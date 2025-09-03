ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
柯建銘「辭總召」扛政治責任　挽救得了民進黨瀕臨崩盤的危機？

我們想讓你知道…柯建銘辭總召挽救不了民進黨瀕臨崩盤的政治大危機，任何粗暴操作轉移焦點卸責只會造成更大反效果，既達不到政治止血的結果，也讓外界認為並沒有記取該有的「信賴危機」政治教訓！

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨大罷免藍委行動的慘敗，掀起了由賴清德總統背後策動的逼退柯建銘辭立院總召的政治風暴。（圖／記者李毓康攝）

●陳淞山／專欄作家

民進黨大罷免藍委行動的慘敗，掀起了由賴清德總統背後策動的逼退柯建銘辭立院總召的政治風暴，這不是誰對誰錯的政治判斷問題，也不完全是黨內派系的奪權內鬥，而是找政治卸責「替罪羊」的轉移焦點政治操作，其目的在幫賴清德與民進黨瀕臨崩盤的信任危機「止血」，而要向來標榜「大局承擔」的柯建銘總召扛起政治責任，為黨犧牲奉獻，鞠躬盡瘁，死而後已！

誰把大罷免搞成滿盤皆輸的慘敗？ 　難道不是全黨必須共同扛責？

問題是，大罷免的全軍覆沒究竟是誰加以造成？尤其是第二階段連署罷免行動取得空前的勝利與政治聲勢後，誰把726的大罷免結果搞成滿盤皆輸的慘敗結果？

請捫心自問，難道不是6月24日賴總統的「團結國家十講」第二講「團結」演說內容的「雜質說」，所造成的政治骨牌效應，讓藍白營基層支持者團結反撲，讓大量中間選民「反感」，更讓部分淺綠基層支持者「搖頭」不去投票所導致的結果嗎？

大罷免的政治論述，從藍營的毀憲亂政到「中共代言人」的政治連結與過度想像，或許太過牽強附會，對社會大眾欠缺說服力與論證基礎，柯建銘總召確實難辭其咎！但推波助瀾的難道不是賴總統於3月13日所推出的國家安全「17項」因應策略嗎？

否則，怎麼會演變成民進黨全黨以「抗中保台」路線主張作為來推動大罷免行動呢？如果大罷免的失敗原因在此，難道不是賴總統、柯總召與民進黨全黨必須共同扛責嗎？

幾個月以來，坊間各種民調結果一致呈現的政治現象，反對大罷免的民意遠高於贊成者，其主因都是以民主需要制衡為由，並不認同接受大罷免結果讓民進黨「完全執政」！

因此，台灣內部的主流民意，其實是反對這種「無差別待遇」的大罷免，而比較傾向接受少數幾個有重大政治劣跡表現的藍委可以進行罷免，但不接受以民進黨國會過半為由的權謀鬥爭模式的大罷免！

所以，柯總召與罷團的主要負責人曹興誠、沈伯洋等人動輒訴諸要「團滅」國民黨，讓民眾黨8席立委「無用論」的論述主張，根本只能夠在綠營或罷團內部同溫層中「自嗨」，既激不起中間選民的政治認同及支持，更只會讓藍白陣營的支持者因為危機感而更加團結一致來對抗大罷免行動，因而，教訓賴清德與民進黨的民意動能反而更加凝聚，最後形成反罷免行動的民意集結大反撲結果！

根據美麗島電子報最新的8月國政民調（8月25日到27日調查）結果更可看出端倪，賴清德總統的信任度與執政滿意度都下滑到上任來的歷史低點，分別為36％與31％，不信任度與不滿意度則來到空前的55.1％與60.5％；對31位國民黨立委罷免結果全部沒有通過的看法，則有49.3％的人認為是在教訓賴總統與民進黨政府，僅有17.4％認為是民眾對31位國民黨立委的支持；大罷免的失敗原因在此，民意證明大罷免是對國家不利的錯誤決定與造成社會對立，誰應該負較大的責任（複選）？52％柯建銘，45.8％賴清德，25.8％曹興誠，24.5％沈伯洋，24％卓榮泰。

顯然，不具主流民意政治與社會正當性的大罷免行動，原本在政治戰略上就犯了大錯，再加上戰術操作策略層次上的各種缺失，以及大環境上的關稅、救災、普發現金1萬元等問題因應處理的政府失能窘境層出不窮，造成今天兩次大罷免行動的慘敗結局，也讓賴清德總統及民進黨面臨瀕臨崩盤的信任危機。

▼大罷免的政治論述，從藍營的毀憲亂政到「中共代言人」的政治連結與過度想像，太過牽強附會，對社會大眾欠缺說服力與論證基礎。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼。（圖／記者黃克翔攝）

粗暴逼退只會帶來反效果　該承擔責任的還有賴清德本人

府院黨的政治改組只是對社會大眾的交代，至於真正該承擔政治責任的人，除了已經辭職下台的黨政幹部外，當然不該只是被逼宮勸退辭總召的柯建銘而已，還應包括輕諾寡信、政治反覆的曹興誠與抗中保台路線衝過頭、身分敏感怪異的沈伯洋，最後應該還有賴清德總統兼黨主席本人！

是以，柯建銘辭總召，其實是挽救不了民進黨瀕臨崩盤的政治大危機，任何民進黨中央所運作的連署逼退粗暴操作來掩蓋真相並轉移焦點卸責只會造成更大的反效果，既達不到政治止血的結果，也會讓外界認為民進黨並沒有真正記取該有的「信賴危機」政治教訓！

因此，個人誠懇建議，賴清德總統兼黨主席應該對此次大罷免所造成的社會撕裂與政治對抗的動盪不安正式道歉，並宣布同時辭去兼任民進黨主席的職位，且正式下達要求柯建銘辭去立院黨團總召、沈伯洋辭去不分區立委職位，並對外承諾在其總統任內不再聘用曹興誠擔任何政府部門職位以及拒絕與其任何往來互動，以破斧沉舟的政治決心及態度，挽回流失的民心與信任，讓國家能夠真正團結起來！

▼真正該承擔政治責任的人，當然不該只是被逼宮勸退辭總召的柯建銘而已，應該還有賴清德總統兼黨主席本人。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

陳淞山專欄

陳淞山

專欄作家、新興民族基金會董事。曾任考試院保訓會委員、立法院國會助理工會理事、卸任總統陳水扁辦公室主任、新世紀國會辦公室執行長、前立委陳水扁辦公室主任、正義連線辦公室主任、沈富雄、葉菊蘭立委辦公室特別助理。

關鍵字: 陳淞山 雲論 大罷免 民進黨 柯建銘 賴清德 總召

