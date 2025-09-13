賴清德自認戰犯　執政和派系問題解決了嗎？

▲大罷免後柯建銘遭逼宮，賴清德自認是戰犯，出手清理黨內戰場。（圖／民進黨提供）

●陳敏鳳／資深媒體人

在大罷免之後，賴清德親自要求黨團幹部改選，劍指黨團總召柯建銘，結果引來外界總統干涉立院黨團自主之評，是否為馬王政爭2025年版？近日，賴清德談到是否逼宮柯建銘一事，他自認自己是戰犯，賴總統首次承認自己也是戰犯，外界認為賴清德鬆口了，黨內問題甚至執政問題都將雲開見月明了，但是否真如此，恐怕不然。

賴清德近日提到逼宮柯建銘一事，曾表示事情已經過去了，自己是戰犯，責任會一起承擔。有人認為，賴清德經過半月的思考，大概已經想清楚了，也認為外界一些他在大罷免中的過失和錯誤發言，且去新竹拜訪時也跟柯建銘有互動，讓人認為，黨內鬥爭黨團總召的戲碼應該可以告一段落，基層也可鬆口氣。

賴清德自認戰犯 黨內炸彈仍未拆

但真是如此嗎？一位知情人士表示，總統承認自己是戰犯，並不代表要求黨團幹部必須改選的事情也停下來，從目前黨團除總召外的幹部迄今仍未有人敢登記，就可以看出端倪，而從過去賴清德的性格，認為是對的事絕不會輕易放棄。加上高雄的立委邱議瑩又發言批柯建銘，邱並非賴系人馬，且她自己身為國會議員踹破法務部長辦公室門口的印象也深植人心，但她卻跳出批柯，讓人覺得風向還是沒變，黨內炸彈還是未拆除。

▲立院黨團幹部找嘸人，黨團同志仍高聲批判柯建銘，顯然即便賴清德出手，仍未拆彈成功。（圖／記者屠惠剛攝）

這種黨內氣氛如果仍無法團結的話，那面對柯文哲交保出來後的藍白合，執政恐怕就更難了，而選對會的決策，已經將非執政縣市的提名權全數交給黨主席，這對賴清德來說，當然是顯示自己在黨內還是大權在握，但也考驗賴清德的派系公平性，考驗賴清德個性中固執的那塊偏好。

這種個性上的偏好，讓他在國政用人上存在著許多盲點。例如國安會副秘書長三位人選，過於年輕且沒有國安經驗，就被外媒點名了。如果放在李登輝時代，這三位怎可能坐上國安會副秘書長之位呢？

領導人的格局與執念 影響執政的視野

李登輝時代的國安會是用來打仗的，包括加入WTO的過程等，若非國安情報的準確度，恐怕結果也會不如預期。當時流行面對中共的挑戰，李登輝政府有十八套劇本，請問現在中共的威脅是不是只淪為民進黨的政治口水戰，這樣的國安會人事面對中共真的來挑戰，能夠端出幾套劇來來因應？即使連陳水扁時代被號稱童子軍治國，但國安會也不敢這樣用人，仍沿用李登輝時代的國安人馬，那才是真正在搞國安，而不是藉國安之名搞國內政治。

其實用什麼樣的人才就可以顯出領導人的格局在哪裡？如果只會用聽話的年輕人，而不敢用輩分高的能幹的人，代表領導人的才能或者眼界也只比那些年輕人高了一些罷了，並非能治一國之才。

再如閣揆問題，大罷免之後，賴總統舉行黨內座談會，不少黨公職提到為何不讓閣揆換人，總統認為換人不是唯一負責任的方法，可是為何一定要黨團總召換人才代表負責任呢？這個雙標永遠有人無法理解的賴清德道理。

▲行政院長卓榮泰個性溫和具協調能力，但須殺伐決斷之時就顯出其弱點。（圖／行政院提供）

事實上，卓揆在早年是個不錯的民意代表，其溫和個性人緣好，具有協調的功能，可是一旦發生必須殺伐決斷之時，就往往顯出其弱點。例如大罷免時的一萬元發不發，行政院無法立即做出決策，外界都難以想像，不做出決策也罷，還要開個記者會告訴大家政院的天人交戰，這招著實讓人看不明白。

財劃法就是藍白的鍋 政院卻把自己搞成小媳婦

再談最近的財劃法問題，面對藍營來勢洶洶的批鬥，政院又是如何面對的呢？明明是藍白的立法錯誤，政院卻要搞得自己像小媳婦一樣。又卓揆面對這些縣市長的時候又能如何處理呢？可能發出的聲音都敵不過這些自家人犯錯的縣市長，大家都在等待卓揆如何處理這一攤，也代表了賴清德肯定卓揆能力的判斷是否為正確。

政院當然要出面解決，不管立法院搞出多大的烏龍，做為行政院有不可逃避的責任，但是政院至少要表明這是幫藍白收拾爛攤子的立場和態度，而不是一副就是自己錯的樣子，這當然搞得綠營基層怨氣沸騰，如果搞不好，另一波要求換閣揆的聲音就能壓得住嗎？

搞得體育部長李洋，一上台要求大家30分鐘跑多少路程，究竟是要訓練選手還是辦體育業務？大家就等著看總統用錯了一個經濟部長之後，是不是又會折損一位奧運金牌選手？

這一切的一切，都在賴清德的一念之間，為何在大罷免之後，那麼多人寫蔡英文當年是如何改變的？是不是也在明示、暗示賴總統也該要改變一下自己的執念，台灣不是台南市，不放大格局如何治理台灣這個國家？不懂用人如何讓執政更好？這不是幾張圖卡可以解決的事情。

▼筆者認為，賴清德做人做事太過執念，限制了當領導人的格局。（圖／總統府提供）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。