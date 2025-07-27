726大罷免後如何增加全民的團結與互信？

▲國民黨呼籲選民反罷免。（圖／路透）

●李永然、黃丙喜／中華人權協會名譽理事長、國家公益發展協進會理事長

立委大罷免勝負終於在7月26日的開票揭曉了！社會大眾今後對於檢調司法政治辦案的疑慮，是否因此減低？又全民的團結、彼此互信是否增加？

司法公正為何頻遭質疑？



726前，立委大罷、反罷在朝野政黨各自強力動員下，各種情緒性的叫囂已經漫延全台，讓原本就已對立的國家認同，更加分裂。同時，京華城案與國民黨工反罷連署起訴後覊押、交保引發的程序正義和人權爭議，令人民對司法的信賴度，更加低落。兩相對照，無論立委罷免的結果如何，全台人民未來的團結意識，恐怕將更如風中火燭。



政黨惡鬥已經撕裂台灣逾二十年。其間，統獨的兩極對立，讓檢調司法一直難脱政治辦案的疑慮。如何提升台灣人民對司法的信賴，確實是726對在野立委無差別的全面罷免案後，賴政府在促進全民團結和政黨合作的首要政務。

台灣的司法公正為何頻遭大衆質疑？此次立委罷免投票前，檢調系統對其中各種抨擊被連署罷免立委諸多渉及誹謗、公然侮辱等踐踏名譽權及栽贓誣蔑的宣傳影片等，消極面對，甚而視而不見，可為事例。



全台的大罷免宣傳看板、夾報和網路訊息等内容，不少已涉及違反《公職人員選罷法》第104條「以誹謗手法意圖使被罷免案通過罪 」《刑法》第309條「公然侮辱罪」或《刑法》第310條「誹謗罪」的犯罪内容。



特別是，上述宣傳内容不少不符事實之誣衊、毀人名譽及公共形象，意圖使被罷免人通過罷免，涉及違反《公務人員選舉罷免法》第104條之意圖使被罷免人罷免通過者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人權利者。

而《公職人員選舉罷免法》第104條之犯罪，屬「非告訴乃論之罪」。檢調可以不待被害人告訴，即主動偵辦。而國家「司法」是「社會正義」的最後一道防線，司法也務必建立人民對於司法的信賴。

要能「團結」國人 執政者務必把握三點



政治的現實是得政權者得天下，而且治權也幾近赢者全拿。正因為如此，當政者更應以「德政」號令天下。無論此次史無前例對在野立委的全面無差別罷免結局如何？賴總統似乎應學習美國故總總艾森豪，做個全民總統，帶領國家、社會朝富強、康樂的大道前進。



再者針對全民團結的問題，因大罷免與反罷免的政黨對立，形成國內的嚴重分裂。賴總統固然意識到此一問題的嚴重，而進行「團結十講」；但過程中出現更多的分裂及反感，顯見真要能「團結」國人，建議執政者務必把握以下三點：



一、認識「德勝」的道理：執政者掌握「公權力」，比較會執著於「力」的運用；但統領全民勝天下之道在「德」，主要是「大德能勝大力」，因為「德生力，力生於德」，以「力勝」乃「一時」，唯有「德勝」才能「長久」。



二、要有「德量」的包容：由於執政者統領全民，「德」才能收攬「人心」，有「量」才能「容人」，德如不實則不能使人來，量不宏則不能使人安。所以一但有了「德量」的包容心及政策，則全民必將歸心而團結，群聚效力。



三、要以「德治」，而非「使術」：能以「德」治，講究禮義廉恥、忠孝、仁愛、信義、和平等傳統道德，則行事治國必能以「道」，人民歸心;反之如「使術」，或許能使人迷惑一時，但使「術終」將窮盡，又一旦人民及早覺醒，更將加速「術窮」。



政治人物，尤其是具有公職身分人員，公門好修行，務期立於自己的職務，秉持良心，依法戮力從公，福國利民，讓台灣恢復原有的良善與美好，人人安居樂業，和樂相處。

▼賴總統應學習美國故總總艾森豪，做個全民總統，帶領國家。（圖／民進黨提供）

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