ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局發展

我們想讓你知道…最新民意已經凸顯出多數民眾仍會理性判斷政治人物及政黨的言行作為，一味地進行意識形態操作，沒有政績作加持，不僅會把板塊越做越小，更會自損格局，必遭反噬。

▲。（圖／記者徐文彬攝）

▲最新的多數民意也對總統賴清德發出警告，不僅對其投下了「不信任票」外，更彰顯他們願意作為在野捍衛民主自由的堅實後盾。（圖／記者徐文彬攝）

●鈕則勳／中國文化大學廣告學系專任教授

罷免戰役以藍軍立委24席全數過關，大罷免以「大失敗」告終，藍軍立委通過選民的期中測驗，不僅凸顯在野力量強力監督執政黨獲得了再次的肯定與鼓勵外，最新的多數民意也對總統賴清德發出警告，不僅對其投下了「不信任票」外，更彰顯他們願意作為在野捍衛民主自由的堅實後盾。

而藍軍在完勝後，仍與民眾黨維持立院多數，強化制衡的力道勢所必然，也因為這波罷免戰役的完勝，更將迫使賴總統的治理模式與其執政團隊勢必得進行相當程度的調整。

最新民意凸顯「一味地意識形態操作」　必會遭到反噬

首先，藍軍決戰階段強化的「對賴清德投下不信任票」訴求確實發酵，不僅代表多數民眾對賴總統一年多的執政與綠營發動鬥爭、割裂式大罷免極度不滿外，廣大民意的壓力也會迫使賴總統在治理模式及路徑上進行調整。

第一，是其對內鬥爭在野的戰略勢必得收手，賴或可能藉由與在野主席的對話及立院法案、人事、預算的溝通協調來進行一定程度的妥協。

第二，對外以「抗中」牌來操弄兩岸關係的路線或也得調整，畢竟這次罷免失敗等於「抗中」戰略與「反共牌」踢到鐵板，若仍動輒抹紅與貼標，或只有邊際效益遞減。

畢竟最新民意已經凸顯出多數民眾仍會理性判斷政治人物及政黨的言行作為，一味地進行意識形態操作，而沒有政績作加持，不僅會把板塊越做越小，更會自損格局，畢竟黨政高層若將民眾當作「塑膠」，必會遭到反噬。

其次，行政院的改組勢所必然，除了其可能是賴與在野妥協的一種方式外，或也可能是政府團隊重新出發的契機，畢竟現今行政院與立法院全無互信，閣揆卓榮泰針對立院通過的法案已多次退回覆議，屢屢被立院打了回票，卓內閣除了只有貫徹賴意志和立院對抗外，內閣中不適任或常失言的閣員亦不勝枚舉，這次罷免未過，也凸顯國人對卓榮泰領導的內閣早已不具期待，是以若不更換閣揆或不大幅改組，除了根本無法呼應最新民意外，更代表賴卓體制仍欲以對抗思維繼續和在野及最新民意鏖戰，若真如此，將更可能會對8月23日第二波的罷免投票、明年的地方選舉及2028年的總統大選產生不利的骨牌效應。

再者，是政府對川普關稅的談判，或可能感受到更強的民意壓力，要求政府改變「逢美必軟」的談判模式。由於賴政府的談判態度從有限的資訊來判斷，多是以投資採購的順服策略與立場希望能換得較佳關稅，但從日本、越南等國的例子，進一步開放市場除了衝擊國內特定產業外，反而更會讓美方軟土深掘、予取予求，也未必能換得保護台灣的具體承諾 ; 現今在野擋住罷免，底氣大增，對於對美談判更可要求政府公開透明且讓在野參與，迫使政府調整全然順服的談判策略，至少應強化軟硬兼施的戰術運用，畢竟台積電作為我方最重要籌碼，即便政府全無開拓選項來牽制美方的能力，但善用籌碼捍衛主權與利益，過程透明且讓在野及全民監督，當然有其必要性。

▼最新民意已經凸顯出多數民眾仍會理性判斷政治人物及政黨的言行作為，一味地進行意識形態操作，而沒有政績作加持，不僅會把板塊越做越小，更會自損格局。（圖／記者林敬旻攝）

▲全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

藍軍力挽狂瀾止住敗局　但改組勢所必然才能拉出長尾效應

此外，罷免未過也直接衝擊8月23日的第二波投票，畢竟罷免方動員半年之久，府院黨亦與其分進合擊相互拉抬，但卻已敗局收場，可見台灣民意對這種選後翻桌「理由莫須有、獵殺無差別、仇恨作動員」的大罷免全然不埋單；是以在第一波罷免投票遭受挫敗後，要再逆勢而為，一來是社會氛圍厭惡大罷免，當然衝擊其正當性影響動員，二來若其再以廉價的貼標、抹紅的方式指稱藍委親共，說服力已然邊際效益遞減。

