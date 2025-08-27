ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！

我們想讓你知道…這回大罷免完全忽略政績號召支持以及獲取廣泛民意共鳴的訴求，淪為純粹的政黨權力攻防戰，在野黨未來將加倍力道掣肘執政黨，使其更難有政績，對未來選舉更加不利。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德不知民主真諦，不諳民意取向，不顧民心撕裂，不惜政治對立，執意推動大罷免。（圖／記者李毓康攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

知錯能改，善莫大焉；死不悔改，厄運降臨。賴清德不知民主真諦，不諳民意取向，不顧民心撕裂，不惜政治對立，執意推動大罷免。頭一回慘敗，不改其志，堅決支持第二波大罷免，結果一如預期，大失敗坐收。

「民主牌」易手了　賴清德被「更大的民主」徹底否決

他對於自己的盲動與冒進毫無反思，第一次敗選感言疼惜在檯面上推動其事的公民團體，第二次感謝連署罷免的百萬民眾，至於不贊同大罷免的數百萬民眾所呈現的民意，他只有「尊重接受」一詞，既不據以痛切反省，施政也不改弦更張。

31席立法委員及一位市長安然過關，顯示罷免議題未能有效動員中間選民或超出綠營支持者圈層，完全是在同溫層中打轉，主要原因是罷免理由完全不具正當性，被認為選輸翻桌，完全違背民主義理，只是在搞政治鬥爭，意圖以不正手段翻轉一年半前民意決定的立院席次結構。

賴清德拒絕接受民意，妄想以「更大民主」奪回國會主導權，但罷免不是常態化的政治競爭制度，而是一種非常性的鬥爭手段，除非有極強的正當性，並取得跨黨派民眾共鳴，否則難以服人。

結果是被「更大的民主」徹底否決了。賴清德威信蕩然，卻仍不認錯，顯示他將繼續以黨主席的思維治國，無法將自己調整為國家領導人。

藍白營支持者將更敵視他。這回大罷免民進黨全力投入，固然激出綠營死忠票，但同時使藍營與白營選區選民普遍受到強烈刺激，導致投票率遠超以往罷免案，而使反罷免完封大勝。

投票結果顯示，反罷免者被徹底喚醒，他們把這場選舉當成民主保衛戰；而綠營的票源並沒有擴張，仍侷限於基本盤，結果在高投票率下反而被淹沒。

民主原是民進黨傲然立世的神主牌，如今成為民主的破壞者，藍白營轉而成為民主的捍衛者，賴清德只能死守綠營的一畝三分地，再無擴張政治版圖的潛能。

▼投票結果顯示，反罷免者被徹底喚醒，他們把這場選舉當成民主保衛戰。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

「分化牌」也失靈了　成為藍白聯手更鞏固的契機

「民主牌」易手了，「分化牌」也失靈了。民進黨敗陣，不但導致賴清德政治威信蕩然，民進黨執政氣勢崩解，也促使國民黨立委進一步深耕選區，促進國民黨與民眾黨形成更堅固的共防同盟。

國民黨成功拉攏民眾黨義助，民眾黨的黃國昌主席等人積極助選，讓反罷免不再只是「藍營自救」，而是成為在野黨大合作，共同反對粗暴的政治鬥爭，展現守護民意抉擇與代表職權的跨黨派運動。

這種合作降低了部分中間選民的心理成本，讓他們不至於覺得投不同意票就是在支持國民黨，因此讓國民黨獲得許多原先嫌惡者的支持。這對明年地方公職選舉及2028總統、立委大選影響重大，為在野合作提供粘合劑，為國民黨重返執政提供莫大的力。

罷免本該是分化在野的手段，卻意外成為凝聚在野的契機，藍白聯手的基礎更鞏固，致使民進黨在政治版圖上面臨更大壓力，明年地方公職選舉及其後的總統、立委大選，民進黨可能面對團結的在野黨合力圍攻。

