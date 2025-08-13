ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
張競／美艦湊熱鬧硬闖黃岩島，其實是支持北京立場？

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

▲▼為了黃岩島主權，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

●張競／中華戰略學會資深研究員

8月11日北京與馬尼拉艦艇在黃岩島東部海域對峙，交鋒過程解放軍海軍桂林艦與海警南域艦發生碰撞事件南域艦與桂林艦皆有損傷，如此嚴重失誤自然讓中國大陸顏面盡失極度難堪，菲律賓海岸防衛隊則視此為重大戰績，高調授勳並藉此發動強力宣傳攻勢。

▲▼黃 。

8月13日美艦USS Higgins(DDG-76)亦順勢強行硬闖進入黃岩島周邊距離12海浬內海域，當日10時52分解放軍南部戰區發佈新聞稿，聲稱針對該艦「依法依規跟蹤監視、警告驅離」。但美國海軍第七艦隊迄至目前為止，並未針對此事件發佈任何新聞稿。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

許多評論者在此事件後，都誤認此為美國海軍首次在南海針對黃岩島實施「自由航行行動」(FONOP: Freedom of Navigation Operations)，以便表達美國對於中國大陸法律要求外籍軍艦必須事先獲得准許，方能駛入中國大陸所劃設領海海域之規範有所異議，因此派遣軍艦強行硬闖表達政策立場與政治姿態。

其實美國海軍在此之前，早在2018年1月17日由USS Hopper以及2019年5月19日由USS Preble針對黃岩島實施過相同行動。但後來有熟知國際海洋法學者指出，所有對於海洋權益有所主張(maritime claim)必須依據具有主權(sovereignty)之特定陸地地理特性(land features)。

因此，當美國認為中國大陸在黃岩島周邊領海，要求外籍軍艦駛入前必須事先獲准，係屬「海洋權益過度逾越主張」(excessive maritime claim)而有所異議，此時不就是間接認定與承認北京擁有黃岩島主權，否則沒有任何理由要去強調駛入距離黃岩島周邊12海浬以內海域；如此不就是在間接否認菲律賓方面所持立場嗎？▲▼黃 。

正因如此，從2019年5月以後，美國海軍艦艇就沒有再針對黃岩島，藉由強行硬闖進入黃岩島周邊距離12海浬內海域，實施「自由航行行動」(FONOP: Freedom of Navigation Operations)，表達政治姿態與政治立場。但顯然在8月11日中國大陸與菲律賓海上交鋒後，美國國防部順勢公佈延宕數月並未公布之2024財政年度「自由航行行動」(FONOP: Freedom of Navigation Operations)統計表，並且順勢派艦強行硬闖進入黃岩島周邊距離12海浬內海域，其實都是在試探北京態度，亦在聲援呼應馬尼拉，但卻不慎弄巧成拙表錯情，反而糊裡糊塗地間接肯定與承認中國大陸具有黃岩島主權。

中華民國亦是黃岩島主權聲索方，但是從8月11日北京與馬尼拉交鋒至今，坐視情勢發展，完全沒有表態發聲，外交部連個重申我國南海政策之官樣文章與外交辭令都端不出來。看來綠營執政只能直接被評斷成腦死狀態，實在是讓人感到悲哀與失望透頂！

關鍵字: 雲論 張競 黃岩島

張競／美艦湊熱鬧硬闖黃岩島，其實是支持北京立場？
