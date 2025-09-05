ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

從AI監管到產業韌性　建構台灣中小企業的競爭新優勢

▲。（圖／視覺中國CFP）

▲人工智慧（AI）正快速重塑全球產業，從製造到金融科技皆被寄予厚望。（圖／視覺中國CFP）

●黃勢璋／中華經濟研究院台灣經濟所長

人工智慧（AI）正快速重塑全球產業，從製造到金融科技皆被寄予厚望。然而，AI不僅是技術導入，更涉及資料安全、責任歸屬、國際規範與社會信任；若缺乏妥善治理，將加深企業不確定性與社會疑慮。對台灣而言，AI治理不只是防風險，更是將挑戰轉化為韌性與競爭力的關鍵；尤其，我國98%以上為中小企業，如何建構在地化治理體系，將直接影響台灣在全球供應鏈的地位。

AI監管必須採取差異化設計　避免「一刀切」造成不利影響

台灣產業結構多元，不同產業在AI導入上挑戰各異。製造業、工具機與五金產業多著重於生產流程智慧化；服務業與B2C企業則依賴使用者回饋調整行銷與設計；B2B企業則更複雜，往往涉及跨國供應鏈與技術標準銜接。這些差異顯示，單一僵化的監管難以全面適用，若法規未能考量各行各業的需求，可能扼殺創新、削弱競爭力。

因此，AI監管策略必須採取差異化設計，依產業別、企業規模、營運對象及應用目標等，建立更具彈性與包容性的制度框架，避免「一刀切」造成不利影響。

中小企業是台灣經濟發展的基石，但目前AI導入比例卻偏低，除面臨資源與人才的限制外，在AI風險承擔更是處於劣勢，例如：資料外洩、共享風險，以及AI導入後若發生問題，責任歸屬不明所帶來的潛在法律責任等。

為避免AI法規設計思維多以大型企業的需求為出發點，導致中小企業付出過高的法遵成本，政府應朝協助中小企業理解AI價值、建立風險控管能力著手，提供具體的導入指引與實務案例，讓中小企業將原本劣勢轉化為優勢；尤其是在國際供應鏈中，若能展現高度法遵與治理韌性的中小企業，將更能贏得跨國大廠的信任與訂單。

歐盟《AI法案》、美國「人工智慧風險管理框架」、加拿大《人工智慧資料法案》及日本《人工智慧AI法案》等多國都提出嚴格的法遵要求。

身為全球供應鏈中的關鍵角色，若台灣企業無法符合這些國際標準，恐將面臨失去訂單、甚至被國際市場排擠的風險；尤其，對缺乏國際法規掌握能力的中小企業而言，一旦上游大廠要求法遵認證，將難以獨立因應。

因此，政府如何扮演積極的協助者，建立「一站式輔導中心」，提供法規資訊、當地服務、經濟觸角與法律諮詢，協助中小企業無縫接軌國際標準，以利減輕單一企業的負擔，提升整個產業供應鏈的韌性能力。

目前台灣對AI治理的討論多仰賴國外案例，但因法規與產業文化不同，參考價值有限；如何能夠掌握更多在地成功案例，例如：提升製造效率的應用或個資爭議的判例，能夠作為中小企業學習依據。

此外，政府可率先在公共領域設立示範場域，結合商業誘因，展現出兼顧人權與資料安全的身先士卒，透過示範與外溢效果來提升社會信任，以利填補企業信任與效益不明等問題缺口。

AI治理核心不只是「防禦風險」　更是「強化韌性」

為確保AI治理能真正轉化為產業韌性與競爭優勢，政策制定可朝以下方向考慮進行：

1. 彈性且差異化的監理制度：根據企業規模、產業與營運模式，設計分級分層的監管框架，透過「中間偏左、產業友善」的監管模式，採用負面表列的立法技術，以利賦予法規更大的彈性。

2. 一站式法遵支援：設立專責的「出口法遵輔導中心」，為中小企業提供國際法規資訊、法遵諮詢與認證協助，使其在全球供應鏈中更具競爭力。

3. 有價值的認證標章：設計應避免流於形式，要能帶來實質的市場誘因，例如：在政府採購、國際競標或供應鏈合作獲得加分，讓企業的治理投資真正能轉化為商業價值。

4. 積極推動在地示範場域：政府應與產業合作，共同打造具指標性的在地AI應用案例，讓成功故事成為中小企業的最佳教材，作為社會累積對AI的信任基礎。

AI治理核心不只是「防禦風險」，更是「強化韌性」；對於台灣的中小企業而言，若能建構出透明的治理機制，贏得員工、客戶與合作夥伴的信任，AI治理就不再是企業的額外成本，而是企業價值與聲譽品牌的一部分；尤其，若能符合國際法遵標準的中小企業，更能在全球供應鏈中站穩地位，進而開拓出全新商機。

因此，如何建構一套符合台灣產業特色的AI治理體系，將是政府在這AI蓬勃發展的時代，確保經濟持續永續發展的戰略核心。

▼對於台灣的中小企業而言，若能建構出透明的治理機制，贏得員工、客戶與合作夥伴的信任，AI治理就不再是企業的額外成本。（圖／資料照）

▲黃仁勳概念股。（圖／記者楊絡懸攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►以色列佔領加薩　賠了家園

►賴總統的「雙重賽局」　將雙重壓力轉化為內線優勢

►兩岸好好學兩韓吧　務實地做務實的事！

投稿
申訴
黃勢璋專欄

黃勢璋專欄 黃勢璋

中華經濟研究院臺灣研究所副所長，國立政治大學財政學博士。

黃勢璋最新文章

more

關鍵字: 黃勢璋 雲論 AI 賴清德 監管 台灣 人工智慧

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
人質換停火　加薩人道壓力下的政治博弈
從AI監管到產業韌性　建構台灣中小企業的競爭新優勢
東協團結抗美霸權　破解21世紀不平等關稅條約
美國與中國左右施威　台灣悲情九月天！
打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

推薦閱讀

東協團結抗美霸權　破解21世紀不平等關稅條約

從AI監管到產業韌性　建構台灣中小企業的競爭新優勢

美國與中國左右施威　台灣悲情九月天！

人質換停火　加薩人道壓力下的政治博弈

打著反法西斯大旗　推動法西斯的「中共九三大閱兵」

只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略..

川普關稅案的終局勝率？

九三閱兵秀肌肉！　習近平對台灣釋出的訊息

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

「柯文哲起訴書」北檢已經很保守！　找不到金流很正常

相關文章

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

路透社引述4名知悉採購討論的人士報導，儘管北京極力勸阻，阿里巴巴和字節跳動（ByteDance）等中國科技公司仍積極關注他們對輝達（NVID..

17小時前

美國與中國左右施威　台灣悲情九月天！

美國與中國左右施威　台灣悲情九月天！

賴清德：AI是新時代倚天劍、屠龍刀　要聯手生醫強化照護

賴清德：AI是新時代倚天劍、屠龍刀　要聯手生醫強化照護

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

蔡英文過生日！賴清德、蕭美琴禮物曝光　許願盼「台灣風調雨順」

蔡英文過生日！賴清德、蕭美琴禮物曝光　許願盼「台灣風調雨順」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

東協團結抗美霸權　破解21世紀..

東協團結抗美霸權　破解21世紀..

從AI監管到產業韌性　建構台灣..

美國與中國左右施威　台灣悲情九..

人質換停火　加薩人道壓力下的政..

打著反法西斯大旗　推動法西斯的..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面