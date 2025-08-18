ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普建議割地換和平！　問題是「普丁的承諾可信嗎」

我們想讓你知道…川普的立場轉變，已讓基輔與布魯塞爾陷入戰略焦慮：如果接受，將開啟戰後「以侵略換領土」的惡劣先例；如果拒絕，則可能被川普指責為「和平的阻礙者」。

▲美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

▲美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

在阿拉斯加與普丁的會晤之後，美國總統川普公開放棄了他過去堅持的「立即停火」要求，轉而支持直接達成「最終和平協議」。

據美方特使維特科夫透露，川普與普丁已在原則上達成一項突破性安排：如果烏克蘭願意割讓東部頓巴斯地區，俄羅斯將同意由美國與歐洲國家向烏克蘭提供類似「北約第五條」的安全保障，並在俄羅斯法律中明文規定不再侵犯其他歐洲國家的領土主權。換言之，烏克蘭失去土地，但可能換來長期的安全保證。

然而，這項安排立刻引發烏克蘭與歐洲各國的警惕。澤倫斯基明確拒絕任何領土割讓，並強調在俄羅斯持續軍事攻擊的情況下，談判無法進行。歐洲領袖，包括法國、英國、德國、義大利等國，也擔心這會改變歐洲安全架構，創造「侵略換土地」的危險先例。

即便美國承諾安全保障，烏克蘭仍必須承受失去頓巴斯後的戰略風險：一旦俄軍控制這塊地區，未來進逼黑海港口的可能性將大大增加。

澤倫斯基拒絕土地換和平的要求，但他即將在白宮與川普會面，這場會晤可能成為戰爭第四年的轉折點。歐洲領袖，包括法國總統馬克宏、英國首相斯塔默、德國總理默茨、義大利總理梅洛尼以及歐盟主席馮德萊恩，將一同陪同澤倫斯基出席，以展現歐洲的團結。

但川普的立場轉變，已讓基輔與布魯塞爾陷入戰略焦慮：如果接受，將開啟戰後「以侵略換領土」的惡劣先例；如果拒絕，則可能被川普指責為「和平的阻礙者」。

川普強調「停火不如和平協議」，但歐洲外交官擔心這實際上是替普丁的戰場收穫合法化。普丁則公開稱讚峰會「有益且具意義」，顯示莫斯科可能認為自己在外交戰場上取得了突破。

歐洲國家則強調「烏克蘭必須獲得鐵一般的安全保障」，包括武器、訓練與情報支援，但如何說服川普接受而不讓烏克蘭被迫退讓，仍是一大挑戰。

▼川普的立場轉變，已讓基輔與布魯塞爾陷入戰略焦慮：如果接受，將開啟戰後「以侵略換領土」的惡劣先例；如果拒絕，則可能被川普指責為「和平的阻礙者」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

川普「交易式外交」思維　澤倫斯基面臨「生存問題」

川普的立場轉變，本質上就是把談判桌拉回到普丁最希望的位置，讓「領土割讓」成為討論的起點。若烏克蘭因戰爭被迫讓出頓巴斯，即使換來再多「安全保障」承諾，也等同於承認武力可以改變邊界，同樣是給未來的侵略者開了一扇門。

更關鍵的是，這些保障真的可信嗎？普丁願意把「不再侵略」寫進俄羅斯法律，聽起來是突破，但這個承諾能否真正制衡克里姆林宮？

歷史上，俄羅斯早已多次撕毀國際協議，從《布達佩斯備忘錄》到明斯克協議，例子不勝枚舉。當前的提案，很可能只是普丁用來爭取時間、穩固戰果的戰術安排。

對澤倫斯基而言，這不是單純的外交問題，而是生存問題。烏克蘭若接受「割地求和」，等於承認俄羅斯可以透過武力獲取領土，這會削弱所有歐洲安全協議的基礎。

今天是頓巴斯，明天可能是另一個城市，甚至整個烏克蘭東部都要失去。接受這樣的條件，對烏克蘭來說不是和平，而是承認戰敗，然後自願付出代價。

其次，對歐洲盟友而言，這也是一場「信用危機」。如果歐洲在川普壓力下默許烏克蘭割地，那麼北約與歐盟所宣稱的「國際邊界不可用武力改變」將淪為空談。歐洲的安全承諾將被徹底削弱，普丁只需一次「成功的恐嚇外交」，便能打破冷戰後的安全秩序。

