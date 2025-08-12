賴清德不讓疑美　台灣民眾開始仇美了！

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

川普對所謂「友邦」無情無義，貿易談判唯恐沒有吃乾抹盡，台灣是他眼中的肥肉，更難逃一劫。近日公開的新貿易條件，台灣產品課徵「百分之廿+Ｎ」對等關稅，半導體等涉及232國安調查的產品是否課徵100％關稅尚未揭曉，美國農產品及汽車等產品進口台灣零關稅，外加對美大投資、大採購，台灣被剝了好幾層皮，民間擔憂有被掏空之虞。

關稅讓政府信任度下滑 對美情感更急速惡化

台灣產業界為之譁然，全國總工會認為，這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統產業，農漁業也難倖免，而傳產只占出口二成，卻養活全台八成勞工，政府若無立即對策，短期將發生產業外移與大規模失業潮。

賴清德曾說，避免「疑美論」影響台美關係，如今川普逼人太甚，吃人夠夠，台灣民眾不但疑美，甚至已經醞釀仇美情緒。民進黨政府極度親美，這次因應貿易關稅問題，賴政府主動取悅不遺餘力，現在被許多民眾怒罵舔美白舔了，一點回報都得不到，還被狠狠制裁。至於國防預算倍增、產業外移美國，將紛至沓來，民進黨政府豈有為台灣力爭的勇氣與能力？

美台雖仍在艱難談判中，但已曝光的協商內容顯示，台灣正面臨前所未有的經濟壓迫。賴清德政府在資訊透明度上的謹慎態度，反而加劇了民眾的不安與猜疑，每當真相片段浮現，不僅對政府的信任度下滑，更令原本友善的對美情感急速惡化。

近日引發關注的日本案例極具啟發性。日本原以為與美國談定的15％關稅稅率為最高上限，豈料美方作業人員將此數字誤作基準線，準備在此基礎上再行加徵。經日方強烈抗議後，美方才承認疏失，確認15％為最終稅率。

台灣面臨的情況更加嚴峻。美方設定的20％稅率，賴清德政府初期輕描淡寫地稱為「暫時性稅率」，暗示仍有調降空間。然而，日本風波爆發後，政府才被迫承認20％實為最低門檻，需在現有稅率基礎上累加計算。此消息一出，業界與民眾譁然，對美國的霸道作風深感憤怒，對政府的談判能力與成果更是失望透頂。

台灣企盼降至15％的期望，恐需付出難以承受的巨大代價。觀察其他經濟體為獲得15％優惠稅率所付出的成本，更凸顯美國胃口之大：歐盟承諾三年內採購7500億美元美國能源並投資6000億美元；日本承諾投資5500億美元並採購1000億美元天然氣；韓國則承諾投資3500億美元並採購1000億美元能源。

這些案例揭示了川普政府的「標準套餐」：要求各國承諾數千億美元規模的投資與採購，同時給予美國商品零關稅待遇並移除所有貿易障礙。只有滿足這些條件，才可能獲得15％的相對「優惠」稅率。

據傳台灣已承諾3000億美元的美國投資計畫，但美方仍嫌不足，要求提升至與日本相同的5500億美元規模，甚至有消息指向6000億美元。

更令人震驚的是，美方要求台灣支援3000億美元給軟銀集團孫正義在美投資的「水晶之地AI園區」。若此消息屬實，美方要求已達到榨取性質。正如美國媒體Politico所形容，美國談判人員「像壓榨檸檬一樣地壓榨台灣」，這種比喻可謂入木三分。

▼民眾同時開始思考一個更深層的問題：美國是否將台灣視為可隨意提領的「取款機」？而民進黨政府是否在這個過程中扮演了「信用卡」的角色，讓美國得以無節制地索求。（圖／路透）

民眾對現實清醒 重新思考台美關係的本質

美國的強勢施壓已引發台灣社會情緒的根本性轉變。過去即便對美國政策有所質疑，也不致演變為敵意，如今卻迅速升級為仇恨情緒。向來親美的民進黨政府首當其衝，被質疑在談判中過度退讓卻毫無斬獲。

這種情緒轉變並非源於意識形態的反西方傾向，而是來自對現實的清醒認知。民眾逐漸意識到，台灣正被美國系統性地抽取資源、掏空產業基礎。從台積電被要求赴美設廠，到整個資通訊產業面臨轉移壓力，再到台灣可能成為美中對抗的代理戰場，這些都讓民眾開始重新思考台美關係的本質。

台灣長期依賴WTO框架下的多邊貿易體系，受惠於低關稅與自由貿易環境。然而在缺乏外交實力、幾乎未簽署自由貿易協定、也未參與區域經貿組織的情況下，台灣對WTO規範的依賴程度極高。

如今全球經貿秩序正快速向叢林法則傾斜，過往的多邊規範體系面臨瓦解危機。特別是對台灣至關重要的ITA（資訊科技協定）免稅規定，一旦被美國以232條款調查為由推翻，將直接衝擊台灣出口主力產品的競爭優勢。若其他國家跟進，台灣經濟將面臨更嚴峻挑戰。

當前台灣社會情緒的轉變，反映的是一種清醒的自我防衛本能。民眾開始質疑「這樣的美國，真的是我們的朋友嗎？」這種質疑並非來自親中或反西方的意識形態，而是基於對台美關係現實的重新評估。

民眾同時開始思考一個更深層的問題：美國是否將台灣視為可隨意提領的「取款機」？而民進黨政府是否在這個過程中扮演了「信用卡」的角色，讓美國得以無節制地索求？

這種民心轉向並非一時的情緒反應，而是對台灣處境的深刻反思。當台灣民眾逐漸認清美國可能不是台灣命運的保障者，而是資源的攫取者時，這將對台灣未來的戰略選擇產生深遠影響。

民眾怪怨賴政府把國人蒙在鼓裡，民進黨甚至高呼「台灣美國一起發大財」，不諳世事幾近愚痴。賴政府一面將台美談判在黑箱中進行，遮掩對方索求，一方面渴求美國恩庇惠澤台灣，但事與願違，川普的關稅大棒不但令賴清德的「脫中入美」夢破碎，也把台灣推入泥淖中。

民進黨對美國的憧憬與所收到的待遇落差太大了。賴清德上任以來，對內操弄反中、脫中、抗中，並以此為口實推動大罷免。在倚美抗中的需求下，舔美效忠唯恐不力。如今內外交迫，把自己逼入困境。

許多事實及川普言論可知，川普對民進黨標榜的「價值同盟」及合作共利根本不屑一顧，賴清德宣稱的「民主供應鏈」，更被川普基於「美國優先」發動的全球關稅戰踩到腳下。賴清德妄想倚美抗中，實際上，川普政府並未將台灣視為對抗中國的資產，反而視為是一種負擔，擔心台灣可能將美國拖入對中國的戰爭。

台美關稅談判，賴政府誤判形勢，「先交心再求饒」的談判策略讓籌碼盡失，台灣滿盤皆輸。真相隱瞞不了，民眾糊弄不了，因而民怨高漲，仇美意識勃興。

在大罷免大失敗後，再遭川普重擊，如何安撫人心？如何面對嚴峻的經貿考驗？如何平息仇美情緒？如果都不能善處，則賴政府註定將墜入谷底，進入垃圾時間，等著被民眾的怒火吞噬。

▼台美關稅談判，賴政府誤判形勢，「先交心再求饒」的談判策略讓籌碼盡失，台灣滿盤皆輸。真相隱瞞不了，民眾糊弄不了，因而民怨高漲，仇美意識勃興 。（圖／路透）

