台灣應確保「國防預算」穩定　以維護國家安全

我們想讓你知道…國防預算的穩定與合理規劃，是台灣面對國際變局時最基本的保障。唯有確保國防資源不被隨意削減，台灣才能在全球經濟與安全變動中保持優勢，確保長期的安全與發展。

▲。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台灣的軍費雖逐年增加，2025 年提升至約 6,470 億元，占 GDP 約 2.45%，但距離政府設定的 3% GDP 目標仍有差距。（圖／資料照）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教於台師大

面對美國總統川普的關稅政策，台灣應採取積極措施，確保經濟與國家安全的雙重穩定。除了強化產業競爭力外，增加國防預算也是關鍵，以應對貿易戰帶來的地緣政治風險。當前國際局勢顯示，經濟政策與安全戰略密不可分。若台灣在經濟上受到關稅政策影響，勢必牽動國際軍事格局。因此國防資源的穩定投入成為確保台灣不受外部威脅的關鍵。

唯有確保國防不被隨意削減　台灣才能確保長期安全發展

在經濟面，台灣應積極展開談判，爭取美方對半導體等關鍵出口項目的關稅豁免或減免，並利用台商在美設廠等投資布局，鞏固與美國供應鏈的綁定關係。

透過加入或深化與歐盟、CPTPP、APEC 等多邊貿易機制的合作，開拓更多低關稅甚至零關稅市場，分散對單一市場的依賴。這些措施不僅能緩解高關稅帶來的短期壓力，也能在長期上強化台灣在國際貿易體系中的談判籌碼。

在國防面，台灣的軍費雖逐年增加，2024 年國防預算約為新台幣 6,068 億元，占 GDP 約 2.5%；2025 年提升至約 6,470 億元，占 GDP 約 2.45%，但距離政府設定的 3% GDP 目標仍有差距。

總統賴清德已啟動特別預算計畫，規劃在未來七年將國防支出穩定提高到 3% 以上，並強化國防建設與軍民整合戰備演訓，例如 2025 年漢光演習動員規模創新高，顯示台灣在安全上不僅提升資源投入，也著重實戰能力的演練與驗證。

國會內仍有部分政治人物在關鍵時刻削減或阻擋國防預算，忽視地緣政治風險與國際安全現實，這種短視行為可能削弱台灣在區域防衛合作中的可靠性。

民主制度的核心價值之一，是由選民決定誰能進入國會，因此台灣社會應更加警覺，選出真正能兼顧經濟與安全利益、具備長遠戰略眼光的代表，避免將國防與經濟安全議題淪為黨派攻防的籌碼。

在全球經濟與安全變局加速交織的當下，台灣唯有同時確保對外貿易的有利條件與國防資源的穩定投入，才能在國際競爭中維持優勢地位。

最佳關稅的爭取與國防預算的合理編列並非兩條平行線，而是相互支撐的雙重保障，只有在這兩方面都不鬆手，台灣才能確保長期安全、經濟繁榮與國際戰略自主。

台灣社會與選民應提高警覺，認清那些對國家安全不負責任的政治人物。在民主機制下，應選出真正有能力維護台灣利益的代表進入國會。

國防預算的穩定與合理規劃，是台灣面對國際變局時最基本的保障。唯有確保國防資源不被隨意削減，台灣才能在全球經濟與安全變動中保持優勢，確保長期的安全與發展。

▼台灣唯有同時確保對外貿易的有利條件與國防資源的穩定投入，才能在國際競爭中維持優勢地位。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字: 楊聰榮 雲論 國防預算 民進黨 美國 川普 台灣 國民黨