最後，川普再次展現「交易式外交」思維，只看如何快速「達成交易」，忽視長期戰略代價，而這正好是普丁夢寐以求的局面。

對普丁來說，只要川普把焦點放在「結束戰爭」，強調「不要浪費大家資源」，淡化國際原則的討論，甚至願意讓美國給予烏克蘭安全保證，說明普丁很清楚，第五條安全承諾，對川普來說同樣是無成本的口頭承諾，三年內俄羅斯不要再發起戰爭，川普就不用煩惱新的壓力！

而普丁就是希望川普在他的商業邏輯裡說服自己，說服烏克蘭割讓領土，就像成功出售一棟大樓一樣，只是正常的出脫手。因為美國不阻擋，剩下的歐洲國家能做的有限，而普丁也就贏了一半！不過，川普的算盤也很精，讓普丁提出條件之後，美國現在等歐洲叫牌。

週一的白宮會晤，是澤倫斯基最艱難的外交考驗，但也是歐洲的集體出價機會。澤倫斯基必須在川普的壓力下保持冷靜，謹慎回應川普提出的安全保障，避免重演二月的橢圓形辦公室爭吵；同時，他歐洲領袖站在他身邊，一起用政治與道德的重量，加上現實歐洲國家承諾出資協助烏克蘭的條件，讓川普重新必須計算美國的利益！

當川普認為「土地換和平」可以作為選項，只要美國提出安全保障，在不需要花大成本的情況下，這個提案就可能被川普視為一種可以讓美國解套的方法，澤倫斯基跟歐洲國家領袖們，在協助維護烏克蘭國家主權的同時，真的還能找到讓川普覺得符合美國利益的援烏條件？

星期一的會面，就算不是立刻決定烏克蘭的未來，也很可能進一步改變整個歐洲對美國的安全合作思維。

▼美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►台灣正站在十字路口　執政者如何在剛直與柔軟之間游刃有餘？　

►經濟部長爭議不斷要被「切割」？

►別忽視「823罷免」投票對台灣民主影響　朝野都有責

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

關鍵字: 翁履中 雲論 川普 普丁 烏克蘭 俄烏戰爭 美國 俄羅斯 歐洲

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普建議割地換和平！　問題是「普丁的承諾可信嗎」
台灣正站在十字路口　執政者如何在剛直與柔軟之間游刃..
經濟部長爭議不斷要被「切割」？
省一枚飛彈能養上萬網紅！專家：「認知作戰」是不成比..
別忽視「823罷免」投票對台灣民主影響　朝野都有責

推薦閱讀

「沒讀書的」反核三重啟意見書　論蔥哥「深挖洞」之不..

台灣正站在十字路口　執政者如何在剛直與柔軟之間游刃..

川普建議割地換和平！　問題是「普丁的承諾可信嗎」

經濟部長爭議不斷要被「切割」？

別忽視「823罷免」投票對台灣民主影響　朝野都有責

兩岸別老戰狼、戰猫了！　爭中華民族的民生福祉吧

核三公投假議題　拉下內閣才是藍白真正目的

普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

呂秋遠／跟離婚的單親媽媽交往，可以嗎？　

相關文章

「割地止戰」成為談判焦點！　川澤會3大重點一次看

「割地止戰」成為談判焦點！　川澤會3大重點一次看

烏克蘭總統澤倫斯基18日將與歐洲多國領袖一同前往白宮會晤美國總統川普，這場關鍵峰會將決定烏俄戰爭走向，以下整理出外界最為關注的3大重點。

6小時前

白宮會談前夕　川普喊話澤倫斯基：「接受2條件」可立刻結束戰爭

白宮會談前夕　川普喊話澤倫斯基：「接受2條件」可立刻結束戰爭

防範北韓威脅　美韓聯合軍演「乙支自由之盾」今天展開！

防範北韓威脅　美韓聯合軍演「乙支自由之盾」今天展開！

歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

「沒讀書的」反核三重啟意見書　..

「沒讀書的」反核三重啟意見書　..

台灣正站在十字路口　執政者如何..

川普建議割地換和平！　問題是「..

經濟部長爭議不斷要被「切割」？

別忽視「823罷免」投票對台灣..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面