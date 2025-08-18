川普建議割地換和平！　問題是「普丁的承諾可信嗎」

▲美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

在阿拉斯加與普丁的會晤之後，美國總統川普公開放棄了他過去堅持的「立即停火」要求，轉而支持直接達成「最終和平協議」。

據美方特使維特科夫透露，川普與普丁已在原則上達成一項突破性安排：如果烏克蘭願意割讓東部頓巴斯地區，俄羅斯將同意由美國與歐洲國家向烏克蘭提供類似「北約第五條」的安全保障，並在俄羅斯法律中明文規定不再侵犯其他歐洲國家的領土主權。換言之，烏克蘭失去土地，但可能換來長期的安全保證。

然而，這項安排立刻引發烏克蘭與歐洲各國的警惕。澤倫斯基明確拒絕任何領土割讓，並強調在俄羅斯持續軍事攻擊的情況下，談判無法進行。歐洲領袖，包括法國、英國、德國、義大利等國，也擔心這會改變歐洲安全架構，創造「侵略換土地」的危險先例。

即便美國承諾安全保障，烏克蘭仍必須承受失去頓巴斯後的戰略風險：一旦俄軍控制這塊地區，未來進逼黑海港口的可能性將大大增加。

澤倫斯基拒絕土地換和平的要求，但他即將在白宮與川普會面，這場會晤可能成為戰爭第四年的轉折點。歐洲領袖，包括法國總統馬克宏、英國首相斯塔默、德國總理默茨、義大利總理梅洛尼以及歐盟主席馮德萊恩，將一同陪同澤倫斯基出席，以展現歐洲的團結。

但川普的立場轉變，已讓基輔與布魯塞爾陷入戰略焦慮：如果接受，將開啟戰後「以侵略換領土」的惡劣先例；如果拒絕，則可能被川普指責為「和平的阻礙者」。

川普強調「停火不如和平協議」，但歐洲外交官擔心這實際上是替普丁的戰場收穫合法化。普丁則公開稱讚峰會「有益且具意義」，顯示莫斯科可能認為自己在外交戰場上取得了突破。

歐洲國家則強調「烏克蘭必須獲得鐵一般的安全保障」，包括武器、訓練與情報支援，但如何說服川普接受而不讓烏克蘭被迫退讓，仍是一大挑戰。

▼川普的立場轉變，已讓基輔與布魯塞爾陷入戰略焦慮：如果接受，將開啟戰後「以侵略換領土」的惡劣先例；如果拒絕，則可能被川普指責為「和平的阻礙者」。（圖／達志影像／美聯社）

川普「交易式外交」思維 澤倫斯基面臨「生存問題」



川普的立場轉變，本質上就是把談判桌拉回到普丁最希望的位置，讓「領土割讓」成為討論的起點。若烏克蘭因戰爭被迫讓出頓巴斯，即使換來再多「安全保障」承諾，也等同於承認武力可以改變邊界，同樣是給未來的侵略者開了一扇門。

更關鍵的是，這些保障真的可信嗎？普丁願意把「不再侵略」寫進俄羅斯法律，聽起來是突破，但這個承諾能否真正制衡克里姆林宮？

歷史上，俄羅斯早已多次撕毀國際協議，從《布達佩斯備忘錄》到明斯克協議，例子不勝枚舉。當前的提案，很可能只是普丁用來爭取時間、穩固戰果的戰術安排。

對澤倫斯基而言，這不是單純的外交問題，而是生存問題。烏克蘭若接受「割地求和」，等於承認俄羅斯可以透過武力獲取領土，這會削弱所有歐洲安全協議的基礎。

今天是頓巴斯，明天可能是另一個城市，甚至整個烏克蘭東部都要失去。接受這樣的條件，對烏克蘭來說不是和平，而是承認戰敗，然後自願付出代價。

其次，對歐洲盟友而言，這也是一場「信用危機」。如果歐洲在川普壓力下默許烏克蘭割地，那麼北約與歐盟所宣稱的「國際邊界不可用武力改變」將淪為空談。歐洲的安全承諾將被徹底削弱，普丁只需一次「成功的恐嚇外交」，便能打破冷戰後的安全秩序。

最後，川普再次展現「交易式外交」思維，只看如何快速「達成交易」，忽視長期戰略代價，而這正好是普丁夢寐以求的局面。

對普丁來說，只要川普把焦點放在「結束戰爭」，強調「不要浪費大家資源」，淡化國際原則的討論，甚至願意讓美國給予烏克蘭安全保證，說明普丁很清楚，第五條安全承諾，對川普來說同樣是無成本的口頭承諾，三年內俄羅斯不要再發起戰爭，川普就不用煩惱新的壓力！

而普丁就是希望川普在他的商業邏輯裡說服自己，說服烏克蘭割讓領土，就像成功出售一棟大樓一樣，只是正常的出脫手。因為美國不阻擋，剩下的歐洲國家能做的有限，而普丁也就贏了一半！不過，川普的算盤也很精，讓普丁提出條件之後，美國現在等歐洲叫牌。

週一的白宮會晤，是澤倫斯基最艱難的外交考驗，但也是歐洲的集體出價機會。澤倫斯基必須在川普的壓力下保持冷靜，謹慎回應川普提出的安全保障，避免重演二月的橢圓形辦公室爭吵；同時，他歐洲領袖站在他身邊，一起用政治與道德的重量，加上現實歐洲國家承諾出資協助烏克蘭的條件，讓川普重新必須計算美國的利益！

當川普認為「土地換和平」可以作為選項，只要美國提出安全保障，在不需要花大成本的情況下，這個提案就可能被川普視為一種可以讓美國解套的方法，澤倫斯基跟歐洲國家領袖們，在協助維護烏克蘭國家主權的同時，真的還能找到讓川普覺得符合美國利益的援烏條件？

星期一的會面，就算不是立刻決定烏克蘭的未來，也很可能進一步改變整個歐洲對美國的安全合作思維。

▼美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

