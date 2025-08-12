ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

賴清德不讓疑美　台灣民眾開始仇美了！

我們想讓你知道…民眾同時開始思考一個更深層的問題：美國是否將台灣視為可隨意提領的「取款機」？而民進黨政府是否在這個過程中扮演了「信用卡」的角色，讓美國得以無節制地索求？

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

川普對所謂「友邦」無情無義，貿易談判唯恐沒有吃乾抹盡，台灣是他眼中的肥肉，更難逃一劫。近日公開的新貿易條件，台灣產品課徵「百分之廿+Ｎ」對等關稅，半導體等涉及232國安調查的產品是否課徵100％關稅尚未揭曉，美國農產品及汽車等產品進口台灣零關稅，外加對美大投資、大採購，台灣被剝了好幾層皮，民間擔憂有被掏空之虞。

關稅讓政府信任度下滑　對美情感更急速惡化

台灣產業界為之譁然，全國總工會認為，這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統產業，農漁業也難倖免，而傳產只占出口二成，卻養活全台八成勞工，政府若無立即對策，短期將發生產業外移與大規模失業潮。

賴清德曾說，避免「疑美論」影響台美關係，如今川普逼人太甚，吃人夠夠，台灣民眾不但疑美，甚至已經醞釀仇美情緒。民進黨政府極度親美，這次因應貿易關稅問題，賴政府主動取悅不遺餘力，現在被許多民眾怒罵舔美白舔了，一點回報都得不到，還被狠狠制裁。至於國防預算倍增、產業外移美國，將紛至沓來，民進黨政府豈有為台灣力爭的勇氣與能力？

美台雖仍在艱難談判中，但已曝光的協商內容顯示，台灣正面臨前所未有的經濟壓迫。賴清德政府在資訊透明度上的謹慎態度，反而加劇了民眾的不安與猜疑，每當真相片段浮現，不僅對政府的信任度下滑，更令原本友善的對美情感急速惡化。

近日引發關注的日本案例極具啟發性。日本原以為與美國談定的15％關稅稅率為最高上限，豈料美方作業人員將此數字誤作基準線，準備在此基礎上再行加徵。經日方強烈抗議後，美方才承認疏失，確認15％為最終稅率。

台灣面臨的情況更加嚴峻。美方設定的20％稅率，賴清德政府初期輕描淡寫地稱為「暫時性稅率」，暗示仍有調降空間。然而，日本風波爆發後，政府才被迫承認20％實為最低門檻，需在現有稅率基礎上累加計算。此消息一出，業界與民眾譁然，對美國的霸道作風深感憤怒，對政府的談判能力與成果更是失望透頂。

台灣企盼降至15％的期望，恐需付出難以承受的巨大代價。觀察其他經濟體為獲得15％優惠稅率所付出的成本，更凸顯美國胃口之大：歐盟承諾三年內採購7500億美元美國能源並投資6000億美元；日本承諾投資5500億美元並採購1000億美元天然氣；韓國則承諾投資3500億美元並採購1000億美元能源。

這些案例揭示了川普政府的「標準套餐」：要求各國承諾數千億美元規模的投資與採購，同時給予美國商品零關稅待遇並移除所有貿易障礙。只有滿足這些條件，才可能獲得15％的相對「優惠」稅率。

據傳台灣已承諾3000億美元的美國投資計畫，但美方仍嫌不足，要求提升至與日本相同的5500億美元規模，甚至有消息指向6000億美元。

更令人震驚的是，美方要求台灣支援3000億美元給軟銀集團孫正義在美投資的「水晶之地AI園區」。若此消息屬實，美方要求已達到榨取性質。正如美國媒體Politico所形容，美國談判人員「像壓榨檸檬一樣地壓榨台灣」，這種比喻可謂入木三分。

▼民眾同時開始思考一個更深層的問題：美國是否將台灣視為可隨意提領的「取款機」？而民進黨政府是否在這個過程中扮演了「信用卡」的角色，讓美國得以無節制地索求。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

民眾對現實清醒　重新思考台美關係的本質

美國的強勢施壓已引發台灣社會情緒的根本性轉變。過去即便對美國政策有所質疑，也不致演變為敵意，如今卻迅速升級為仇恨情緒。向來親美的民進黨政府首當其衝，被質疑在談判中過度退讓卻毫無斬獲。

這種情緒轉變並非源於意識形態的反西方傾向，而是來自對現實的清醒認知。民眾逐漸意識到，台灣正被美國系統性地抽取資源、掏空產業基礎。從台積電被要求赴美設廠，到整個資通訊產業面臨轉移壓力，再到台灣可能成為美中對抗的代理戰場，這些都讓民眾開始重新思考台美關係的本質。

台灣長期依賴WTO框架下的多邊貿易體系，受惠於低關稅與自由貿易環境。然而在缺乏外交實力、幾乎未簽署自由貿易協定、也未參與區域經貿組織的情況下，台灣對WTO規範的依賴程度極高。

如今全球經貿秩序正快速向叢林法則傾斜，過往的多邊規範體系面臨瓦解危機。特別是對台灣至關重要的ITA（資訊科技協定）免稅規定，一旦被美國以232條款調查為由推翻，將直接衝擊台灣出口主力產品的競爭優勢。若其他國家跟進，台灣經濟將面臨更嚴峻挑戰。

