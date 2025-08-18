阿拉斯加的雅爾達陰影　川普的割地和平與小國的命運

▲美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

●江岷欽／世新管理學院院長

當強權交換地圖時，弱小者交換的往往是墳墓 (When the powerful trade maps, the weak trade graves.) 。-- Anonymous

阿拉斯加峰會之後，戰爭沒有停火，只有鏡頭：紅毯、軍禮、總統禮車，這些影像取代了具體協議。雙普會之後幾個小時，川普從「先停火、後談判」的立場，轉向支持普丁的「直接談最終和平」，其核心代價是割地：烏克蘭必須放棄頓巴斯尚未失守的區域，甚至考慮承認克里米亞。

川普的髮夾彎，讓歐洲領袖措手不及。他們原以為美方會堅持停火先行，如今卻被迫跟隨一個沒有槓桿的框架。這是「新現實主義」的寫真：權力分配與軍事優勢決定談判結果，而不是國際規範或制度。

普丁的和平條件 川普的讓步

依據《金融時報》2025年8月16日專題報導〈普丁要求烏克蘭讓出頓涅茨克和盧甘斯克，以換取凍結其他戰線〉（Putin demanded Ukraine cede Donetsk and Luhansk in exchange for freezing rest of front line），普丁向烏克蘭及國際社會所提出的和平條件主要包括：

· 撤出東部核心地區（頓涅茨克與盧甘斯克）；

· 凍結在赫爾松、扎波羅熱的戰線，不再推進攻勢；

· 轉向直接簽署和平協議，而非停火先行；

· 強調解決語言、安全與衝突根源等核心問題，但未有官方完整公開條文。

另，綜合多家國際媒體揭露，普丁在會後提出六大交換條件：

1.烏克蘭割讓整個頓巴斯（約 6600 平方公里）。

2.俄方歸還小塊北部佔領區（僅 440 平方公里）。

3.正式承認克里米亞屬俄。

4.烏克蘭永久不得加入北約。

5.部分解除對俄制裁。

6.保障俄語與俄羅斯正教會在烏克蘭的地位。

持平而論，這份條件的核心根本不是妥協，而是逼迫烏克蘭承認「侵略者得利」的事實。川普在會後聲稱「大致達成共識」，卻等於將壓力轉嫁給澤倫斯基。對基輔而言，這不僅違反憲法（禁止割讓領土）的條文，更是戰略自殺。

▼這份條件的核心根本不是妥協，而是逼迫烏克蘭承認「侵略者得利」的事實。（圖／路透）

幻象外交 失血戰場

阿拉斯加峰會揭示了外交與戰場的節拍錯位。當俄軍持續轟炸烏克蘭城市時，川普卻在紅毯上稱讚與普丁的「良好化學反應」。

對普丁而言，即使沒有協議，影像本身就是勝利：紅毯鏡頭、總統禮車、與美國領導人並肩而立的姿態，足以撕去「國際孤立」的標籤。外交只是幻象，戰場繼續流血。

這是典型的「以戰逼和」手法：當侵略者掌握軍事優勢，外交只會成為延伸戰場的工具。

人道代價 被遺忘的 25 萬平民

當然，一旦討論到割地問題，絕不可能只停留在權力政治。《華盛頓郵報》專欄作家安娜・傅莎卡(Anna Husarska)在8月15日〈烏克蘭『土地交換』構想下的殘酷人道代價〉(The cruel human cost of the ‘land swap’ idea for Ukraine) 的專文中一針見血的指出：如果烏克蘭放棄頓巴斯，意味著至少 25 萬平民將被迫流離失所。

她以親身經驗指出，在斯拉夫揚斯克、克拉馬托爾斯克、德魯日科夫卡與已被摧毀的康斯坦丁尼夫卡，多數居民深知俄羅斯佔領的代價。他們或許曾在 2014 年短暫經歷過「代理人政權」的黑暗，但如今不願重蹈覆轍。如果烏克蘭放棄頓巴斯，協議強迫撤離，將造成一波新的難民潮，情況與 2022 年遭全面入侵後相似。

那些曾與烏軍互動、靠軍事駐紮維生的平民，將被新政權視為「合作者」而遭報復；老人與弱勢群體，甚至無力逃離。這不是「地緣博弈」的抽象交換，也不只是地圖上的界線變動，而是迫使數十萬人失去家園的血淚現實。

在歷史中，芬蘭亦是一面鏡子。1939 年冬季戰爭，蘇聯以「安全緩衝」為名奪走卡累利阿，造成 40 萬人淪為難民。今天的頓巴斯，可能就是明日的卡累利阿。

規範鬆動 國際秩序風險

在全球式交易主義的思維下，如果「以土地換和平」成為國際社會可接受的方案，勢必對現有的國際規範構成致命衝擊。這種做法無異於向全世界釋放一個危險訊號——只要侵略者展現出足夠的耐心與殘忍，終將能從中獲益。

這不僅危及歐洲邊界，也將外溢至印太。北京與其他潛在修正主義力量，將從中得到啟示：先進攻、再談判，便可能換得既成事實的承認。對台灣與南海而言，這種模式尤其危險。

政策建議 避免外交淪為幻象

在這場攸關國際秩序的關鍵時刻，如果國際社會不願坐視阿拉斯加峰會的錯誤決策持續發酵，至少應建立以下三項政策槓桿：

一、美國

恢復「制裁自動化」機制，將停火與制裁鬆綁直接綁定；將「談判門檻」與「戰場節制」掛鉤，避免普丁利用外交拖延。

二、歐洲

建立「志願者聯盟」軍援節奏，保持戰場壓力；強化能源替代，削弱俄羅斯資源槓桿；在話術上明確拒絕「割地」，堅持「先停火，再談判」。

三、烏克蘭

維持「不可替代性」，透過糧食出口、防空與航運安全，將歐洲利益與自身綁定；保留有限的長程打擊能力，作為談判槓桿；提出分階段「空域節制」方案，以爭取第三方監測。

這些措施的目的，不是追求幻象的「快速和平」，而是建立可驗證、具懲罰性的框架，避免外交被淪為影像工程。

雙普會 對台灣的戰略啟示

阿拉斯加峰會證明：大國交易若以小國領土為籌碼，受害的永遠是無力的平民與被邊緣化的國家。

台灣必須警覺：國際承諾與安全保證若缺乏可驗證的槓桿，將在大國交易下瞬間瓦解。唯一的保險，是維持自我防衛能力，並將自身價值鏈深深綁入國際供應體系，使任何「以台易和」的方案在現實上難以操作。

阿拉斯加峰會留給世人的，不是協議文本，而是紅毯與鏡頭。普丁輸掉文件，卻贏得影像；川普失去槓桿，卻留下場面。戰場依舊流血，而外交則忙於製造幻象。這就是大國協議的悲劇：墨跡會乾，鮮血卻不會。

歷史經驗一再證明，「割地換和」從來不是和平的捷徑，而是新一輪戰爭的伏筆。

▼台灣必須警覺，國際承諾與安全保證若缺乏可驗證的槓桿，將在大國交易下瞬間瓦解。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。