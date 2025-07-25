ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

人民正在重建國會　罷免運動是一股什麼樣的力量？

我們想讓你知道…罷免不是結束，而是重建的開始。請用手上的同意罷免票，開啟重建政治版塊的契機，讓台灣回到一個正常運作、民主有序的正常國家，一個小小多山，可以比現在更好的國家。

▲反共護台志工聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場破10萬人空拍圖曝。（圖／志工聯盟提供）

▲反共護台志工聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場破10萬人。（圖／志工聯盟提供）

●林邑軒／時代力量副秘書長

不論你支不支持大罷免，都必須承認：地方媽媽走上街頭擺攤舉牌的罷免運動，不是任何人的劇本，沒有誰能編導這場戲。這是一股來自生存焦慮的直覺反應，讓人民針對中國國民黨立委，發動系統性的全面罷免。

這是一股什麼樣的力量？沒有系統性抄名冊造假，貨真價實的 130 萬人連署，是全國性公投門檻的四倍，這是史無前例的政治運動，超越任何單一政黨的動員能力，沒有人能夠「擁有」它，因為她是台灣民主自我修復能力的展現。

這股力量，很直覺、不精緻，甚至有些稚嫩、矛盾，但她非常篤定，超越了理性的政治評估與利弊分析，來自一個又一個人民心中的判斷：這個國會非常「不正常」，我們必須踩煞車，親手解散它，重新開機。

這股以女性為主的力量，走在政黨前面，跟政黨有不一樣的腦袋。政黨計算得失，罷團毀譽不計，所以她能在農曆新年前後，衝過第一階段的提議門檻，在往後的數個月，帶動大量的人民完成不可能的連署任務，大小政黨的支持者，先是成為積極行動的志工，然後推著政黨上上下下的政治人物，跟上這股運動浪潮。

這股力量非常狂，又堅決，但她不是一個整齊劃一的群體，她會吸收任何對味的助力，也會拒絕想要壟斷罷免運動的意圖。對於政黨而言，這股力量令人讚嘆又敬畏，你可以貼上任何標籤，但所有政治工作者都清楚，她可以跟政黨同行，但絕不是死忠的，而是一股還在發展中，一邊行動一邊摸索的的新生力量。

罷免運動　人民發起的解散國會運動

不管政治人物有幾張嘴，都不能否定一個事實：當行政立法衝突不斷，在野黨沒有足夠的誘因倒閣，執政黨沒有解散國會的權力，罷免是目前唯一能處理國會失常、失序、失控的憲政制度。

當在野黨指控這是惡罷，其實迴避最根本的問題：罷免連署的難度有多高？

中國國民黨、台灣民眾黨最清楚。為什麼國民黨趕著抄名冊偽造連署？為什麼民眾黨不願主導任何一區的罷免？因為太難了，單靠政黨組織動員，難以連署成案，單靠反綠仇賴的仇恨動員，難以號召支持者積極行動。

必須再次指出，這場罷免是人民發起、歷經半年以上努力、完全依循民主憲政制度進行的解散國會運動。她的總召，不是柯建銘，而是黃國昌與傅崐萁。

是無力約束黃傅二人的國眾兩黨，跟著黃傅超速、失速，才讓人民才跳出來解決問題，才讓31席的國民黨立委，面臨全面性的罷免危機。

▼無力約束黃傅二人的國眾兩黨，跟著黃傅超速、失速，才讓人民才跳出來解決問題，才讓31席的國民黨立委，面臨全面性的罷免危機。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼。（圖／記者陳煥丞攝）

黃傅新體制　解嚴以來最惡劣的國會組合

人民的記憶是短暫的，黃國昌跟傅崐萁組成的「黃傅新體制」，毫無疑問是民主化三十幾年來，最惡劣的國會組合。他們是一個利益與情緒交織，策略與仇恨並行的流氓組合。傅崐萁給了黃國昌席次，黃國昌給了傅崐萁國會專政獨裁的菜單，回顧過去一年半，他們所推動的一連串作為，正是這個國會體制失控的具體證明。

國會五法的爆衝立法，源自黃國昌想在讓一上任的賴清德，來國會接受羞辱式的質詢，最終號召了十萬人上街頭來反對黃傅新體制，最早的幾個罷團，就是從青島東路的集會開始聚集。

癱瘓憲法法庭的憲法訴訟法、拉高連署門檻的選罷法、沒有配套的財劃法，源自黃國昌對於國會五法修法受挫的報復，催生了更多罷免團體。

「一定刪到人民有感」的總預算審查，源自於黃國昌罔顧機關運作、拉高統刪額度，以教訓行政機關來教訓執政黨的表演式監督，激怒了各行各業，最終點燃了大罷免的怒火。

這一連串的作為，是黃國昌爭奪反綠第一品牌的菜單，是傅崐萁證明其領導力大於朱立倫的蠻幹。黃傅兩人膨脹的慾望形成共振，綁架了 62 席藍白立委，壓制藍白內部所有不同的聲音，把權用盡，把事作絕，才走到今天的局面。

在逐漸升高的罷免壓力下，國民黨擱置了自己的菜單，像是中天復台、推翻年金改革、與中國合拍的離島貿易示範區、花東三法等法案，只有到了今年上半年，國眾兩黨才稍稍收斂，非常難得的符合正常審議程序，通過了增加國定假日，增訂不法關說、棄保潛逃罪，來回應排山倒海的民怨。

但為時已晚，而且這段期間內，黃傅兩人仍舊透過大量的逕付二讀，跳過委員會審查，來通過大大小小的議案，其中也包括延長立院會期兩個月到八月底，這種只為了打開司法保護傘，完全沒有要認真開會的荒謬提案。

