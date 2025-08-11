加熱菸成為危害年輕人的下一個戰場？

▲日本加熱菸的使用已超越傳統紙菸。菸商在全球各地的年輕族群活動中積極促銷加熱菸，銷售量迅速攀升，台灣是否會步上日本後塵。（圖／pixabay）

●蕭東原／全國家長團體聯盟理事長

近年來，市面上越來越多以「減害」為名的菸品出現，其中加熱菸（HTP）因為不經燃燒、氣味較淡、設計新潮，吸引不少年輕族群嘗試使用。不過，最新研究顯示，加熱菸並非如業者宣稱的「健康替代菸品」。近期國健署核准2家業者共14項加熱菸產品有條件上市，引發民間團體強烈反彈。

別被外觀時尚、氣味清涼迷惑 加熱菸只是「換個方式傷身」

看看同為亞洲的日本，加熱菸的使用已超越傳統紙菸。菸商在全球各地的年輕族群活動中積極促銷加熱菸，銷售量迅速攀升。

在台灣，任何形式的菸品廣告、促銷是違法的，執法卻常有漏洞，台灣是否會步上日本後塵？而其中最受年輕人歡迎的是添加口味的加熱菸，例如薄荷等誤導清涼「減害」的口味，無形中卸下年輕人對加熱菸危害的心防。

世界衛生組織WHO早已明確警示，各國應全面禁止所有加味菸品，而如今台灣十四款加熱菸倉促上路，卻不見官方對口味內容的說明。

2023年發表一篇針對160位健康年輕人所做的加熱菸、傳統紙菸、電子煙與非吸菸者研究。結果發現，不論是加熱菸還是電子煙，都會導致呼氣中的一氧化氮分率下降（FeNO，對抗呼吸道感染，維持氣道通暢的指標），這可能代表呼吸道受到刺激或發炎。

只要吸入尼古丁，不論是哪種產品，使用者的心跳與血壓都會上升，顯示對心血管系統具有即時危害，及對身體的負面效應依然明顯。

換句話說，加熱菸不是「減害」，只是「換個方式傷身」而已。我們不能被外觀時尚、氣味清涼的包裝所迷惑，應更謹慎看待這類新型菸品對健康的危害。

為青少年健康 能否嚴格把關及暫緩開放加熱菸的腳步?

另外，英國巴斯大學的研究員蘇菲·布萊茲奈爾博士（Dr. Sophie Braznell）也表示「決策者和消費者有三件關鍵的事需要了解 :

第一，加熱菸產品『會對健康造成危害』。

第二，目前沒有明確證據顯示它們比其他菸草或尼古丁產品（包括紙菸）更安全或更不安全。

第三，現有的研究缺乏獨立性和品質，無法讓我們對加熱菸在真實世界使用的影響下定論」。台灣政府的健康風險評估，卻比較加熱菸與紙菸的風險大小，明顯違反專家的建議。

台灣的專家學者也提出警語。高醫大藥學院名譽教授李志恒指出，菸商以「不產生高溫」與「減害」話術，刻意淡化尼古丁成癮與對心血管、神經系統的毒性風險，但多數研究由業者自辦或委託，利益衝突嚴重。他強調，加味設計如薄荷與果香，容易掩蓋菸草刺激感，特別吸引青少年嘗試，一旦上癮，恐終身依賴尼古丁。

李志恒表示，傳統紙菸的健康危害已有大量證據支持，但新型菸品如加熱菸問世時間短，長期是否致癌、影響生殖或胎兒發育仍有待研究。他建議，在風險未釐清下，應採取保守態度，特別對加味加熱菸，應該在上市前加強補足相關毒理證據。台灣拒菸聯盟則呼籲禁止加味加熱菸上市，以保護青少年及年輕成人。

值此混沌未明時刻，我們家長團體只有一個卑微懇求，在利益之下，各位大人可否為青少年健康，嚴格把關及暫緩開放加熱菸的腳步?別讓它成為危害年輕人的下一個戰場!

