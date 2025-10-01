台灣已成川普、北京交易棋局籌碼　就像一枚棋子隨時被棄之不用

▲表面上，美國持續強調台海和平的重要性，甚至透過官方渠道挑戰中國的「一中」說法，給人一種全力支持台灣的假象。然而，其實際行動卻曖昧不清，多有所保留。（圖／達志影像／美聯社）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

美國正與中國積極進行貿易談判，據悉，美國與台灣的談判可能在美中談判後才能確定，令人懷疑其中有一個關鍵因素，就是美國以台灣為籌碼，換取中共更符合美國心意的交易，而且這不僅限於經貿問領域，關於台灣的終極地位也可能是川普與中國交易的籌碼。

川普以交易思維處理外交事務 台灣議題已被深深捲入博弈

美中關係近年在競合的軌道上跌宕起伏，激烈的關稅與科技戰硝煙未散，反覆的談判與妥協又在尋求和平的曙光。在這場波譎雲詭的國際大棋局中，台灣再度被推至風口浪尖，不僅在經貿層面有成為美中談判上成為附帶條件，更在政治與戰略層面被視作可交換的籌碼。

川普總統以其一貫的交易思維處理外交事務，台灣議題自然也難以置身事外，或已被深深捲入這場複雜多變的博弈之中。

川普的風格向來把外交當生意。在他的考量中，價值、制度或理念並非主要因素，「划算與否」才是關鍵。在這樣的思維模式下，台灣在美中談判中成為他的一張好牌，用來跟中方叫價。

最近川普政府一方面透過AIT宣示「台灣地位未定論」，在話語層面為台灣爭取了一定的空間；另一方面，卻傳出不批准對台軍援的消息，理由竟是「台灣有錢，應該自己買武器」。

這看似矛盾的組合拳，實則是川普典型的談判手法。他先打出台灣牌，向北京施壓，再在軍援或其他議題上釋出可能讓步的訊號，企圖在談判桌上換取中國的實質讓步。如此一來，台灣問題成為談判籌碼的可能性是存在的，台灣的命運在美中的博弈中更顯複雜。

表面上，美國持續強調台海和平的重要性，甚至透過官方渠道挑戰中國的「一中」說法，給人一種全力支持台灣的假象。然而，其實際行動卻曖昧不清，多有所保留。川普政府近期拒絕批准對台軍援案，外界普遍質疑這是為了方便中美會談而刻意做出的交易空間。

這種對台口惠而實不至的態度，不僅讓台灣陷入深深的不安之中，也強化了美國在需要時打出台灣牌的臆想。換言之，在美方眼中，台灣的戰略價值雖不可或缺，但是否願意實際付出資源支持，仍完全取決於華府與北京之間的利益算計。台灣就像一枚棋子，在大國的棋局中隨時可能被棄之不用。

▼最近川普政府一方面透過AIT宣示「台灣地位未定論」，在話語層面為台灣爭取了一定的空間；另一方面，卻傳出不批准對台軍援的消息，理由竟是「台灣有錢，應該自己買武器」。（圖／路透）

台灣陷入被動挨打局面 不能再單純寄望美國承諾

在經貿領域，台灣同樣陷入被動地位。美中在關稅、半導體、TikTok等議題上反覆拉鋸，川普的對中關稅政策更是變化莫測，一會兒祭出145%的懲罰性關稅，一會兒又因產業遊說而放寬限制。這種高舉高打、低調妥協的模式，讓外界難以捉摸其下一步的走向，而台灣出口與產業的走向，也只能等待美中拍板後才能確定。

台灣產業的未來處境很可能要視美中談判的結果而定，即使台灣近期出口創新高，科技產業仍蓬勃發展，但若美中協議中涉及半導體產業與《232條款》，台灣都可能被當作附帶代價，承受無妄之災。

美國長期將中國視為主要戰略威脅，在這種大背景下，台灣自然不至於被完全犧牲。然而，美國對台政策卻同時面臨著兩難困境，一方面，美國必須利用台灣牽制中國，以維持其在亞太地區的主導地位；另一方面，又擔心與中國完全決裂，引發不可控的後果。

於是，台灣便成為華府手中可大可小的棋子。需要時，美國強調保護台灣，以向中國施壓；不需要時，則擺出含糊態度，甚至在軍援上縮手縮腳。

誠如張五岳教授所說，川普的交易性格確實讓台灣成為籌碼的機率上升，但還不至於損及台灣的重大主權與利益，因為北京本身缺乏足夠籌碼與美國交換。然而，問題的核心並非川普是否會出賣台灣，而是台灣是否已經成為美中談判的籌碼之一，這種不確定性足以讓台灣陷入深深的戰略焦慮之中。

川普與習近平的互動，其影響力不僅局限於雙邊關係，更牽動著整個亞太局勢的走向。川普已宣布將出席韓國APEC峰會，並計畫訪中，在這些重要的談判場合中，台灣問題幾乎必然會被提及。與此同時，北京不斷加強軍事部署，福建艦最近的試航成功，意味著解放軍逐步具備與美國海軍競爭的遠洋能力。

台灣安全環境的惡化，使得「台灣牌」在美中博弈中更具價值。然而，價值越高，風險也越大。一旦台灣淪為美中角力的工具，所能掌握的自主性將愈來愈低，甚至可能在大國的博弈中粉身碎骨。

川普政府的交易外交，如同颱風過境，給台灣帶來了巨大的不確定性和戰略壓力。在這場美中的博弈中，台灣似乎陷入了被動挨打的局面，成為讓人交換的籌碼。

然而，台灣並非完全無能為力。民意已然發出清晰的聲音，根據聯合報最新民調，已有66%的民眾選擇「等距」戰略，這是台灣社會智慧的結晶，也是執政者應該深思的方向。

台灣不能再單純寄望於美國的承諾，因為美國的承諾在川普的交易思維下，往往只是談判的籌碼，缺乏穩定性和可靠性。台灣需要重新審視自身的定位和發展策略，以應對日益複雜多變的國際局勢。如何擺脫被動局面，讓自己不再只是籌碼，而是成為不可忽視的行為者，將是台灣未來面臨的最大考驗。

台灣必須增強自身國防能力，提升軍事威懾力，以保障自身的安全；同時推動產業多元化，降低對特定產業和市場的依賴，提高經濟的抗風險能力；尋求更廣泛的國際合作，拓展外交空間，提升國際地位。唯有如此，台灣才能在美中之間找到相對安全的位置，掌握自己的命運，避免成為大國交易的犧牲品。

否則，川普式的買賣外交將一次又一次把台灣推上談判桌，讓兩千三百萬人民的命運任由大國交易，這是台灣人民絕對不能接受的。民進黨政府一面倒的親美政策，川普不領情，台灣民眾不埋單，非改弦更張不可。

▼台灣安全環境的惡化，使得「台灣牌」在美中博弈中更具價值。然而，價值越高，風險也越大。一旦台灣淪為美中角力的工具，所能掌握的自主性將愈來愈低，甚至可能在大國的博弈中粉身碎骨。（圖／總統府提供）

