上合會揭幕！　北京想打造「多極新秩序」還是對美槓桿工具？

▲2025年上海經濟合作組織峰會在天津登場。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

中國在天津主辦上海經濟合作組織（SCO）峰會，習近平紅毯迎接普丁、莫迪與逾20國領袖，主軸鎖定「多極世界秩序」。SCO自2001年由中、俄及四個中亞國家成立，現有10個成員、16個對話夥伴與觀察員。會場外，美國總統川普以關稅與交易式外交重塑格局——對印度商品課50%關稅懲罰其購買俄油、對俄羅斯則一邊擴大制裁、一邊釋放政治訊號；這些「川普變數」成了今年峰會的陰影與背景板。

習近平與莫迪的會談備受矚目：雙方強調「合作而非競爭」，承諾恢復中印航班（未給時程），並淡化邊境衝突對大局的定義；對北京來說，這是把華府對新德里加壓轉化為外交機會；對新德里而言，是在對美失溫與對中疑慮間，維持機動回旋的典型「左右逢源」。

普丁此行除與習同台，也將與土耳其與伊朗領導人分別磋商烏戰與核議題；北韓領導人金正恩預計出席北京閱兵。中國把SCO包裝為「非西方主導」平台，透過閱兵與歷史敘事（抗戰勝利80年）放大政治象徵，對外輸出「秩序替代品」。

另一方面，莫迪與厄多安不參與閱兵、僅出席SCO，被解讀為對美歐關係的敏感拿捏；韓國總統李在明缺席，則被指錯失與金正恩同場的機會。

總體看，SCO舞台呈現的是：俄羅斯尋求破局、印度擇邊不選邊、中國主打「全球南方」凝聚力；但各國利益差異巨大，協調成本極高，峰會更像是對美歐的集體姿態，而非實質安全機制。

這場大秀提供的是「集體舞台」 不是「集體保險」

這不是「新同盟」的誕生，而是「新算計」的舞台。北京用經貿合作，閱兵、與東道主的大器，把各方不滿美國的情緒引導到好像是將要建立「多極新秩序」，但背後真正目的，是用這個峰會的氣勢，作為自己的談判籌碼，讓川普調整對中的政策；莫斯科則把SCO當作氧氣罩，與其說是戰略同盟，不如說是制裁壓力下的互通有無；新德里則以靠近中國的訊號，換取對美關稅與對俄能源的迴旋空間。

以上三方出席上合會，看似靠攏，其實各走各的國家利益——邊界問題未解的中印、不對等的中俄、內政牽動外政的美國，任何一環變動都足以讓這個「多極舞台」崩塌。

從上合會和閱兵安排，值得觀察與思考至少三個方向：

第一，關稅與能源在地緣政治中影響巨大：因為川普的關稅戰，讓印度以及世界許多國家都調整對中國的態度，重新進行互動成本—收益評估；而世界上戰爭頻仍，也讓俄國石油得到繼續交易的必要，對於俄國的集體制裁邊際效力也因此被稀釋。

第二，國家更現實？「功能性結伴」取代「價值同盟」：能解燃眉之急的就是朋友，能提供即時能力的才是關鍵夥伴。印度跟中國之間還有爭議，但因為美國的壓力，導致印度需要中國，邊境紛爭就可以擱置！而俄羅斯也需要中國，所以強調兩國關係無上限！

台灣需要思考，當價值不再可靠，自己具備的功能性究極爲重要！台灣在半導體之外，還有沒有不可替代的『功能性』？又應該如何創造台灣的功能？

第三，透過結盟和表演，北京將國際政治對二戰敘事重新定義：閱兵不只是秀肌肉，更是在展現誰有資格書寫國際正當性的敘事，北京強調帶領中國在二戰期間抗日勝利，這個中國一起戰勝日本的論述，如果國際上沒人反對，也無人理解，則這個論述將成為國際公認的事實，順勢繼續強調中華人民共和國對如今在台灣的中華民國，有不可分割的主權。

坦白說，國際敘事是實力的延伸。要讓世界聽見真相，必須同時具備軍經實力、和外交連結，光是靠自己吶喊抗爭，恐怕很難改變國際記憶。

中國實力強大已經是事實，情緒化面對北京不如思考如何做好自己。如果認為北京在用多邊峰會＋閱兵來做大外宣，台灣就要思考台灣有什麼可以回應，是要跟北京溝通，還是選擇對抗？又該如何讓自己看起來是更可靠、可預期、可共榮的夥伴。思考如何用務實方式爭取各種能讓兩岸關係穩定的可能，而不是想著靠其他國家對北京失望來獲得協助，如果其他國家失望的對象，不是北京，台灣應該怎麼辦？

回到SCO本身：這場大秀提供的是「集體舞台」，不是「集體保險」。北京能否把熱鬧變成秩序，要看能否提供可預期的規則與市場；莫斯科要的是經濟紓困與政治背書；新德里要的是選項與槓桿。

至於台灣，最該記住的一句話——照相容易同框，利益很少同軌；歷史可爭奪，實力才定錨。

▼這不是「新同盟」的誕生，而是「新算計」的舞台。（圖／翻攝 央視）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記潮」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。