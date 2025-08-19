社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

▲近年來，台灣的詐騙案件呈現多元化、規模化的發展，其中最具代表性的，便是「一頁式廣告詐騙」搭配「貨到付款」的模式。（圖／視覺中國CFP）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

近年來，台灣的詐騙案件呈現多元化、規模化的發展，其中最具代表性的，便是「一頁式廣告詐騙」搭配「貨到付款」的模式。這種詐騙方式，利用民眾對社群平台廣告的信任，以及對「貨到付款比較安全」的錯誤認知，在全台蔓延成一種幾乎日常化的騙術。

警政署與 165 反詐騙專線的數據顯示，「一頁式詐騙」已經連續多年名列前幾大詐騙案類型。廣告內容通常設計簡陋，卻以極低價格販售名牌服飾、3C 產品、美妝用品或家電，強調「限時搶購」、「清倉出清」，再搭配「貨到付款」降低消費者的戒心。

結果是，受害者往往收到與廣告完全不符的商品，甚至只是一包廉價小物或垃圾。這種小額詐騙案件數以十萬計，金額雖不大，卻持續在社會中累積受害者的不滿與憤怒。

超商與宅配業者 現行處理方式的矛盾

在這種詐騙鏈條裡，超商與宅配業者扮演了「金流中介」的角色。受害者在超商取貨時付款，金額會透過物流系統迅速轉給寄件人。這也是為什麼即使消費者當場就發現商品有異，錢依舊無法追回。因為從超商或物流業者的角度，他們只是「代收代付」，沒有義務也沒有機制立即退款。

這種處理方式，造成受害者的強烈憤怒。民眾認為：既然詐騙模式如此普遍，超商與物流公司早該知道有問題，卻仍然照單全收、照常轉帳，讓詐騙金流暢行無阻。

結果是，一旦付款，消費者就只能吞下這口氣。超商與宅配公司依舊收取服務費，完全不受影響。

報案追討 低效與無力

受害者若要取回錢款，唯一途徑就是到派出所報案。但實際操作上，這幾乎是一條「理論上可行，實際上無解」的路。

首先，大部分受害金額只有數百到數千元。對多數人而言，為了這樣的小錢專程跑一趟派出所，還得備妥證據、填寫筆錄，既費時又耗力。

其次，即使報案成功，警方能否追查到詐騙集團已經是難上加難，更不用說要完成破案、檢方起訴，最後還能返還贓款。等到程序走完，詐騙金流早已被層層轉移，受害者幾乎不可能真正拿回錢。

這也導致大部分受害人選擇「自認倒楣」，案件沒有進一步報案或偵辦。詐騙集團正是利用這種心理，靠著大規模的小額詐騙，反覆收割社會的信任。民進黨政府的民意信任度如江河日下，應與打詐缺乏效率不無關係！

超商與宅配業者的利益共生

在這樣的架構下，超商與宅配業者事實上是最大的「隱形受益者」。因為不管消費者收到的是正品還是假貨，甚至是否遭遇詐騙，他們的運費與代收手續費照收不誤。換句話說，詐騙案件越多，貨物流動就越多，超商與宅配公司賺得也越多。

這是一個極其矛盾的現象：表面上，超商與物流業者是「中立平台」，但實際上，他們的營收結構讓他們對詐騙案的發生並無損失，甚至間接受益。這樣的利益結構，使他們缺乏主動改革的誘因。也因此，社會上有聲音批評，超商與宅配業者已經成為「詐騙產業的隱形共犯」。

可能的解決方案 切斷金流

要真正解決問題，必須從「金流」下手。因為詐騙的本質，是透過便利的金流機制，快速將消費者的錢轉移到詐騙集團手中。若能有效延遲或阻斷金流，詐騙將失去誘因。

具體而言，主管機關應要求超商與宅配業者，在處理貨到付款的款項時，必須保留一段時間，不得立即轉給寄件方。例如：（1）付款金額應依消保法「鑑賞期」規範，保留至少 7 至 14 天。（2）消費者在此期間若退貨或報案，款項即可原路退回。（3）超商與物流公司只要先行扣除運費與代收手續費，其餘款項必須暫存，待鑑賞期結束後再撥款給寄件方。

這樣的制度，對真正的優良商家並無影響，因為正品不怕檢驗；反而能過濾掉那些利用「一頁式廣告」和「貨到付款」的劣質賣家與詐騙集團。

事實上，台灣部分銀行已經開始執行「匯款款項需保留三天」的規定，就是為了防堵詐騙金流的快速轉移。若將類似制度套用到超商與宅配金流上，將會是打擊「一頁式詐騙」最有效的手段。

社會責任與企業角色

超商與宅配業者在台灣的零售與物流體系中佔有舉足輕重的地位。他們有能力，也應該有責任，在反詐騙這一塊發揮更積極的作用。若他們僅僅把自己定位為「代收平台」，卻不願意正視龐大的詐騙需求，甚至默默從中獲利，那麼社會對他們的質疑只會與日俱增。

更重要的是，若主管機關持續放任這種模式不改革，每年數十萬件的詐騙案件就會持續發生。受害者不僅蒙受財損，更會讓整個社會的信任感逐步崩解。久而久之，正常的電商產業也會受到牽連，因為消費者可能對「網購」與「貨到付款」徹底失去信心。

結語

「一頁式廣告詐騙」結合「貨到付款」的模式，在台灣已經形成一種惡性循環：消費者失去金錢卻難以追回，警方疲於奔命但收效有限，詐騙集團則持續壯大，超商與物流公司卻安然無恙甚至坐享其利。

要徹底扭轉這種局面，唯一有效的方法就是「切斷金流」。透過延遲撥款、保留鑑賞期、設立退款機制，讓詐騙集團無法即時拿到錢，自然會大幅降低這種詐騙的誘因。同時，這樣的制度也能保護真正的好廠商，讓市場回歸公平。

超商與宅配業者不能再自居於「事不關己」的位置，而應該承擔起企業社會責任。主管機關更需要盡快推動相關規範，讓金流不再成為詐騙的保護傘。

唯有如此，台灣社會才能逐步走出「一頁式詐騙」的陰影，建立更安全可靠的消費環境。

