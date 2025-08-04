美國對台灣課徵關稅20%　232調查對台灣的衝擊

▲美國總統川普8 月 1日宣布對台灣課徵關稅20%，這是顯示川普扭轉美國與台灣貿易逆差所採取的策略。（圖／總統府提供）

●蔡群立／成大經濟系教授兼社會科學院院長

根據WTO資料瞭解2023年美國對從台灣進口的農產品課徵的稅率是5.1%，對工業品課徵的稅率是3.7%。 而2024年美國對所有進口到美國農產品的平均稅率是4.7%；對進口到美國工業產品的平均稅率是3.2%；而2024年台灣對所有進口到台灣農產品的平均的稅率是17.0%；對所有進口到台灣工業產品的平均稅率是5.0%，從現行台灣與美國的關稅稅率不對等情況下，美國總統川普8 月 1日宣布對台灣課徵關稅20%，這是顯示川普扭轉美國與台灣貿易逆差所採取的策略。

台灣若要獲得更低關稅稅率 需要降低貿易壁壘、增加在美投資

我們從產業結構、及與美國貿易關係來看，以類似台灣的日本來做觀察比較， 2023年的WTO資料顯示美國對從日本進口農產品課徵稅率是4.8%，對從日本進口工業產品稅率是課徵3.8%。而日本對美國進口的農產品是課徵是16.3%，日本跟台灣類似，與美國的關稅稅率都有存在不對等的情形。

2024年日本是美國貿易逆差排名第7國家，台灣是則是逆差第6名國家。美國是日本出口農產品總金額排名第三名國家；美國也是日本出口工業產品總金額排名第二名國家。

另外，美國則是台灣出口農產品總金額排名的第一名國家；另外美國也是台灣出口工業產品總金額排名第三名國家。以上資訊都顯示台灣、日本與美國的貿易伙伴關係都是相當類似。

美國總統川普7月10日原本對日本課徵稅率是25%，7月23日簽署降低對日本徵收為15%，但日本須在在美國主導下投資5500億美元，同時日本將減少對美國的貿易障礙，包括增加進口美國稻米與食品、擴大進口美國液化天然氣、採購美國製商用飛機、及取消日本對美國汽車、卡車的進口限制。

從日本與美國的談判過程，顯示川普強勢主導關稅稅率的談判，這也隱含著台灣如果要在未來獲得比20%更低的關稅稅率，有可能是需要降低貿易壁壘、或增加在美投資。

賴總統以台美互補互利為談判原則，並堅持國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全優先考量，這些關係的抵換與利益平衡，未來確實是個具相當挑戰的談判任務。

從行政院的美國2024年全年貿易統計報告瞭解，台灣是美國第7大貿易夥伴，雙邊貨品貿易總額是1586億美元。美國自台灣進口共1,162.64億美元，是美國的第8大進口國家，比2023年增加32.5%，成長部份很多來自半導體與晶片等產品。而從經濟部國貿署2025年所整理的台灣對美國出口前30大貨品資料了解，台灣出口至美國的主要產品，包括電機電子設備（含伺服器、網通設備、筆電、手機及電子零組件等）、半導體與晶片設備、鋼鐵及其製品、機械設備、交通工具及零件等，上述產品約有七成是美國232條款所關心進口產品是否影響美國國家安全，而這些產品目前都是被對等關稅關稅豁免著。

美國商務部啟動對半導體及相關產品調查的範圍跨大，不僅包含從成熟製程到先進製程的各類晶片外，也包括了半導體製造設備，以及半導體的衍生性產品。

另外，美國也將著重調查是否美國半導體進口集中於少數製造設施，產生了供應鏈過度集的風險等。川普啟動的232條款調查所可能課徵額外關稅、或設定進口配額、或採取其他非貿易限制措施，確實對於台灣半導體與晶片設備、電機電子設備有很大的衝擊與影響。

而美國未來是否會將台灣關稅從20%降低，確實會與是否投資美國、232條款調查結果，針對台灣半導體與晶片設備、電機電子設備等產品額外課徵關稅議題，談判時一併考量。

新台幣兌美元從四月份至今，台幣升值約11%，匯損影響台灣出口廠商的競爭力，也會降低企業獲利，在川普對台灣課徵的20%稅率、與台幣升值的壓力下，行政院930億元支持產業的特別條例編列確實有其必要。

面對川普對全世界各國家的各種貿易壁壘策略，應該沒有一個國家會有所倖免的。除了關心台灣與美國產生直接的貿易衝擊與影響外，台灣還是必須全面評估我們與其他國家的貿易伙伴關係的變化。

如除美國外，台灣出口農產品前幾大的國家還有中國、日本、香港、澳洲；台灣出口工業產品前幾大的國家還有中國、香港、歐盟、新加坡。當關稅稅率改變了世界的經貿關係後，政府須積極協助廠商尋找新的合作市場，開拓多元市場。

另外，政府也要評估美國課徵較低稅率的國家，是否會產生對台灣出口到美國的衝擊，比如說美國是新加坡出口農產品最多的國家；美國也是新加坡出口工業產品排名第三大的國家，如今新加坡課徵的關稅稅率只有10%，相對全世界很多國家低，是否新加坡出口到美國農產品與工業產品因此增加，進而衝擊到台灣對美國的出口，政府都必須做完整的評估與支持廠商。

▼除了關心台灣與美國產生直接的貿易衝擊與影響外，台灣還是必須全面評估我們與其他國家的貿易伙伴關係的變化。（圖／總統府提供）

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