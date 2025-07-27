「大罷免大失敗」的殘酷現實　選舉的經濟學

▲「大罷免」全軍覆沒的結局反映的不是理念錯誤，而是政治實踐的弱點。（圖／記者林敬旻攝）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員



「大罷免」全軍覆沒的結局反映的不是理念錯誤，而是政治實踐的弱點。當選民投票基準建立在自身利益，理想若無法轉化為可感知的利益與行動，就只是一紙空談。

「大罷免」失利的背後 不是熱情不夠，而是策略不足

大罷免徹底失敗了！儘管參與者多為創意十足、熱血有行動力的年輕人，但這場罷免行動的潰敗提醒我們一個再簡單不過、卻被理想主義者忽略的道理：政治不是說得多對，而是怎麼做得到。

我們常說「書生造反，三年不成」。這並非嘲諷讀書人，而是提醒：政治從來不只是理念之爭，而是實力與策略的競技場。理想是起點，但若沒有路徑、方法與動員能力，一切只會停留在空談。

歷史教訓 改變局勢的是會做事的人，不是會講理的人



歷史一再印證這點。劉邦、朱元璋這些開國君主皆出身草莽，卻能成功奪權，因為他們深知「人心所向」往往建立在「切身利益」之上。他們懂得怎麼帶人、用人、換支持者實質好處，而不是只高喊抽象理想。

反觀許多滿懷抱負的知識份子運動，從東林黨到立憲派，最終皆敗在組織鬆散、行動力不足。說得動人，卻做不出成績，最後只留下「雖敗猶榮」的歷史註腳。

這樣的現實，在近代歷史也不例外。中國共產黨與俄國布爾什維克政權的崛起，不是因為馬克思的理論有多高明，而是因為毛澤東、列寧知道如何把理念包裝成「可被群眾理解並動員的利益訴求」。

毛澤東喊出「打地主、分田地」，不只是階級鬥爭，而是將抽象理念轉化為農民切身可得的實利。列寧更激進，以少數菁英暴力奪權，徹底證明「成功不靠多數人支持，而靠正確時機與執行力」。

▼大罷免徹底失敗了！儘管參與者多為創意十足、熱血有行動力的年輕人，但這場罷免行動的潰敗提醒我們，政治不是說得多對，而是怎麼做得到。（圖／記者李毓康攝）

民主選舉雖和平 卻是另一種形式的權力角力

在民主制度下，雖不必革命奪權，但選舉本質相似：是非暴力的權力競爭，是對選民動機的動員戰。

更重要的是，選民的投票動機，絕大多數不是基於理念，而是出於對自身利益的感受。這個「利益」可能是經濟、就業、生活品質，也可能是一種「避免損失」的焦慮與恐懼。

選民不是投給理念 而是投給「自己的得失」

2019 年香港反送中運動後，台灣社會因自由與財產可能受損而出現集體焦慮，民進黨成功掌握這情緒，把「守護台灣」包裝成實質關切，不只是理念呼籲，而是「你若不投，將會失去什麼」。

這是一場由選民「利益焦慮」推動的選舉動員，證明：選民不是因為理念投票，而是因為不願失去現有的生活、自由與財富。

政黨要成功 必須說出選民「有感的話」

2018 年高雄市長選舉，韓國瑜以「又老又窮」打動市民的不滿情緒。他沒有長篇政策白皮書，但他說：「高雄需要改變」，選民聽進去了。他給了支持者一種想像：「投我，日子會不一樣」。

這就是政治動員的藝術——讓人相信「我投你，會對我有幫助」。 成功的政黨從不只是講道理，而是懂得把道理變成選票。

輸了選舉 就沒有實踐理念的舞台

許多有理念的政黨與政治人物，常說「我們雖然輸了選舉，但我們堅持對的價值。」但這句話聽起來雖高尚，實際上卻蒼白。

輸了，就沒有權力，沒有預算，沒有話語權，也沒有實踐理念的任何機會。 政治是現實的藝術，不是詩意的自我陶醉。理念若無法被實踐，就只是另一種美麗的幻影。

真正成熟的政治 是把價值變成可兌現的選項

政治團體的責任不是只有說對的話，而是把理念設計成選民願意相信、願意支持、願意投票的選項。這中間需要組織力、話語能力、選戰節奏與動員手腕。這次「反罷」的國民黨和民衆黨在動員上利用「萬元退稅」和「亡黨感」的訴求相對有力多了，將基本盤都催出來投票了，但民進黨忽視「萬元退稅」把基本盤都搞砸了！

最核心的課題是：如何為選民創造既合乎自身利益、又與公共利益一致的選項？ 有智慧的政黨會用這種「正當的利益」動員群眾，而不是赤裸裸的情緒操弄或買票交易。

歷史記得的 是誰改變了現實

我們不能再停留在「我們比較對」的層次，而必須問「我們做不做得到？」更要問「我們要如何做到？」——這才是民主真正成熟的開始。

政治不是說理比賽，而是行動賽場。歷史記得的是誰改變了現實，而不是誰話講得最漂亮。

贏了，才有實踐理念的舞台；輸了，就只能在回憶裡堅持理想。

▼政治團體的責任不是只有說對的話，而是把理念設計成選民願意相信、願意支持、願意投票的選項。（圖／記者林敬旻攝）



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