況且8月23日第二波罷免投票的對象多是藍營老將，不是基層服務紮實具在地實力，便是有政治能量的明日之星，只有南投的游灝是新任立委，但南投作為藍軍本盤區，縣長許淑華極具地方實力，勢必強力護盤，綠營要強攻也非易事。

倘若無法逆勢翻轉戰局，藍軍又全數完勝，這違背多數民意逆勢操作的敗局，當更是綠營無法承受之重。是以綠營罷免方要如何退場，保住最後的顏面，還真讓綠營及罷團高層傷透腦筋。

最後，就藍營內部權力結構來說，盧秀燕、蔣萬安的接班態勢明顯，就連桃園市長張善政在罷免戰役中也強化了「抗綠、反罷」的能量，不僅之前對抗內政部、稱中正路改名是「世界上最無聊的事情」多獲肯定外，更固守了桃園六席立委，政治能量上升、後勢看漲。

反觀罷免戰役初期，國民黨黨中央無力抗罷，雖然後期由於藍軍大咖力挽狂瀾終於止住敗局，但其改組勢所必然，特別是被綠軍軟土深掘的「朱傅體制」，黨內勢必也得進行檢視，才有機會藉此新勝，在8月23日的第二波罷免投票、明年地方選舉及2028年總統大選拉出長尾效應。

▼國民黨黨中央無力抗罷，雖然後期由於藍軍大咖力挽狂瀾終於止住敗局，但其改組勢所必然，黨內勢必也得進行檢視，才有機會藉此新勝，拉出長尾效應。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼。（圖／記者徐文彬攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►日本政局的重新洗牌　2025年參院大選結果與未來動向之探析

►不分藍綠請反對大罷免　民主不是不喜歡就罷免誰

►大罷免天平逐漸傾斜　綠營「亡國感」不足、藍營「亡黨感」增溫

投稿
申訴
關鍵字: 大罷免 鈕則勳 國民黨 民進黨 朱立倫 賴清德

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
藍軍挺過大罷免　將可能主導政局發展
投資、開放換市場　川普關稅政策下的談判邏輯解析
模範生爆「輕生潮」從同座橋跳下！學校打造「一元文化..
美國陸軍批准量產　精準打擊飛彈之戰略意涵
川普往市場靠攏　還是市場往川普靠攏？

推薦閱讀

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局發展

美國陸軍批准量產　精準打擊飛彈之戰略意涵

投資、開放換市場　川普關稅政策下的談判邏輯解析

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒　當然不是失言而是為..

一黨獨政、一人獨斷、一路獨裁　這就是台灣要的民主？

大罷免投票　落在綠營最差的時刻！

人民正在重建國會　罷免運動是一股什麼樣的力量？

大罷免天平逐漸傾斜　綠營「亡國感」不足、藍營「亡黨..

不分藍綠請反對大罷免　民主不是不喜歡就罷免誰

台灣惡氣充盈　美麗島芳蹤渺然！

相關文章

大罷免「最大受害者出現」！祭品文一出全場歪樓：又是牠

大罷免「最大受害者出現」！祭品文一出全場歪樓：又是牠

726大罷免結果出爐，罷免案全數宣告失敗。對此，民眾黨新北市議員陳世軒宣布發雞排，也有一名女網友放下豪言請吃雞排，讓不少網友歪樓直呼「又有雞..

1小時前

大罷免投票統計曝！傅崐萁投票率破6成最高　同意票超過25%有7人

大罷免投票統計曝！傅崐萁投票率破6成最高　同意票超過25%有7人

比2022得票還高！高虹安深夜發文：感謝市民守護新竹市的民主價值

比2022得票還高！高虹安深夜發文：感謝市民守護新竹市的民主價值

學者指2關鍵釀大罷免大失敗　林右昌下台與否壓力大

學者指2關鍵釀大罷免大失敗　林右昌下台與否壓力大

大罷免失敗！院際衝突恐加劇　行政院喊：朝野一起守護憲政體制

大罷免失敗！院際衝突恐加劇　行政院喊：朝野一起守護憲政體制

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局..

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局..

美國陸軍批准量產　精準打擊飛彈..

投資、開放換市場　川普關稅政策..

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒..

一黨獨政、一人獨斷、一路獨裁　..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面