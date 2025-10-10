ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
政治狗仔化　誰還敢為民直言？

我們想讓你知道…當我們默許狗仔文化侵蝕政治，就等於親手摧毀民主的基石。此刻的台灣，比以往更需要勇氣與節制。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

●陳瑞安／政治工作者

近來爆出的「黃國昌養狗仔」、「王鴻薇助理政治跟監」事件，讓台灣政治再度蒙上陰影。當狗仔文化滲入政壇，監督不再是為了公共利益，而成為政治鬥爭的武器。這樣的行為，不僅踐踏隱私，也毒化了民主政治最珍貴的信任基礎。

從黃國昌事件到郭智輝遭烏龍爆料　民主被獵巫的危機

政治人物理應接受輿論檢驗，但監督不該淪為獵巫。當偷拍、跟監、兜售私密影像成為攻擊對手的手段，當「爆料」取代「論述」，政治就失去了討論理念的空間，只剩下權謀與操弄。若這樣的惡行被粉飾為「揭弊」、「制衡」，那麼我們所珍視的言論自由，也將成為迫害的幌子。

最令人痛心的，是這種政治狗仔化風氣的寒蟬效應。前經濟部長郭智輝為非典型政治人物，相對其他政治人物敢言，卻也成為在野黨的首要目標。

而最令人遺憾的是，侯漢廷對郭部長的不實爆料，即便郭智輝本人與經濟部多次駁斥，侯漢廷與部分媒體仍追打「快樂宴」觀感不佳。即使事後證明報導不實，但負面形象已造成。這不只是個人名譽的損害，更是對整個社會發出的警訊——當政治變成獵場，誰還願意為民直言？

當媒體成為政治操作的延伸，當助理、記者、政治人物之間界線模糊，社會真正失去的，是理性與公信。優秀的人才將因此裹足不前，專業官員不願冒險進入體制，留下的只會是擅長表演與攻擊的人。那麼，民主還有什麼可期待的未來？

一個健全的民主社會，需要監督，但更需要界線；需要真相，但更需要誠信。當我們默許狗仔文化侵蝕政治，就等於親手摧毀民主的基石。此刻的台灣，比以往更需要勇氣與節制。

希望司法能徹查真相，也盼政治人物與媒體都記得——監督的目的，是讓社會更清明，而不是讓政治更骯髒。

▼當我們默許狗仔文化侵蝕政治，就等於親手摧毀民主的基石。（圖／達志影像／示意圖）

偷拍，照相。（圖／達志影像／示意圖）

以上言論不代表本網立場。

關鍵字: 陳瑞安 雲論 黃國昌 狗仔 王鴻薇 郭智輝 民主 跟監 偷拍