民進黨一貫對在野黨行之有效的「反共牌」也已威力大減。大罷免的大失敗給民進黨留下諸多後遺症，其中之一是宣傳訴求的威力與公信力大為下降，罷免理由強調藍營立委阻擾政府政策、法案、施政與預算，全然是配合中國的意志，扮演在地協力者、中共代理人的角色，為親中賣台的背骨行為，但這樣的訴求毫無具體事證，欠缺說服理據，難以轉化為中間選民的認知與感受，也讓民眾普遍感到欲加之罪何患無辭，藍戴紅帽，令人難以恭維。

濫用反共牌的後果是讓在野黨活動免疫力，練就了防護能力，再也不受其毒害。對不少選民來說，這場罷免更像是濫用「反共保台」名義遂行政黨操作的權力鬥爭，而不是針對個別立委的問責行動。這種政治動員過度化的觀感左右了投票行為，也讓民眾徹底了解反共牌完全是政治操弄手法，欲加之罪故意羅織，未來殺傷力必然大減。

執政黨遠比最具優勢的「政績牌」打不出來。民進黨執政績效不彰，賴清德執政十五個月以來幾乎一事無成，他及行政團隊一再展現醜陋嘴臉，而大罷免本身就是民進黨強推的奪取全面執政權的策略，因此這種鬥爭式操作被許多選民認定為轉移施政不力的焦點，結果罷免沒有幫助民進黨削弱在野力量，反而暴露了自己不得民心的困境。

這回大罷免完全忽略政績號召支持以及獲取廣泛民意共鳴的訴求，淪為純粹的政黨權力攻防戰，在野黨未來將加倍力道掣肘執政黨，使其更難有政績，對未來選舉更加不利。

▼罷免本該是分化在野的手段，卻意外成為凝聚在野的契機，藍白聯手的基礎更鞏固，致使民進黨在政治版圖上面臨更大壓力。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 。（圖／記者黃克翔攝）

賴清德慘敗後不知調整　執意蠻幹到底

賴清德在決策前未深思大罷免的勝算與弊害，盲動躁進，第一回慘敗之後不知調整，執意蠻幹到底，而且面對大失敗毫無反省能力，更未作大幅度的更張，只是稍微修整門面而已。

民意發出的強烈警訊沒有震醒他，也沒有將他引回正道，繼續在錯誤的道路上前進。他的固執性格與傲慢心態讓他不能與不願回頭是岸，雖聲稱將調整朝野關係，加強對話，但一無具體對策，如何能軟化在野黨的戰鬥意志，從而為執政績效奠立厚實政治基礎？

前次選舉已表彰了民眾期望政治須有制衡的心意，這次大罷免大失敗，未來立法院朝小野大的局面不變，這是民眾意志的再度表現，賴清德和民進黨如果再不與在野黨分享決策權力，則執政繼續遭受掣肘。

何況目前美台貿易談判即將揭牌，川普政府對台大增稅，逼迫台灣市場大開放，對美大投資、大採購，半導體產業大挪移，結果必使台灣面臨大蕭條、大失業的危機。

民進黨如何還有政績牌可打，原來順風順水的「美國牌」也失效了，民眾將怪怨民進黨舔美無所得，反使美國對台予取予求。這對執政黨未來兩次選舉極其不利。

大罷免大失敗，為賴清德政府發出「民主牌」、「分化牌」、「反共牌」、「政績牌」、「美國牌」全部失靈的警訊，但賴總統敗選後的兩次談話都未展現大徹大悟的反思，更無大改特改的具體作為，實難期待其執政能有新作為，使得聲望走出谷底。相反的，其冥頑不靈，固執不變，卻溢於言表。長此以往，如何能不為在野黨奪取執政大權鋪平道路？

▼這次大罷免大失敗，未來立法院朝小野大的局面不變，這是民眾意志的再度表現，賴清德和民進黨如果再不與在野黨分享決策權力，則執政繼續遭受掣肘。（圖／記者林敬旻攝）

▲反共護台志工聯盟開票之夜，支持者情緒低落。（圖／記者林敬旻攝）

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

