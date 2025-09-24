ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
川普向聯合國開火批評移民、氣候政策　全球主義擋得住愛國主義？

我們想讓你知道…川普並沒有改變，他只是更堅定、更明白地說出他的立場。在川普眼中，聯合國不僅不完美，甚至是麻煩製造者。

▲美國總統川普出席在紐約舉行的第80屆聯合國大會。（圖／路透）

▲六年來首度登上聯合國大會講台，美國總統川普發表了一場近一小時的高調演說，內容火藥味十足。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

六年來首度登上聯合國大會講台，美國總統川普發表了一場近一小時的高調演說，內容火藥味十足。他強烈批評全球對移民與氣候變遷的處理，直指這兩大政策正「摧毀自由世界」，並稱其為「西方走向衰敗的兩頭怪物」。

川普語帶譏諷地說，聯合國的存在價值等同於「寫措辭強硬的信」，卻不解決真正的問題，形同虛設。他自詡是世界和平締造者，強調自己「解決了七場戰爭」，包括以色列與伊朗、印度與巴基斯坦等地的衝突，但這些說法在會場內未激起太多共鳴。

他進一步指責移民政策正在「摧毀國家」，並強調保護邊界與使用傳統能源才是真正讓國家再度偉大的關鍵。他稱氣候政策為「騙局」，並批評再生能源的高成本正在拖垮經濟。

川普重申對聯合國的長期不信任，不僅在第一任期內削減對聯合國的經費、退出教科文組織與人權理事會，更在演說中直言聯合國「不是幫忙，而是製造更多問題」。他也將自己與聯合國的差異拉大，強調美國應單獨行動解決全球問題。

除了批評國際議題，他也把話題帶回美國國內，重申反移民立場、捍衛基督教價值，甚至抱怨聯合國不批准他翻修紐約總部，將這場演講變成結合國際政策與個人情緒的公開舞台。

川普還與巴西總統盧拉「偶遇」，儘管兩人意識形態南轅北轍，但他在講台上表示對盧拉「感覺不錯」，兩人還將安排進一步會晤。

川普從質疑變成批判　在他眼中「聯合國是麻煩製造者」

川普再次站上聯合國講台，雖然場景熟悉，但這次的川普，比六年前更有自信、更強悍，也更不耐煩。

對比2019年川普的聯合國演說，不難發現其實川普當時就明確宣示：「未來不屬於全球主義者，未來屬於愛國者。」不過，那時的他還願意在自由、和平、民主等價值下保留某種多邊主義的空間，但到了2025年，他的語言已從「不同意」進化為「拒絕」，從「質疑」變成「批判」。

與2019年的演說相比，我們可以看到三個關鍵差異：

第一，反全球主義論述升級。川普不再只是對「全球治理」表達不信任，而是直指聯合國是「問題製造者」。這種直接否定國際體系的語言，反映出川普對現有世界秩序已經完全失去耐性。他似乎不想試著改變聯合國，而是打算讓它邊緣化。
第二，反移民政策強度上升。過去他以「邊境安全」為主軸，這次直接將移民描述為「摧毀國家」的源頭，語氣更激烈，意圖更清晰。他要的不只是阻止非法移民，而是強烈要求西方社會重新建構對移民政策的價值判斷。

第三，對氣候變遷的批評空前直接。川普從過去對《巴黎協定》的不滿，轉為將「綠能」政策視為「自殺式的能源理念」，甚至明確聲稱全球暖化是「一場騙局」。

這對歐洲國家無疑是一記重拳，也顯示他認為歐洲如今的能源與經濟弱勢，讓他在談判上握有更大的籌碼。

這些變化背後，反映的是重返白宮的川普，對世界的態度不再是爭取共識，而是直接自己來設定規則。其實，長期觀察就知道川普的世界觀從不複雜：他認為每個國家都應該先愛自己，再談合作；國家利益優先，國際承諾其次。

川普知道他的語言不會被所有人接受，但他沒有打算要在乎別人。他在乎的是，美國國內有多少人認同他的話語，自己人是否願意支持他。而他選擇在聯合國這個「全球主義聖殿」發表這種強硬言論，正是對支持者展現：「當年宣告要讓美國再次偉大的川普，重返白宮後更為強硬。」

對台灣來說，川普這場演說值得深思。一個更強硬、更反多邊主義的美國，意味著我們未來的親美路線，需要更謹慎，因為美國在很多議題上都跟其他西方國家出現歧見，而台灣需要的國際能見度，不可能不跟其他國家交流！選擇川普路線，勢必會讓台灣必須更小心跟其他國家交互動。

坦白說，川普並沒有改變。他只是更堅定、更明白地說出他的立場。在川普眼中，聯合國不僅不完美，甚至是麻煩製造者。不過，沒有它，未來這個世界的秩序誰來定？難道真要變成由拳頭大，口袋深的國家說了算？

▼重返白宮的川普，對世界的態度不再是爭取共識，而是直接自己來設定規則。（圖／路透）

▲美國總統川普出席在紐約舉行的第80屆聯合國大會。（圖／路透）

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。

翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

