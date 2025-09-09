極端政治橫行台灣　民主火炬如何能長明不滅？

▲Taiwan Plus編輯部高階主管、英籍艾永青（Ed Moon）辭職離台。（圖／翻攝substack／Ed Moon）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

台灣社會政治氛圍近年來急劇粗暴化，極端政治膨脹，理性溝通的空間不斷被壓縮，民主制度的基石面臨嚴峻挑戰。

曾任TaiwanPlus影音平台高階主管、英籍記者Ed Moon（中文名艾永青）公開表述他離開台灣的真正原因：政治干預新聞自由、極端政治勢力的滋擾與攻擊，讓他無法再相信台灣社會的正常運作。他的發言深刻揭示出台灣正面對的政治危機和社會撕裂。

理性對話空間被政治仇恨淹沒 民主健全運作的災難

Ed Moon在台灣生活與工作逾十年，坦言TaiwanPlus新聞部門曾經遭遇來自政治層面的干預，例如新聞報導被要求刪除含有政治敏感詞句的內容，如將美國前總統川普稱為「已定罪重犯」的報導被撤下，這種明顯的政治審查讓他感受到言論自由和新聞獨立正日益受限。

更讓他憂慮的是，台灣政治局勢在「大罷免」事件中展露出極端對立，當中竟有激進人士借鑑納粹言論和標誌，推動仇恨政治，從政治人物、網紅到民眾層層擴散。

這股極端狂潮使Ed Moon及其家人遭受網路和實體騷擾攻擊，安全與尊嚴受到嚴重威脅，以致他不得不在今年7月毅然決然離開台灣。

從Ed Moon的經歷中，我們可以窺見極端政治如何纏繞與橫行社會，導致公共討論陷入非黑即白的二元論，理性與尊重的對話空間被政治仇恨所淹沒。這不但是新聞自由的危機，也是民主健全運作的災難。

受到當局政治干預及極端分子干擾的影響，已使台灣媒體的新聞報導不能完全依據事實與專業，而須服從於政治力量的操控，政治上的溝通與折衷與相互妥協空間更不復存在。

「大罷免」是極端政治的典型事例，政治權力角力被包裝為「反共護台」的義舉，紅帽子滿天飛，政治制衡與在野勢力被歸結為中共代理人。實際上是執政的民進黨在國會多數不足，推動這場大規模罷免行動，希望透過政治動員掌控局勢。

然而，過程中不惜動用輿論操控，利用「不投票就是不愛台」、「反罷免派即是幫助中國」等極端言論，煽動群眾衝突，使社會分裂加深，理性判斷空間遭到嚴重削弱。這種黑白分明的陣營對立，讓支持者與反對者間無法正常溝通，多元意見與民主監督被蓄意打壓。

極端政治的特質，除了拒絕妥協、敵我分明，往往伴隨著強烈的群體認同和排他性思維，以激進或是語言暴力作為手段打壓異己。這種現象並非台灣偶發，而是全球多地政治極化的縮影。

從歐美到亞洲，許多國家在反全球化、經濟不平等加劇、社會價值多元衝突中，都見證極端民族主義及民粹主義領導人崛起。台灣的極端政治橫行正是這種大潮的其中一環。

在全球範圍內，以川普為代表的民粹與強人政治興起，反映了部分民眾因感受到既有政治體制高度異化，而尋找激進領袖作為情緒出口。這類領袖憑藉獨特的個性特質，如自戀、權力欲強烈、排斥異見、唯我獨尊，利用情緒操控和分裂論述，在國內外政策上引發劇烈震盪。

台灣政治中的極端分子亦常以類似策略，激化群眾情緒，操弄恐懼與仇恨，形成「非我族類，其心必異」的敵我分明局面。

▼「大罷免」是極端政治的典型事例，政治權力角力被包裝為「反共護台」的義舉，紅帽子滿天飛，政治制衡與在野勢力被歸結為中共代理人。（圖／記者林敬旻攝）

Ed Moon的諍言 是對政治極端化的一面鏡子也是警鐘

民進黨作為執政黨，面對政治急劇分裂的局勢，卻執著於政治鬥爭與權力爭奪。賴政府在經濟、民生、社會政策上的政績無法滿足大眾期待，於是更越陷越深於政治鬥爭的泥淖。某些政治手法透過挑起仇恨、鋪陳陰謀論、打壓異己，不但違反民主運作的基本規則，更嚴重侵蝕民眾的信任與支持基礎。

台中市長盧秀燕直言，賴政府是「國家第四困境」，除關稅、匯率和能源外，政治亂象已成拖累國家發展的巨大障礙，實非過當指責。

面對這些脫軌亂象以及極端主義蔓延，台灣社會亟需重建理性溝通文化和多元包容的政治生態。畢竟，民主不只是成敗與否的零和遊戲，而是透過妥協、尊重不同意見，累積共識實現社會進步。任何以排斥、打壓異見、強行動員群眾的激烈手段，都無法真正解決政治分歧，只會導致更多分裂與矛盾。

執政當局應回歸民主本質，避免以政治鬥爭取代有效施政，並假藉「團結」之名消弭政治矛盾。媒體與公民社會也應肩負起維護民主公共討論空間的責任，強化新聞自由保障，確保資訊多元與真實，並推動民主素養教育，幫助民眾認識極端政治的危害，培育理性判斷能力，是社會長遠發展的關鍵。

理性溝通空間的缺失會動搖整個社會民主機制的穩固。當新聞專業被政治操弄，當激烈的政治動員以敵我對立取代理性辯論，當公民意見被極端言論淹沒，民主的根基就遭受侵蝕，社會凝聚力受到重創。

Ed Moon的離開與諍言，是對台灣政治極端化進程的一面鏡子，也是警鐘，提醒整個社會必須警惕，回頭重建理性、公平及包容。

台灣作為曾經的民主典範，歷經外部壓力與內部挑戰，經歷民主深化，面對當前的極端化政制發展，更應珍惜民主制度的理想與價值。唯有抵禦政治極端化，重建理性討論空間，才能在多元意見中凝聚共識，使民主之樹深植人心，台灣才能穩健前行，不被政治仇恨吞噬。

人民、政黨領袖、媒體工作者與公民社會，都需將政治視野從狹隘的黨派之爭拔除，回歸全民福祉與制度正義，拒絕仇恨與極端，才能真正守護住這塊土地的民主果實。

理性溝通空間的恢復，不讓政治激情與仇恨繼續主導政治，才是戰勝極端政治侵擾的最有力武器，才是實現社會和諧與持續發展的根本保障，才能使台灣的民主火炬長明不滅。

▼人民、政黨領袖、媒體工作者與公民社會，都需將政治視野從狹隘的黨派之爭拔除，回歸全民福祉與制度正義，拒絕仇恨與極端。（圖／記者湯興漢攝）

