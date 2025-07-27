ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

726大罷免後如何增加全民的團結與互信？

我們想讓你知道…政治人物，尤其是具有公職身分人員，公門好修行，務期立於自己的職務，秉持良心，依法戮力從公，福國利民，讓台灣恢復原有的良善與美好，人人安居樂業，和樂相處。

▲國民黨在凱道前造勢，呼籲選民反罷免。（圖／路透）

▲國民黨呼籲選民反罷免。（圖／路透）

●李永然、黃丙喜／中華人權協會名譽理事長、國家公益發展協進會理事長

立委大罷免勝負終於在7月26日的開票揭曉了！社會大眾今後對於檢調司法政治辦案的疑慮，是否因此減低？又全民的團結、彼此互信是否增加？

司法公正為何頻遭質疑？　

726前，立委大罷、反罷在朝野政黨各自強力動員下，各種情緒性的叫囂已經漫延全台，讓原本就已對立的國家認同，更加分裂。同時，京華城案與國民黨工反罷連署起訴後覊押、交保引發的程序正義和人權爭議，令人民對司法的信賴度，更加低落。兩相對照，無論立委罷免的結果如何，全台人民未來的團結意識，恐怕將更如風中火燭。

政黨惡鬥已經撕裂台灣逾二十年。其間，統獨的兩極對立，讓檢調司法一直難脱政治辦案的疑慮。如何提升台灣人民對司法的信賴，確實是726對在野立委無差別的全面罷免案後，賴政府在促進全民團結和政黨合作的首要政務。

台灣的司法公正為何頻遭大衆質疑？此次立委罷免投票前，檢調系統對其中各種抨擊被連署罷免立委諸多渉及誹謗、公然侮辱等踐踏名譽權及栽贓誣蔑的宣傳影片等，消極面對，甚而視而不見，可為事例。

全台的大罷免宣傳看板、夾報和網路訊息等内容，不少已涉及違反《公職人員選罷法》第104條「以誹謗手法意圖使被罷免案通過罪 」《刑法》第309條「公然侮辱罪」或《刑法》第310條「誹謗罪」的犯罪内容。

特別是，上述宣傳内容不少不符事實之誣衊、毀人名譽及公共形象，意圖使被罷免人通過罷免，涉及違反《公務人員選舉罷免法》第104條之意圖使被罷免人罷免通過者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人權利者。

而《公職人員選舉罷免法》第104條之犯罪，屬「非告訴乃論之罪」。檢調可以不待被害人告訴，即主動偵辦。而國家「司法」是「社會正義」的最後一道防線，司法也務必建立人民對於司法的信賴。

要能「團結」國人　執政者務必把握三點

政治的現實是得政權者得天下，而且治權也幾近赢者全拿。正因為如此，當政者更應以「德政」號令天下。無論此次史無前例對在野立委的全面無差別罷免結局如何？賴總統似乎應學習美國故總總艾森豪，做個全民總統，帶領國家、社會朝富強、康樂的大道前進。

再者針對全民團結的問題，因大罷免與反罷免的政黨對立，形成國內的嚴重分裂。賴總統固然意識到此一問題的嚴重，而進行「團結十講」；但過程中出現更多的分裂及反感，顯見真要能「團結」國人，建議執政者務必把握以下三點：

一、認識「德勝」的道理：執政者掌握「公權力」，比較會執著於「力」的運用；但統領全民勝天下之道在「德」，主要是「大德能勝大力」，因為「德生力，力生於德」，以「力勝」乃「一時」，唯有「德勝」才能「長久」。

二、要有「德量」的包容：由於執政者統領全民，「德」才能收攬「人心」，有「量」才能「容人」，德如不實則不能使人來，量不宏則不能使人安。所以一但有了「德量」的包容心及政策，則全民必將歸心而團結，群聚效力。

三、要以「德治」，而非「使術」：能以「德」治，講究禮義廉恥、忠孝、仁愛、信義、和平等傳統道德，則行事治國必能以「道」，人民歸心;反之如「使術」，或許能使人迷惑一時，但使「術終」將窮盡，又一旦人民及早覺醒，更將加速「術窮」。

政治人物，尤其是具有公職身分人員，公門好修行，務期立於自己的職務，秉持良心，依法戮力從公，福國利民，讓台灣恢復原有的良善與美好，人人安居樂業，和樂相處。

▼賴總統應學習美國故總總艾森豪，做個全民總統，帶領國家。（圖／民進黨提供）

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►日本政局的重新洗牌　2025年參院大選結果與未來動向之探析

►不分藍綠請反對大罷免　民主不是不喜歡就罷免誰

►大罷免天平逐漸傾斜　綠營「亡國感」不足、藍營「亡黨感」增溫

投稿
申訴
關鍵字: 大罷免 黃丙喜 李永然 雲論 賴清德 司法 檢調

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
「大罷免大失敗」的殘酷現實　選舉的經濟學
726大罷免後如何增加全民的團結與互信？
越忙越要睡午覺！午休=清空大腦收件夾　記憶力可增進..
藍軍挺過大罷免　將可能主導政局發展
投資、開放換市場　川普關稅政策下的談判邏輯解析

推薦閱讀

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局發展

「大罷免大失敗」的殘酷現實　選舉的經濟學

726大罷免後如何增加全民的團結與互信？

一黨獨政、一人獨斷、一路獨裁　這就是台灣要的民主？

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒　當然不是失言而是為..

大罷免投票　落在綠營最差的時刻！

不分藍綠請反對大罷免　民主不是不喜歡就罷免誰

政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

馬總統的阿茲海默症

從丹娜絲颱風　看民進黨的荒腔走板

相關文章

《紐時》：罷免失敗「藍營士氣大增」　賴清德需調整策略

《紐時》：罷免失敗「藍營士氣大增」　賴清德需調整策略

台灣27日登場的「大罷免」投票吸引全球關注，在野陣營立委面對罷免挑戰，最終卻全員過關。外媒分析指出，這場史無前例的國會大罷免最終「功敗垂成」..

8小時前

酸賴清德「最渣解釋」　陳智菡：整個民進黨沒人要負責嗎

酸賴清德「最渣解釋」　陳智菡：整個民進黨沒人要負責嗎

環球時報：賴清德「抗中謀獨」路線　被台灣民意否定

環球時報：賴清德「抗中謀獨」路線　被台灣民意否定

「不同意票比當選票還高」高虹安重返民眾黨？　黃國昌打臉

「不同意票比當選票還高」高虹安重返民眾黨？　黃國昌打臉

徐巧芯、王鴻薇同意票達門檻仍罷不掉！　1條件守住席次

徐巧芯、王鴻薇同意票達門檻仍罷不掉！　1條件守住席次

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局..

藍軍挺過大罷免　將可能主導政局..

「大罷免大失敗」的殘酷現實　選..

726大罷免後如何增加全民的團..

一黨獨政、一人獨斷、一路獨裁　..

賴清德「雜質說」醉翁之意不在酒..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面