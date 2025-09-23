ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
看國民黨如何演繹黨主席選舉　不顧是非的權謀將再度失去翻盤機會

我們想讓你知道…不顧是非的權謀，恐怕到頭會被沒有政黨偏好的中間選民所唾棄，再度失去翻盤的機會，未來的黨主席，到底要以政治道德與是非為訴求取勝，還是以權謀同流合汙取勝，應慎思之。

▲。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

▲國民黨總統候選人還是少不了須掌控黨機器主導權，以防雙頭馬車，盧秀燕須找到「代理人」入主黨主席協助，成為合適「造王者」。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

●莊清隆／自由評論員

國民黨自從黨主席朱立倫突襲似的欽點黨內名氣最旺的台中市長盧秀燕接掌黨主席，被她拒絕後，黨主席選舉即陷入戰國時代。

朱立倫此舉要不是太笨，就是太權謀，難怪逼得盧媽媽慎重發表聲明，一改過去閃躲回應，直球打臉朱立倫，直言「黨主席職位不宜指定或欽定參選，應該讓有意願的人公平參選」。強調面對美國關稅帶來的龐大衝擊，「最困難的時候媽媽要留在家」，既避免韓國瑜與侯友宜跳班鎩羽的覆轍，也跳出黨主席選舉風暴，實在是一大感人的高招，已隱具國母的風範。

盧秀燕必須找到「代理人」入主黨主席協助　成為合適「造王者」

國民黨在兩次大罷免過關後，士氣大振，政壇人士評估盧秀燕若有意更上層樓挑戰總統大位，國民黨總統候選人還是少不了須掌控黨機器主導權，以防雙頭馬車，盧秀燕須找到「代理人」入主黨主席協助，成為合適「造王者」。

國民黨將於2025年10月18日舉行黨主席改選，中央選舉監察委員會進行資格審核後，完成候選人資格確認，並完成號次抽籤。1號至6號分別為，孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘、國民黨立委羅智強、前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、前彰化縣長卓伯源。

對於台灣的未來，其中除了張亞中，其他人的述求大同小異，張亞中強調兩岸和平與區域穩定的重要性。還說若他當選，他會立刻恢復《國統綱領》，立刻開啟國共論壇與政治對話，為兩岸創造和平契機，奠定和平基礎，此說為其他候選人所忌諱不敢碰觸的話題，不失名為「中國國民黨」的本色。

台灣的兩大黨民進黨與國民黨對國家的定位都陰陽怪氣，民進黨以台獨欺騙台灣，國民黨以統一忽悠大陸，兩黨都無法解決兩岸常治久安的問題，難得張亞中敢提出解決兩岸的核心問題，可是他主張在台灣只是小小眾，註定跟洪秀柱一樣，只是曇花一現，成不了氣候。

目前參選黨主席聲勢最被看好的郝龍斌，有趙少康加持背書，趙少康聲稱「郝龍斌很好，希望原來支持我的人，能把票轉給郝龍斌，因為投他等於投我」。

▼「國民黨主席參選人」鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

▲▼「國民黨主席參選人」鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

檢驗郝龍斌政治素養　為了討好「藍白合」不惜自打嘴巴

但我們來檢驗郝龍斌的人設與政治素養如何，9月18日他在政論live直播節目《中午來開匯》專訪中表示，選擇公開聲援前民眾黨主席柯文哲，是因為讓他想起過去家人被輿論與政治攻擊所拖累的痛苦。

郝龍斌表示，自己卸任後一向避免評論政治，「但柯文哲遭遇司法不公待遇時，他不得不公開聲援。」「他回憶，去年9月檢調開始調查柯文哲後，10月他便第一次站出來聲援，此後每當羈押庭召開，他至少有4、5次公開發聲。」換句話說他不分皂白，從去年就無視柯文哲一大串假借政治獻金歛財的證據爛帳，聲援柯文哲。

郝龍斌還談及一段未曾公開的小故事，「當年自己擔任市長時，柯文哲曾多次攻擊他的重大建設案，雖然自己坦然面對，並深知沒有問題，但卻對家人造成極大壓力。」

郝龍斌回憶，「有一天父親告訴他，自己清楚他並未涉案，也欣慰他能保持平常心，但同時透露母親因憂心案件，已經一個多月失眠，甚至因此身體消瘦。聽聞後，他心中十分難過。」

郝龍斌說，「正因經歷過家人被輿論與政治攻擊所拖累的痛苦，當看到柯文哲遭遇「不合理、不合法」的羈押時，他立刻聯想到母親當年的淚水，因而決定公開聲援。」這是什麼強詞奪理的濫情爛邏輯，他被柯文哲無中生有的攻擊，致使母親憂心失眠受累，竟然會誘發他同情柯文哲的遭遇，所謂「不合理、不合法」的羈押，是柯幫自說自話的哭調，法律攻防未定調前，郝龍斌竟然濫情盲目唱合他們的說詞。

郝龍斌在今年1月還曾指出，柯文哲在京華城案「絕對有圖利廠商」，但如今為了選黨主席，討好「藍白合」政治聲浪，不惜自打嘴巴，可見其政治品格之不可恃。他還坦言，近期因考慮參選國民黨主席，公開發聲恐引發敏感，因此事前禮貌性徵詢台灣民眾黨友人意見，獲得善意回應後才在臉書發文。

這哪裡是政治徵詢，簡直是卑躬屈膝的政治斯德歌爾摩症侯。如由他擔當黨主席，可說毫無政治道德正確性，對盧秀燕恐怕只有減分的效果。

國民黨這個百年政黨，本來是台灣第一大黨，但從臥底的台獨教父李登輝擔任黨主席以後，歷任黨主席一位不如一位，直至丟了政權，前次大選本有翻盤的機會，卻被不成氣候的柯文哲民眾黨耍了一道再度落敗，如今雖有兩次大罷免完勝的護持，頗有中興的氣勢，卻還是不爭氣，不會記取教訓，仍然寄望深陷斂財貪瀆官司纏身的柯文哲與民眾黨合作。

這樣不顧是非的權謀，恐怕到頭會被沒有政黨偏好的中間選民所唾棄，再度失去翻盤的機會，未來的黨主席，到底要以政治道德與是非為訴求取勝，還是以權謀同流合汙取勝，應慎思之。

▼郝龍斌如今為了選黨主席，討好「藍白合」政治聲浪，不惜自打嘴巴，如由他擔當黨主席，對盧秀燕恐怕只有減分的效果。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼。（圖／記者黃克翔攝）

