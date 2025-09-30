ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民越遠

我們想讓你知道…民進黨認為宣傳萬能、相信「謊言講一千次就會變成真的」，結果越想洗白，就讓自己變得越冷血，離人民越遠。

▲民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）

▲民進黨內部群組對話。（圖／讀者提供）

●單厚之／資深媒體人

726、823兩場大罷免失敗後，民進黨一直不肯面對問題，將失敗歸咎於宣傳不足，不斷想要強化宣傳、空戰的力道。這樣心態，卻活生生把花蓮的一場天災，變成民進黨的政治災難。

第一時間想著如何攻擊在野黨　冷血的令人咋舌

花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩造成嚴重災情，超過10人死亡，行政院長卓榮泰勘災時與花蓮立委爭吵不休，誰都沒有占到便宜。但接著民進黨立委群組對話曝光，綠委王定宇要求政院釋出「具殺傷力消息」，讓風向出現轉變，王定宇在群組怒嗆「一群叛徒」後退群。

這段對話的流出，不僅暴露出很多不為外界所知的真相，更反映了民進黨執政團隊的心態，行政院秘書長張惇涵和民進黨立委，在發生災害的第一時間，沒有想到如何救災，而是想著如何攻擊地方、攻擊在野黨，冷血的令人咋舌。這樣的真相曝光後，張惇涵未來再怎麼會宣傳，也不會被民眾接受。

根據前內政部長李鴻源的說法，內政部長劉世芳在馬太鞍堰塞湖潰壩兩週前，找李鴻源組專家團隊協助監控堰塞湖，在李鴻源監測的當下，堰塞湖的問題就已經無解。

可以說，潰壩是必然，只是時間早晚而已，能改變的只有疏散，若疏散得當，或許能減少一些傷亡，但財損大概差不了太多。至於中央是否因為忙於大罷免而忽略了堰塞湖的威脅，若能在水量沒這麼大時就投入治理，會不會有不同的結果，則不得而知，也無從考究。

堰塞湖潰壩之後，農業部就依綠委的建議，要媒體避免用「潰堤」，改用「溢流」。但根據農業部事後出動遙測飛機勘查，堰塞湖蓄水量只剩下12％。壩體下切105公尺、水量流掉88％，是哪門子的「溢流」？根本就是農業部聽從綠委的建議，玩弄文字遊戲、粉飾太平，希望藉此卸責。李鴻源事後也明確表示，是「潰壩」而非「溢流」。

無論是堰塞湖的治理、監測以及疏散指導，都遠非地方政府有能力做到的，否則劉世芳也不用出面，直接讓花蓮縣政府自己想辦法就行。

事後也證明，包括「垂直撤離」、疏散人數從600增為8000，也都是內政部下的指令，地方依令執行。也有媒體同業感嘆，若中央事前重視這個問題，透過媒體報導發布警訊、提醒民眾注意，會不會有不同的結果。

▼無論是堰塞湖的治理、監測以及疏散指導，都遠非地方政府有能力做到的，否則劉世芳也不用出面，直接讓花蓮縣政府自己想辦法就行。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

對執政者而言　危機往往正是轉機

馬太鞍堰塞湖的潰堤是天災，誰也無法改變，但能否減輕傷亡的主動權則主要在中央。悲劇發生後，中央先以「溢流」取代「潰壩」卸責，綠委又要以「攻擊代替防禦」，甚至還想要內政部去調死者的分布，作為攻擊地方政府防災不利的依據。

民進黨認為宣傳萬能、相信「謊言講一千次就會變成真的」，結果越想洗白，就讓自己變得越冷血，離人民越遠。

一個錯誤，就要用更多的錯誤去掩蓋。賴清德上次在台南風災時，聲稱國軍不能進入民宅救災，這次因為不肯認錯，又煞有介事的「授權軍方」，可以進入民宅救災。在一般民眾心中認為理所當然的是，卻被賴清德搞成是一種恩賜、一種總統的特權。民眾從來不知道，什麼時候國軍救災還需要先經過總統的同意？

天災舉國同悲，但天災也是凝聚民心、團結全民的最好時機。在人命之前，多數國人都會放下矛盾、不分藍綠，希望能為同胞做一些事。

如果執政者能有同理心，即便政府有再大的疏失，民眾也往往不會在第一時間苛責，而希望把心力放在更有意義、更急迫的事情上。對執政者而言，這樣的危機，往往正是轉機，如果處理得好、引導得當，往往反而能夠提升民眾的認同。

但賴政府和現在的民進黨早已殺紅了眼、輸昏了頭，眼中只有藍綠，找到機會就想捅在野黨和地方一刀。賴清德雖然口中說「全台都是花蓮人」，但連下鄉勘災去的都是國軍前進指揮所，而非縣府的災害應變中心，跟徐榛蔚連個面都見不到，只能透過電話隔空喊話。

天災無法阻擋，但賴清德和民進黨上下的字典裡都只有對抗、沒有和解，統籌分配稅都還沒分勝負，現在當然要繼續殺。結果，該團結大度時，卻小家子氣的只想著敵我和政治利益，硬生生把這門不太難考的「救災政治學」，搞到不及格。把一場天災，變成自己政治災難

▼如果執政者能有同理心，即便政府有再大的疏失，民眾也往往不會在第一時間苛責，而希望把心力放在更有意義、更急迫的事情上。（圖／總統府提供）

▲▼。（圖／總統府提供）

單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

關鍵字: 單厚之 雲論 花蓮 民進黨 堰塞湖 救災 賴清德 大罷免

