國民黨該讓年輕世代領導　否則繼續在野吧！

我們想讓你知道…國民黨在台灣已經失去中央執政五次了，此刻要改選黨主席，我們不禁要問，國民黨的黨主席再不年輕化的話，可能下次大選會被台灣人民用選票掃進歷史的灰燼當中了!

▲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨在台灣已經失去中央執政五次了，有得到什麼教訓與反省嗎? 過去國民黨在總統選舉敗選五次，幾乎都與黨主席是否昏庸、無能與自私有關。（圖／記者屠惠剛攝）

●謝國榮／自由評論人、英國霍爾大學企管博士

國民黨要選黨主席，參選人眾多，好不熱鬧。不妨先想一想，國民黨在台灣已經失去中央執政五次了，有得到什麼教訓與反省嗎? 過去國民黨在總統選舉敗選五次，幾乎都與黨主席是否昏庸、無能與自私有關。誰當上了黨主席，掌握了黨機器與選舉的提名權，就是為自己邁向總統大位而鋪路。

國民黨若抱持威權遺緒　將扼殺年輕人世代交替　

想起2014年底的九合一大選，是台灣政治史上最大規模的地方選舉，選舉結果，國內地方執政版圖巨幅震盪，執政的國民黨遭遇自1997年以來的最大挫敗，有兵敗如山倒之趨勢。

2015年在國民黨總統初選登記中，只有洪秀柱完成連署，成為唯一登記參選的候選人，黨內其他的太陽們，如朱立倫、王金平、吳敦義、胡志強等人皆未登記參選，因為當時國民黨潰不成軍，幾位想要問鼎大位的真男人都畏懼退縮。後來又演出換柱戲碼，徒留鬥爭的敗筆。

今年大罷免大失敗之後，國民黨氣勢正旺，所以參選黨主席的人數爆炸，搭順風車容易，也是一大諷刺。

朱立倫主導上屆總統大選提名侯友宜參選，不靠初選制度，不憑黨員集體意志與多數台灣民意的傾向，而是由黨主席一人欽點決定。如今，朱立倫又再次復刻，指定盧秀燕為接班人。由於盧秀燕婉拒，又敦請趙少康出馬角逐黨主席，好壓制其他欲參選的中生代，朱立倫的自私自利，表露無遺。

朱立倫徹底踐踏了黨內民主，把初選制度當作無物，國民黨還抱持這種威權遺緒，扼殺年輕人的世代交替，恐怕國民黨將永遠會成為在野黨。

趙少康，今年75歲，郝龍斌73歲，張亞中71歲，國民黨最大的問題是大老都是老大。所以他們的粉絲多半是深藍與泛藍，只在同溫與同齡層取暖，無法獲得更多本土台灣民眾的支持與共鳴，況且台灣絕大多數四十歲以下的民眾與年輕的族群，根本就不太認識他們是誰，更遑論有任何感情上之連結。

這幾十年來，國民黨說要改革，要年輕化，要本土化，要培養人才，都是空話一場。國民黨的老人政治又不斷地復辟，把持著權力，卻只想著享受權力所帶來的名與利。趙少康、郝龍斌或張亞中等七十幾歲的老人，如果莫名其妙地成為國民黨主席或成為2028的總統候選人，可能是國民黨另一場萬劫不復之災難！

▼朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康。（圖／朱立倫臉書）

▲朱立倫頒發中評會主席團主席聘書給前中廣董事長趙少康以及前台大校長管中閔。（圖／朱立倫臉書）

善戰的羅智強勇於承擔　大老盡早退位才有機會重返執政

羅智強在當選立法委員之前，全台走透透，徒步環島，深入基層與偏鄉，深知民間疾苦。他善用網路直播與社群媒體去打選戰，擴增瀏覽率與按讚率，這種快節奏的打法，將空戰與陸戰發揮得淋漓盡致，正是國民黨所最缺乏的新世代的年輕戰將!

放眼國民黨新世代的代表人物非羅智強莫屬，他懂得年輕人，貼近年輕人，他知道年輕人下班或假日常會去那裡玩，喜歡參加甚麼偶像的演唱會，平時用什麼社群媒體去溝通與交友，喜歡看甚麼短影音與直播節目，而且瞭解年輕人為甚麼喜歡動漫與角色扮演。

羅智強在市議員及立法委員的表現大家都有目共睹，特別是針美國不公平之關稅、高房價與高物價、能源及空汙問題、綠能與光電弊案及大惡罷等，他在議會強有力的問政與質詢鏗鏘有力，善盡議員之質詢與監督之責任。對兩岸關係、經貿政策、教育及社福等，他都有清晰與深度的論述能力，證明他足以擔任黨主席之重責大任。

羅智強在參選聲明中表明，黨主席必須扮演「輔佐者」的角色，以「輔佐盧秀燕」、「下架賴清德」為主，打造國民黨 2026 地方勝選、2028 總統決戰的總目標。然後達成勝選目標之後，羅智強表示他就會功成身退，辭去黨主席一職，這種大公無私的態度讓人敬佩。

放眼世界各國領袖普遍有年輕化的趨勢。1959年李光耀出任新加坡總理年僅36歲；2022年英國的首相，由前財相42歲的蘇納克（Sunak）出任；去年一月，法國總統馬克宏 (Macron) 任命34歲的法國教育部長艾塔爾（Attal），成為法國史上最年輕的總理；2017年馬克洪以39歲的年齡，成為法國史上最年輕的總統；美國甘乃迪當選總統時才44歲。

年輕有為與善戰的羅智強勇於承擔，大老與老大應該盡早退位，國民黨才有機會逆轉勝與重返執政。國民黨在台灣已經失去中央執政五次了，此刻要改選黨主席，我們不禁要問，國民黨的黨主席再不年輕化的話，可能下次大選會被台灣人民用選票掃進歷史的灰燼當中了!

▼羅智強宣布參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅智強宣布參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