當前台灣社會情緒的轉變，反映的是一種清醒的自我防衛本能。民眾開始質疑「這樣的美國，真的是我們的朋友嗎？」這種質疑並非來自親中或反西方的意識形態，而是基於對台美關係現實的重新評估。

民眾同時開始思考一個更深層的問題：美國是否將台灣視為可隨意提領的「取款機」？而民進黨政府是否在這個過程中扮演了「信用卡」的角色，讓美國得以無節制地索求？

這種民心轉向並非一時的情緒反應，而是對台灣處境的深刻反思。當台灣民眾逐漸認清美國可能不是台灣命運的保障者，而是資源的攫取者時，這將對台灣未來的戰略選擇產生深遠影響。

民眾怪怨賴政府把國人蒙在鼓裡，民進黨甚至高呼「台灣美國一起發大財」，不諳世事幾近愚痴。賴政府一面將台美談判在黑箱中進行，遮掩對方索求，一方面渴求美國恩庇惠澤台灣，但事與願違，川普的關稅大棒不但令賴清德的「脫中入美」夢破碎，也把台灣推入泥淖中。

民進黨對美國的憧憬與所收到的待遇落差太大了。賴清德上任以來，對內操弄反中、脫中、抗中，並以此為口實推動大罷免。在倚美抗中的需求下，舔美效忠唯恐不力。如今內外交迫，把自己逼入困境。

許多事實及川普言論可知，川普對民進黨標榜的「價值同盟」及合作共利根本不屑一顧，賴清德宣稱的「民主供應鏈」，更被川普基於「美國優先」發動的全球關稅戰踩到腳下。賴清德妄想倚美抗中，實際上，川普政府並未將台灣視為對抗中國的資產，反而視為是一種負擔，擔心台灣可能將美國拖入對中國的戰爭。

台美關稅談判，賴政府誤判形勢，「先交心再求饒」的談判策略讓籌碼盡失，台灣滿盤皆輸。真相隱瞞不了，民眾糊弄不了，因而民怨高漲，仇美意識勃興。

在大罷免大失敗後，再遭川普重擊，如何安撫人心？如何面對嚴峻的經貿考驗？如何平息仇美情緒？如果都不能善處，則賴政府註定將墜入谷底，進入垃圾時間，等著被民眾的怒火吞噬。

▼台美關稅談判，賴政府誤判形勢，「先交心再求饒」的談判策略讓籌碼盡失，台灣滿盤皆輸。真相隱瞞不了，民眾糊弄不了，因而民怨高漲，仇美意識勃興 。（圖／路透）

▲▼ 。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►川普關稅疊疊樂、台灣產業聲聲嘆　彼得原理的台灣版

►水災、關稅共伴　民進黨823還要向政治前行？

►個資法亟需抓漏　「個資會」必須與部會平起平坐

投稿
申訴
陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

陳國祥最新文章

more

關鍵字: 陳國祥 雲論 賴清德 民進黨 川普 美國 疑美 台灣 關稅 罷免

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
伴君如伴虎？　英特爾執行長從被要求辭職到白宮座上賓
賴清德不讓疑美　台灣民眾開始仇美了！
走出學歷崇拜的迷思　給原住民青年一條可以活的教育路
國際火線／搶錢搶瘋了：川普的「強盜經濟學」！
加熱菸成為危害年輕人的下一個戰場？

推薦閱讀

加熱菸成為危害年輕人的下一個戰場？

走出學歷崇拜的迷思　給原住民青年一條可以活的教育路

賴清德不讓疑美　台灣民眾開始仇美了！

張競／3104艦進塢得切除艦艏　南海軍艦互撞是觀察..

伴君如伴虎？　英特爾執行長從被要求辭職到白宮座上賓

川普關稅狂潮席捲全球　大陸多元化貿易突圍

川普關稅疊疊樂、台灣產業聲聲嘆　彼得原理的台灣版

亮麗人妻揭憂鬱症歷程　友曝「病情好轉就有力氣自殺」

烏克蘭和歐洲反對川普「讓步提議」　更難信任普丁「停..

大罷免大失算　主因在於民意對「司法追殺」的大反撲

相關文章

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

國民黨與民眾黨今（12日）送花到北檢給檢察長王俊力，批評總統賴清德用檢調打擊異己，而北檢則回應將依廉政規範轉贈或直接銷毀。對此，民眾黨主席黃..

4小時前

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

綠委籲政府歸還中小企業未退關稅　批救災慢：亡羊補牢重建要求穩

綠委籲政府歸還中小企業未退關稅　批救災慢：亡羊補牢重建要求穩

賴清德慘了！美媒分析「共和黨疏遠台灣」：兩大原因造成不願冒險

賴清德慘了！美媒分析「共和黨疏遠台灣」：兩大原因造成不願冒險

普丁的考驗！　北約秘書長曝「普普會」是烏俄停戰關鍵

普丁的考驗！　北約秘書長曝「普普會」是烏俄停戰關鍵

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

加熱菸成為危害年輕人的下一個戰..

加熱菸成為危害年輕人的下一個戰..

走出學歷崇拜的迷思　給原住民青..

賴清德不讓疑美　台灣民眾開始仇..

張競／南海軍艦互撞是觀察戰損修..

伴君如伴虎？　英特爾執行長從被..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面