從AI監管到產業韌性　建構台灣中小企業的競爭新優勢

▲人工智慧（AI）正快速重塑全球產業，從製造到金融科技皆被寄予厚望。（圖／視覺中國CFP）

●黃勢璋／中華經濟研究院台灣經濟所長

人工智慧（AI）正快速重塑全球產業，從製造到金融科技皆被寄予厚望。然而，AI不僅是技術導入，更涉及資料安全、責任歸屬、國際規範與社會信任；若缺乏妥善治理，將加深企業不確定性與社會疑慮。對台灣而言，AI治理不只是防風險，更是將挑戰轉化為韌性與競爭力的關鍵；尤其，我國98%以上為中小企業，如何建構在地化治理體系，將直接影響台灣在全球供應鏈的地位。

AI監管必須採取差異化設計 避免「一刀切」造成不利影響

台灣產業結構多元，不同產業在AI導入上挑戰各異。製造業、工具機與五金產業多著重於生產流程智慧化；服務業與B2C企業則依賴使用者回饋調整行銷與設計；B2B企業則更複雜，往往涉及跨國供應鏈與技術標準銜接。這些差異顯示，單一僵化的監管難以全面適用，若法規未能考量各行各業的需求，可能扼殺創新、削弱競爭力。

因此，AI監管策略必須採取差異化設計，依產業別、企業規模、營運對象及應用目標等，建立更具彈性與包容性的制度框架，避免「一刀切」造成不利影響。

中小企業是台灣經濟發展的基石，但目前AI導入比例卻偏低，除面臨資源與人才的限制外，在AI風險承擔更是處於劣勢，例如：資料外洩、共享風險，以及AI導入後若發生問題，責任歸屬不明所帶來的潛在法律責任等。

為避免AI法規設計思維多以大型企業的需求為出發點，導致中小企業付出過高的法遵成本，政府應朝協助中小企業理解AI價值、建立風險控管能力著手，提供具體的導入指引與實務案例，讓中小企業將原本劣勢轉化為優勢；尤其是在國際供應鏈中，若能展現高度法遵與治理韌性的中小企業，將更能贏得跨國大廠的信任與訂單。

歐盟《AI法案》、美國「人工智慧風險管理框架」、加拿大《人工智慧資料法案》及日本《人工智慧AI法案》等多國都提出嚴格的法遵要求。

身為全球供應鏈中的關鍵角色，若台灣企業無法符合這些國際標準，恐將面臨失去訂單、甚至被國際市場排擠的風險；尤其，對缺乏國際法規掌握能力的中小企業而言，一旦上游大廠要求法遵認證，將難以獨立因應。

因此，政府如何扮演積極的協助者，建立「一站式輔導中心」，提供法規資訊、當地服務、經濟觸角與法律諮詢，協助中小企業無縫接軌國際標準，以利減輕單一企業的負擔，提升整個產業供應鏈的韌性能力。

目前台灣對AI治理的討論多仰賴國外案例，但因法規與產業文化不同，參考價值有限；如何能夠掌握更多在地成功案例，例如：提升製造效率的應用或個資爭議的判例，能夠作為中小企業學習依據。

此外，政府可率先在公共領域設立示範場域，結合商業誘因，展現出兼顧人權與資料安全的身先士卒，透過示範與外溢效果來提升社會信任，以利填補企業信任與效益不明等問題缺口。

AI治理核心不只是「防禦風險」 更是「強化韌性」

為確保AI治理能真正轉化為產業韌性與競爭優勢，政策制定可朝以下方向考慮進行：

1. 彈性且差異化的監理制度：根據企業規模、產業與營運模式，設計分級分層的監管框架，透過「中間偏左、產業友善」的監管模式，採用負面表列的立法技術，以利賦予法規更大的彈性。

2. 一站式法遵支援：設立專責的「出口法遵輔導中心」，為中小企業提供國際法規資訊、法遵諮詢與認證協助，使其在全球供應鏈中更具競爭力。

3. 有價值的認證標章：設計應避免流於形式，要能帶來實質的市場誘因，例如：在政府採購、國際競標或供應鏈合作獲得加分，讓企業的治理投資真正能轉化為商業價值。

4. 積極推動在地示範場域：政府應與產業合作，共同打造具指標性的在地AI應用案例，讓成功故事成為中小企業的最佳教材，作為社會累積對AI的信任基礎。

AI治理核心不只是「防禦風險」，更是「強化韌性」；對於台灣的中小企業而言，若能建構出透明的治理機制，贏得員工、客戶與合作夥伴的信任，AI治理就不再是企業的額外成本，而是企業價值與聲譽品牌的一部分；尤其，若能符合國際法遵標準的中小企業，更能在全球供應鏈中站穩地位，進而開拓出全新商機。

因此，如何建構一套符合台灣產業特色的AI治理體系，將是政府在這AI蓬勃發展的時代，確保經濟持續永續發展的戰略核心。

▼對於台灣的中小企業而言，若能建構出透明的治理機制，贏得員工、客戶與合作夥伴的信任，AI治理就不再是企業的額外成本。（圖／資料照）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。