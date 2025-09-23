張競／解讀川普拒絕對我軍援傳聞

▲美同意對台M109A6自走砲軍售案。（圖／US Army）

●張競／中華戰略學會資深研究員

多家媒體轉述報導英國《衛報》之「據聞川普擱置對臺軍援，引發各方擔憂其將以該島為代價，期能與中國大陸達成貿易協議—此事在美國致力於達成貿易協議，並在川普與習近平通話前數小時浮上檯面」(Trump’s reported pause on Taiwan weapons aid sparks fears he is using island for China trade deal—It comes amid US efforts for deal after punishing trade war and hours before Trump and Xi Jinping spoke on phone)，成為近日備受關注的新聞議題之一。

儘管最初此事是由《華盛頓郵報》在9月19日以「川普拒絕對臺提供額度四億美金軍援，並推遲未來對臺軍售—今年夏天川普總統拒絕批准金額超過四億美金之對臺軍援，當時川普試圖透過協商達成貿易協議，並且可望與習近平舉辦高峰會談」(Trump nixed $400 million in Taiwan military aid, pushing future arms sales—President Donald Trump declined to approve more than $400 million in military aid to Taiwan this summer, as he tries to negotiate a trade deal and potential summit with Chinese leader Xi Jinping)為題之報導踢爆此事；但就《華郵》名記者中島女士在此等課題，經由無數報導所累積聲譽來說，此事絕無可能是空穴來風。無風不起浪，傳聞必有因；吾人應當解讀此等傳聞？謹列出下列觀點，祈請各方先進不吝指正。

首先必須指出，此項資訊自從被掀在檯面後，美國政府並未對外說明或反駁此事。不論此事是否為真，但川普政府顯然對此事並不在乎，換言之，這就是川普政府擺明，其可承受此項媒體報導所將引發之政治壓力與衝擊，而且其亦不在乎任何政治人物或是國會議員，依據媒體報導，對川普政府施加壓力或是公開質疑此事。

其次就要提醒，對臺軍援預算額度雖然是由國會所通過，但是否要運用此項預算額度，是否要採取實際行動，對臺提供軍事援助，這完全是歸屬總統在行政上之自由裁量權。

因此在此項訊息被揭露後，假若認真觀察華府政壇反應，不論政治評論者或是軍事觀察家如何加油添醋，智庫學者專家如何繪聲繪影賣力渲染誇大此事嚴重性，但並沒有任何國會議員跟進，公開質疑川普對此之裁量權。由此就可以理解，國會議員在通過法案提供軍援臺灣之預算額度後，隨後能夠繼續施力空間，其實並沒有許多人所想像那樣寛廣。

再者就要指出，此事被《華郵》揭露後，多家媒體馬上跟進，臺北政壇總統府、國防部與外交部亦發佈新聞稿回應此事，但在這三篇充滿外交辭令與官樣文章之新聞稿中，除以唸經風格不斷重申華盛頓與臺北關係穩固，華盛頓對我存在安全承諾之空洞辭語外，就是沒有坦誠說明川普推遲對臺軍售以及拒絕對臺軍援是否真有其事，此種以隔靴搔癢華麗辭藻回應此事之公關手法，只會讓臺灣鄉親更感覺是此地無銀三百兩。

此外吾人亦必須坦誠面對，美國對臺軍援其實對照軍售品項無法如期交貨，對於整個臺海軍事態勢來說，根本就是杯水車薪無濟於事。再加上最近對臺軍援案，所爆發援贈軍備品質惡劣醜聞，更是證明「贈者既不大方，受者亦不實惠」，在本質上只不過是製造華盛頓力挺臺北之媒體效應，回顧在軍援臺灣醜聞尚未曝光前，多少媒體繪聲繪影胡亂臆測美國援贈軍備品項，最後真相揭露，讓華盛頓顏面掃地，灑狗血打雞血亦難以掩蓋美國居然會用劣質軍備品項搪塞臺灣之難堪真相。

最後還是要追根究底指出，美國對臺軍援預算支用於向臺灣提供軍備品項與行政運輸支出，在整個預算架構上百分比根本就是無足輕重。此項預算額度最主要是支應前來臺灣提供教育訓練課程，甚或是協助訓練演習專業教官與顧問，執行其協訓任務所需之差旅勤務開支。

假若川普拒不批准支用對臺軍事援助預算，相關活動是會因此叫停、擱置或是終止，抑或是由負責協訓單位挖東牆補西牆，另尋門道墊支經費，這其實才是能夠衍生出「棄臺」警訊之重要跡象。既然目前此事已經浮出檯面，後續是否將另生枝節，衍生出其他紛擾，就讓吾人繼續密切關注拭目以待。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。