來回應排山倒海的民怨。

但為時已晚，而且這段期間內，黃傅兩人仍舊透過大量的逕付二讀，跳過委員會審查，來通過大大小小的議案，其中也包括延長立院會期兩個月到八月底，這種只為了打開司法保護傘，完全沒有要認真開會的荒謬提案。

總體而言，黃傅新體制過去一年半以來罔顧程序正義、閹割民主審議程序的作法已經深植人心，他們要報復民進黨，卻拉著國家人民一起陪葬。人民唯一能夠做的，就是用罷免來割除寄生在國會的政治癌細胞，讓國會回到正常、正軌、正道。

▼黃國昌跟傅崐萁組成的「黃傅新體制」，毫無疑問是民主化三十幾年來，最惡劣的國會組合。（圖／記者屠惠剛攝）



罷免了然後呢？ 民進黨獨大的新國會是好事嗎？

許多人提出疑問：罷免國民黨立委之後，是否會讓民進黨一黨獨大？我們的答案很簡單：反共本土派的席次在國會過半，不等於民進黨過半。

民進黨會不會過半，是他們自己的表現，能不能在之後的補選說服人民，與人民要不要下架失控的國民黨立委，沒有直接因果關係。

讓國眾兩黨繼續把持國會，看起來可以懲罰民進黨，卻便宜了國民黨跟民眾黨，讓黃傅集團的所作所為，不用付出代價，不用接受人民的檢驗監督。

我們支持罷免，也監督民進黨，我們期望一個沒有人可倚仗絕對多數、濫權而為的正常國會，我們期待，一個反共本土派穩定過半的國會。在這個國會中，除了執政黨的立委，也要有能夠監督執政黨的本土在野立委，形成一股能夠反對親中政黨亂政，同時也能監督制衡執政黨的國會。

歷史在加速 台灣人民要把握重建國會的契機

這場罷免行動，不只是選區立委的調整，而是政黨版圖的重組。它加速了政黨淘汰與重建的進程，讓台灣更接近一個成熟而負責的政治體系。

它暴露了中國國民黨在失去黨產後，如何成為地方派系和紅色勢力的俘虜，如何在失去治國論述後，成為民眾黨仇恨路線的應聲蟲。

它讓民眾黨從自詡中間力量，淪為深藍紅統的附庸，走上比國民黨更不知反省、更不負責任的政治路線。

它讓台灣人民清楚的意識到，民進黨八年的完全執政不是我要的，國眾掌握多數的失控國會，也不是我要的。台灣人民需要一個反共保台、制衡執政的國會，罷免運動，只是重建過程的第一步。

當國民黨無法轉型，它就會被淘汰；當民眾黨成為更壞更小的國民黨，它就會被壓縮；當民進黨無法說服多數人民接受完全執政，我們就要有新的國會格局；而其他的在野小黨，公民力量，也必須在這個過程中說服選民，怎樣國會，才是穩定而有力的。

罷免不是結束，而是重建的開始。但是在那之前，請用手上的同意罷免票，開啟重建政治版塊的契機，讓台灣回到一個正常運作、民主有序的正常國家，一個小小多山，可以比現在更好的國家。

▼我們支持罷免，也監督民進黨，我們期望一個沒有人可倚仗絕對多數、濫權而為的正常國會，我們期待，一個反共本土派穩定過半的國會。（圖／記者湯興漢攝）

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