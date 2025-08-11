ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
川普關稅狂潮席捲全球　大陸多元化貿易突圍

我們想讓你知道…本文探討大陸如何透過多元化策略應對挑戰，並分析川普政策對全球經濟的影響。

▲。（圖／路透）

▲川普上任以來，以關稅為武器的貿易政策屢屢撼動全球市場。其政權以安全保障及縮減貿易逆差為目標，對大陸實施高額關稅，一度引發貿易戰。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

全球經濟動盪中，美國總統唐納·川普（Donald Trump）的關稅政策深刻影響國際貿易格局。中國大陸積極應對美中貿易摩擦風險，加速推動進出口多元化，降低對美國市場依賴。大陸不僅開拓新興市場出口，也多樣化進口來源，以確保經濟穩定。

然而，川普的關稅策略與突發政策轉向，仍為大陸經濟帶來不確定性，需持續警惕。本文探討大陸如何透過多元化策略應對挑戰，並分析川普政策對全球經濟的影響。

美中貿易摩擦　背景與挑戰

川普上任以來，以關稅為武器的貿易政策屢屢撼動全球市場。其政權以安全保障及縮減貿易逆差為目標，對大陸實施高額關稅，一度引發貿易戰。

2025年透過多次部長級協議，雙方暫時撤銷報復性關稅並延長出口限制停止期限，但川普近期針對進口俄羅斯原油的國家提出「二次關稅」，對大陸構成新威脅，顯示其可能進一步採取強硬措施，美中關係充滿不確定性。

大陸在貿易戰初期深受對美出口下滑影響，2025年7月對美出口較前年下降21.7%，連續四個月大幅低迷。此情況迫使大陸重新審視貿易結構，尋求更穩定市場布局。同時，川普的關稅政策也波及印度等新興市場，顯示其貿易保護主義的廣泛影響力。

川普的不可預測性加劇全球金融市場波動。美國聯邦準備理事會（FRB）獨立性受其干預質疑，導致美元走貶。大陸人民幣對美元緩慢升值，但對其他主要貿易夥伴貨幣呈實質貶值，增強出口競爭力。此貨幣環境為大陸進出口多元化提供有利條件，但凸顯持續關注川普政策動向的必要性。

出口多元化　積極推進

大陸積極開拓美國以外出口市場，降低對單一市場依賴。2025年7月出口總額較前年成長7.2%，顯示多元化策略初見成效。對非洲出口成長42.4%、中南美7.7%、東南亞國協（ASEAN）16.6%，均呈強勁態勢，有效彌補對美出口低迷。

大陸也加強與加拿大（成長6.7%）及歐盟（成長9.2%）的貿易關係，顯示其在傳統市場外尋求新機會的努力。人民幣實質貶值提升價格競爭力，特別在高科技產品（成長4.2%）、電機機械（成長8.0%）及鋼鐵產品（成長11.7%）等領域，出口表現突出，顯示大陸穩固全球貿易地位。

大陸對韓國（成長4.6%）及日本（成長2.5%）出口也實現成長，顯示其在亞洲市場的穩固基礎。此多面向出口策略緩解對美出口壓力，為大陸經濟提供更廣闊成長空間。但川普可能針對特定品項（如鋼鐵或高科技產品）實施新關稅，仍需密切監控。

▼大陸積極開拓美國以外出口市場，降低對單一市場依賴。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

進口來源　多樣化布局

大陸在進口方面採取多元化策略，降低對美國依賴，確保供應鏈穩定。2025年7月進口總額較前年成長4.1%，顯示內需與出口需求的雙重支撐。

對非洲（成長19.4%）、中南美（成長10.1%）及加拿大（成長27.0%）進口顯著增加，反映大陸在農產品、礦物資源等關鍵物資上尋求新供應來源。

對俄羅斯原油進口增加，使大陸成為俄羅斯重要貿易夥伴。但川普針對進口俄羅斯原油國家的「二次關稅」政策，可能迫使大陸調整能源進口結構。大陸已加大從中東及其他地區進口，分散風險。對日本進口成長17.1%，部分得益於水產品進口重啟，顯示大陸靈活調整供應鏈。

大陸進口結構反映內需穩定成長。加工組裝相關進口成長8.1%，素材與零件進口成長10.1%，顯示出口產業穩健需求帶動進口成長。銅礦石進口成長26.4%，可能與川普對銅產品的關稅威脅有關，顯示大陸提前備貨應對潛在制裁。

人民幣匯率與金融市場的影響

人民幣實質貶值成為大陸貿易策略重要支撐。2025年初，中國外匯交易中心（CFETS）人民幣指數跌至四年半低點，顯示人民幣對主要貿易夥伴貨幣競爭力增強。此趨勢與美元走貶同步，源於川普政策不確定性及美國財政逆差惡化預期。

大陸央行採取寬鬆貨幣政策，擴大人民幣貶值空間，為出口企業提供價格優勢。但這也帶來資本外流壓力及國際對人民幣操縱的質疑。大陸當局顯然將人民幣貶值視為短期支撐外需的關鍵工具，尤其在內需疲弱情況下。

金融市場波動受川普政策直接影響。美元貶值帶動新興市場資產吸引力上升，但大陸股市與債市仍面臨不確定性。川普對稀土元素及高科技產品的出口限制，可能進一步影響大陸金融市場穩定，需密切關注其後續動向。

結語

中國大陸在美中貿易摩擦陰影下，積極推進進出口多元化，成功降低對美國市場依賴。透過開拓新興市場、強化與傳統貿易夥伴關係及利用人民幣實質貶值優勢，大陸在2025年展現強大貿易韌性。然而，川普的關稅政策及其突發調整，特別針對俄羅斯原油進口國的「二次關稅」，仍為大陸經濟帶來挑戰。

未來，大陸需持續警惕川普一舉一動，靈活調整貿易與貨幣政策，確保經濟穩定成長。全球經濟波動與不確定性提醒我們，國際合作與開放市場仍是長期穩定的關鍵。

▼中國大陸在美中貿易摩擦陰影下，積極推進進出口多元化，透過開拓新興市場、強化與傳統貿易夥伴關係及利用人民幣實質貶值優勢，在2025年展現強大貿易韌性。(圖／達志影像／美聯社)

人民幣與美金。(圖／達志影像／美聯社)

►川普關稅疊疊樂、台灣產業聲聲嘆　彼得原理的台灣版

►水災、關稅共伴　民進黨823還要向政治前行？

►個資法亟需抓漏　「個資會」必須與部會平起平坐

淡江大學財務金融系兼任教授