總體而言，黃傅新體制過去一年半以來罔顧程序正義、閹割民主審議程序的作法已經深植人心，他們要報復民進黨，卻拉著國家人民一起陪葬。人民唯一能夠做的，就是用罷免來割除寄生在國會的政治癌細胞，讓國會回到正常、正軌、正道。

▼黃國昌跟傅崐萁組成的「黃傅新體制」，毫無疑問是民主化三十幾年來，最惡劣的國會組合。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

罷免了然後呢？　民進黨獨大的新國會是好事嗎？

許多人提出疑問：罷免國民黨立委之後，是否會讓民進黨一黨獨大？我們的答案很簡單：反共本土派的席次在國會過半，不等於民進黨過半。

民進黨會不會過半，是他們自己的表現，能不能在之後的補選說服人民，與人民要不要下架失控的國民黨立委，沒有直接因果關係。

讓國眾兩黨繼續把持國會，看起來可以懲罰民進黨，卻便宜了國民黨跟民眾黨，讓黃傅集團的所作所為，不用付出代價，不用接受人民的檢驗監督。

我們支持罷免，也監督民進黨，我們期望一個沒有人可倚仗絕對多數、濫權而為的正常國會，我們期待，一個反共本土派穩定過半的國會。在這個國會中，除了執政黨的立委，也要有能夠監督執政黨的本土在野立委，形成一股能夠反對親中政黨亂政，同時也能監督制衡執政黨的國會。

歷史在加速　台灣人民要把握重建國會的契機

這場罷免行動，不只是選區立委的調整，而是政黨版圖的重組。它加速了政黨淘汰與重建的進程，讓台灣更接近一個成熟而負責的政治體系。

它暴露了中國國民黨在失去黨產後，如何成為地方派系和紅色勢力的俘虜，如何在失去治國論述後，成為民眾黨仇恨路線的應聲蟲。

它讓民眾黨從自詡中間力量，淪為深藍紅統的附庸，走上比國民黨更不知反省、更不負責任的政治路線。

它讓台灣人民清楚的意識到，民進黨八年的完全執政不是我要的，國眾掌握多數的失控國會，也不是我要的。台灣人民需要一個反共保台、制衡執政的國會，罷免運動，只是重建過程的第一步。

當國民黨無法轉型，它就會被淘汰；當民眾黨成為更壞更小的國民黨，它就會被壓縮；當民進黨無法說服多數人民接受完全執政，我們就要有新的國會格局；而其他的在野小黨，公民力量，也必須在這個過程中說服選民，怎樣國會，才是穩定而有力的。

罷免不是結束，而是重建的開始。但是在那之前，請用手上的同意罷免票，開啟重建政治版塊的契機，讓台灣回到一個正常運作、民主有序的正常國家，一個小小多山，可以比現在更好的國家。

▼我們支持罷免，也監督民進黨，我們期望一個沒有人可倚仗絕對多數、濫權而為的正常國會，我們期待，一個反共本土派穩定過半的國會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「思想坦克」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►日本政局的重新洗牌　2025年參院大選結果與未來動向之探析

►不分藍綠請反對大罷免　民主不是不喜歡就罷免誰

►大罷免天平逐漸傾斜　綠營「亡國感」不足、藍營「亡黨感」增溫

投稿
申訴
思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

思想坦克最新文章

more

關鍵字: 大罷免 林邑軒 國民黨 民進黨 民眾黨 雲論 黃國昌 傅崐萁

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普往市場靠攏　還是市場往川普靠攏？
人民正在重建國會　罷免運動是一股什麼樣的力量？
配角既已陸續亮相　美中談判壓軸登場
日本政局的重新洗牌　2025年參院大選結果與未來動..
不分藍綠請反對大罷免　民主不是不喜歡就罷免誰

推薦閱讀

日本政局的重新洗牌　2025年參院大選結果與未來動..

大罷免天平逐漸傾斜　綠營「亡國感」不足、藍營「亡黨..

人民正在重建國會　罷免運動是一股什麼樣的力量？

不分藍綠請反對大罷免　民主不是不喜歡就罷免誰

配角既已陸續亮相　美中談判壓軸登場

川普往市場靠攏　還是市場往川普靠攏？

「抗中保台」　為何讓民進黨百病纏身？

政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

沈政男／名醫婚變　婚姻比解剖學困難太多

大罷免投票　落在綠營最差的時刻！

相關文章

捐肝救父還絕食抗議中火　盧秀燕籲台中市民守護黃健豪

捐肝救父還絕食抗議中火　盧秀燕籲台中市民守護黃健豪

全台罷免投票明天登場，台中市長盧秀燕今（25）天將最後一場的車掃行動給了立委黃健豪，她說，黃捐過一半肝臟給父親，在身體狀況不佳的情況下，還在..

3小時前

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

大罷免投票日「西半部雷雨游擊」　一路下到下周一

大罷免投票「往花東尖峰車票沒了」　台鐵再增4列加班車

大罷免投票「往花東尖峰車票沒了」　台鐵再增4列加班車

助理涉5億吸金案！徐巧芯稱不清楚　罷團斥雙標：當初怎麼質疑別人？

助理涉5億吸金案！徐巧芯稱不清楚　罷團斥雙標：當初怎麼質疑別人？

「守護小小多山的國家」　林淑芬：一定要出來同意罷免

「守護小小多山的國家」　林淑芬：一定要出來同意罷免

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

日本政局的重新洗牌　2025年..

日本政局的重新洗牌　2025年..

大罷免天平逐漸傾斜　綠營「亡國..

人民正在重建國會　罷免運動是一..

不分藍綠請反對大罷免　民主不是..

配角既已陸續亮相　美中談判壓軸..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面