藍白合的政黨合作　實務空間有多少？

我們想讓你知道…藍白合的真正合作空間在於2028年的中央政權選舉，且2028年的機會比2024年的機會更成熟。

▲（圖／記者莊喬迪攝）

▲藍白合在2026年如何落實，面臨非常大的考驗。（圖／記者莊喬迪攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

國民黨正在熱烈地舉行黨主席選舉，不管跑基層或者舉行辯論會，有砲火也有熱鬧，而最常被提到的問題，就是未來要如何落實藍白合？可翻開歷史，當柯文哲還在與綠營合作時，現在重要的黨主席參選人不管是鄭麗文也好，羅智強也好，都曾批評過柯文哲，更遑論前市長郝龍斌，與柯文哲是前後任市長，通常對市政都有千絲萬縷的不同觀點，何況現實上的席次有限，藍白合在2026年如何落實，面臨非常大的考驗。

國親政黨合作　藍白合無法循例而為

有句話說，理想很豐滿，現實很骨感。意思是事情用說、用想的比較簡單，好像很容易執行，可是一旦面臨現實的操作，其實是困難重重。

過去政黨的合作，大概都是民進黨與一些小黨的合作，例如時代力量等，但當時時代力量因為太陽花而成政黨有其顯著性，他們可能分掉親綠的票源，或者當民進黨走向中間時留下來的激進票源如基進黨等，因此，他們雖說有合作，但其實本質上，這些親綠小黨並沒有真正分到民進黨的票，且有幫忙收攏泛綠的選票之效，因此並沒有影響民進黨之根本。

再來看看親民黨和國民黨的政黨合作，是另一種政黨合作的方式，而且這種方式也是藍白合無法循例而為的作法。

親民黨和國民黨其實是就國民黨的分裂，親民黨主席宋楚瑜2000年以高人氣帶著多位人馬出來競選總統，其氣勢贏過國民黨提名的連戰，跟著宋楚瑜出走的，本來就是有根基的立委例如當時的劉文雄、沈智慧、周錫瑋等，這本來就有自己的基層，就算換了一張招牌，掛上親民黨也能選上，加上宋楚瑜的高人氣，親民黨也一度風生水起。

可是當連宋配在2004年合作競選正副總統失敗，親民黨似乎逐漸走向下坡，2008年馬英九聲勢大起，親民黨大量的立委也回歸國民黨，以國民黨的名義競選立委，只剩下些許立委留下例如劉文雄及李鴻鈞等。

這也說明政黨合作要如此能夠融合地，只有系出同門的政黨、且其民意代表本就是有基層和自己地盤，才能夠來去自如。而親民黨鼎盛時期，也沒有拿下縣市首長，可見即使如國民黨和親民黨這種系出同源的政黨，在總統方面可以合作，在九合一選舉中，縣市首長部分是很難合作的。

2026藍白合不可能　重點該放在2028中央政權

國民黨和民眾黨的合作，當然是來自於民進黨的執政現狀不如人意，加上兩黨都對司法偵辦有共同的不滿，以及大罷免時國民黨吃了藍白合的紅利，度過了大罷免的危機，使得藍白合成為大罷免之後台灣政治的主調。

就連國民黨主席的選舉，對於藍白合的實踐也成為最重要的議題。但就國民黨這個大黨來說，2026年一旦實施藍白合是不利的，國民黨有能力在任何縣市提出縣市長的人選，而且也可能當選，現在地方政府就是以國民黨為多數，嚴格來說，民進黨雖是中央的執政黨，但不論是國會還是地方政府都居於少數。

民進黨這幾年的執政其實在地方縣市首長上流失不少選票，國民黨利用民進黨最有名的地方包圍中央的策略，逐漸增長其地方勢力，若非沒有適當的總統候選人人選，其實由地方目前的版圖來看，國民黨拿下中央執政權的機會是有的。

在這種情況下，2026年的藍白合真的說得簡單做起來難，所以即使像鄭麗文提出來的藍白合也都是比民調的制度，這點其實跟被認為對藍白合不利的郝龍斌，並沒有什麼重大的差別。

有的候選人還說白色可以去填補藍營不強的地方，或者非執政的縣市，那等於是藍營吃剩下再給白營吃，白營會服氣嗎？而即使如果高雄非藍營執政縣市，白營人馬出馬競選有可能勝出嗎？在白營沒有像藍營這種基層組織的情況下，白營人馬更弱，何況高雄市，藍營還有柯志恩經營許久，有可能讓嗎？

至於議員部分，更可能是藍白不合的導火線。過去白營還可能有著綠營的選票，這幾年幾乎與綠營一刀切，吸的也是藍營的選票，因此當白營在各區提市議員造成影響的也將是藍營的議員席次。

藍白合的真正合作空間在於2028年的中央政權選舉，且2028年的機會比2024年的機會更成熟。

2024年柯文哲沒有經過司法案件這一遭，其支持的小草大都討厭藍綠，因此當時才有一旦侯柯配或者柯侯配，柯文哲的票源不一定會全力灌注，也就是不會一加一等於二；但如今藍白合幾乎已經成為共同反綠的結盟，白營的選票也比2024年更純化為藍色，投國民黨現在問題不大，只是量體也不能跟2024年相提並論。

因此藍白要合，2026年恐不可能，重點應該放在2028年的中央政權的合作才對，民眾黨現在要研擬聯合政府的合作方案，是對的方向，把藍白合的重心放在2028年比2026年務實且可能多了。

▼藍白合的真正合作空間在於2028年的中央政權選舉，且2028年的機會比2024年的機會更成熟。（圖／記者李毓康攝）

▲

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。

陳敏鳳專欄

陳敏鳳專欄 陳敏鳳

資深媒體人，台大政治研究所碩士。曾任聯合報、聯合晚報召集人，卓越雜誌社長兼總編輯、交通部專門委員、行政院發言人室專委。

