國民黨該讓年輕世代領導　否則繼續在野吧！

●謝國榮／自由評論人、英國霍爾大學企管博士

國民黨要選黨主席，參選人眾多，好不熱鬧。不妨先想一想，國民黨在台灣已經失去中央執政五次了，有得到什麼教訓與反省嗎? 過去國民黨在總統選舉敗選五次，幾乎都與黨主席是否昏庸、無能與自私有關。誰當上了黨主席，掌握了黨機器與選舉的提名權，就是為自己邁向總統大位而鋪路。

國民黨若抱持威權遺緒 將扼殺年輕人世代交替

想起2014年底的九合一大選，是台灣政治史上最大規模的地方選舉，選舉結果，國內地方執政版圖巨幅震盪，執政的國民黨遭遇自1997年以來的最大挫敗，有兵敗如山倒之趨勢。

2015年在國民黨總統初選登記中，只有洪秀柱完成連署，成為唯一登記參選的候選人，黨內其他的太陽們，如朱立倫、王金平、吳敦義、胡志強等人皆未登記參選，因為當時國民黨潰不成軍，幾位想要問鼎大位的真男人都畏懼退縮。後來又演出換柱戲碼，徒留鬥爭的敗筆。

今年大罷免大失敗之後，國民黨氣勢正旺，所以參選黨主席的人數爆炸，搭順風車容易，也是一大諷刺。

朱立倫主導上屆總統大選提名侯友宜參選，不靠初選制度，不憑黨員集體意志與多數台灣民意的傾向，而是由黨主席一人欽點決定。如今，朱立倫又再次復刻，指定盧秀燕為接班人。由於盧秀燕婉拒，又敦請趙少康出馬角逐黨主席，好壓制其他欲參選的中生代，朱立倫的自私自利，表露無遺。

朱立倫徹底踐踏了黨內民主，把初選制度當作無物，國民黨還抱持這種威權遺緒，扼殺年輕人的世代交替，恐怕國民黨將永遠會成為在野黨。

趙少康，今年75歲，郝龍斌73歲，張亞中71歲，國民黨最大的問題是大老都是老大。所以他們的粉絲多半是深藍與泛藍，只在同溫與同齡層取暖，無法獲得更多本土台灣民眾的支持與共鳴，況且台灣絕大多數四十歲以下的民眾與年輕的族群，根本就不太認識他們是誰，更遑論有任何感情上之連結。

這幾十年來，國民黨說要改革，要年輕化，要本土化，要培養人才，都是空話一場。國民黨的老人政治又不斷地復辟，把持著權力，卻只想著享受權力所帶來的名與利。趙少康、郝龍斌或張亞中等七十幾歲的老人，如果莫名其妙地成為國民黨主席或成為2028的總統候選人，可能是國民黨另一場萬劫不復之災難！

善戰的羅智強勇於承擔 大老盡早退位才有機會重返執政

羅智強在當選立法委員之前，全台走透透，徒步環島，深入基層與偏鄉，深知民間疾苦。他善用網路直播與社群媒體去打選戰，擴增瀏覽率與按讚率，這種快節奏的打法，將空戰與陸戰發揮得淋漓盡致，正是國民黨所最缺乏的新世代的年輕戰將!

放眼國民黨新世代的代表人物非羅智強莫屬，他懂得年輕人，貼近年輕人，他知道年輕人下班或假日常會去那裡玩，喜歡參加甚麼偶像的演唱會，平時用什麼社群媒體去溝通與交友，喜歡看甚麼短影音與直播節目，而且瞭解年輕人為甚麼喜歡動漫與角色扮演。

羅智強在市議員及立法委員的表現大家都有目共睹，特別是針美國不公平之關稅、高房價與高物價、能源及空汙問題、綠能與光電弊案及大惡罷等，他在議會強有力的問政與質詢鏗鏘有力，善盡議員之質詢與監督之責任。對兩岸關係、經貿政策、教育及社福等，他都有清晰與深度的論述能力，證明他足以擔任黨主席之重責大任。

羅智強在參選聲明中表明，黨主席必須扮演「輔佐者」的角色，以「輔佐盧秀燕」、「下架賴清德」為主，打造國民黨 2026 地方勝選、2028 總統決戰的總目標。然後達成勝選目標之後，羅智強表示他就會功成身退，辭去黨主席一職，這種大公無私的態度讓人敬佩。

放眼世界各國領袖普遍有年輕化的趨勢。1959年李光耀出任新加坡總理年僅36歲；2022年英國的首相，由前財相42歲的蘇納克（Sunak）出任；去年一月，法國總統馬克宏 (Macron) 任命34歲的法國教育部長艾塔爾（Attal），成為法國史上最年輕的總理；2017年馬克洪以39歲的年齡，成為法國史上最年輕的總統；美國甘乃迪當選總統時才44歲。

年輕有為與善戰的羅智強勇於承擔，大老與老大應該盡早退位，國民黨才有機會逆轉勝與重返執政。國民黨在台灣已經失去中央執政五次了，此刻要改選黨主席，我們不禁要問，國民黨的黨主席再不年輕化的話，可能下次大選會被台灣人民用選票掃進歷史的灰燼當中了!

