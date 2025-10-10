台灣崛起的一年！　賴清德總統國慶談話的「三重訊息」

▲韓國瑜、賴清德、蕭美琴於雙十國慶大會觀禮。（圖／記者林敬旻攝）

●王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長



賴清德總統2025 年的雙十國慶演說，相較於 2024 年的演說，雖然同樣面面俱到，涵蓋了兩岸、外交、國防、經濟、產業與民生等各個面向，但今年的演說在整體基調上，明顯轉向一種更自信、更凝聚的語氣。若說去年的主軸是「兩岸互不隸屬」的國家定位，今年的主軸則是「台灣崛起」──要讓國人對自己有信心，對政府有信任，對未來有希望。

從「民主台灣」出發 團結的根基

賴總統在演說一開場，並非直接切入當前的政治或經濟議題，而是以一個象徵性的歷史時間作為開場──台灣的解嚴天數已經正式超越戒嚴天數。

這是一個細膩而深刻的訊息。對一般民眾而言，這並不是一個會被注意到的時間點，但賴總統選擇以此為開頭，目的在於提醒全體國人，不論黨派、意識形態或世代差異，台灣社會最深的共識與團結基礎，是「自由」與「民主」。

這段開場，其實承接了 2024 年他所說的「中華民國已在台澎金馬落地生根」的精神，但語氣更內斂、更凝聚。他不再以「互不隸屬」作為區隔性的宣示，而是以「民主台灣」作為共同記憶的連結點，提醒社會：台灣的團結並非來自政治口號，而是來自歷史淬鍊的民主自由價值。

這種從歷史記憶出發的修辭，使「民主台灣」成為新的團結象徵，也展現出賴清德總統作為國家領袖的歷史感與價值理念。

台灣崛起 信心與表現的對比例證

演說的第二個重點，是賴總統對「崛起的台灣」的闡釋。他用了一連串具體的國際數據與經濟成果，讓「台灣崛起」不是停留在抽象的口號。亞洲開發銀行上修台灣經濟成長率至 5.1%、出口創歷史新高、就業狀況創25 年最佳、股市突破歷史高點、外匯存底超過 6,000 億美元、台股市值進入全球前八──這些亮眼的成績單，構成了台灣在變局中崛起的證據。

更重要的是，賴總統藉這些數據進行「信心對比」。他沒有直接點名批評中國，但透過「台灣表現比中國好、比亞洲四小龍其他國家更亮眼」的比較，傳達出明確訊息：台灣不僅沒有被外部壓力擊垮，反而在全球變動中展現出韌性與競爭力。

這樣的論述，既穩健又鼓舞人心，意在消弭社會上對經濟與國際情勢的焦慮，讓國人「不要唱衰自己」。

隨後，他以長篇幅描繪政府在內政與經濟上的政策藍圖：包括擴大投資方案、深化國際經貿合作、幫助中小企業導入 AI、推動「AI 新十大建設」、打造「亞洲資產管理中心」、以及發展生技醫療產業。

這些政策的共通點，是把「國家韌性」具體化為可操作的行動方案，讓台灣的崛起有了制度支撐，而非僅止於宣示。

▼從歷史記憶出發的修辭，使「民主台灣」成為新的團結象徵，也展現出賴清德總統作為國家領袖的歷史感與價值理念。（圖／記者林敬旻攝）

兩岸與國防 從「維持現狀」到「責任對話」

演說後段，賴總統進入兩岸與國防議題。延續去年「維持現狀」的立場，他再次強調台灣是「印太和平穩定的樞紐」，並表示台灣將繼續與國際社會合作，維護台海穩定。這是「不變」的部分，代表他持續向中國釋出善意，也向國際社會表明台灣的穩健角色。

但「變」的部分同樣關鍵。今年，賴總統首次以總統的高度明確指出：「希望中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第 2758 號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀。」

這是他上任以來，第一次在正式國慶演說中直接點出「2758 號決議」與「二戰歷史」的扭曲問題，意在要求北京「正視台灣存在的事實」。這樣的表述既是對中國的提醒，也是在國際舞台上的自我定位宣言。

至於國防部分，賴總統提出了全新的「台灣之盾」（T-Dome）構想，象徵防空系統的整體升級與防禦策略的智慧化。更重要的是，他明確揭示國防預算的路徑──明年將突破 GDP 的 3%，並於 2030 年達到 5%。

這樣的表態不僅具體，還有清晰的時間表，展現出台灣「和平必須靠實力」的戰略思維，也試圖向國際盟友例如美國表達台灣自我防衛的承諾。

在「中華民國台灣」之間 建立自信認同

賴清德在今年演說的開場與結尾，都明確提及「中華民國」。這並非妥協，而是他身為中華民國憲政體制下的總統，所展現出的責任意識。

與此同時，他並不避諱以「台灣」作為主體稱呼，反而讓「中華民國台灣」這一政治實體的意涵更為自然地呈現。賴總統的訊息是明確的：國家認同不應該模糊；台灣作為自由、民主的政治實體，理應以自己的名字、自己的成就、自己的方向，向世界發聲。

結論

2025 年的國慶談話是一場對內部信心的重建。從「民主台灣」的歷史記憶，到「崛起台灣」的現實成就，再到「防衛台灣」的未來願景，賴清德總統試圖告訴全體國人：這是一個不必再懷疑自己的國家。台灣不僅屬於過去的民主奮鬥，也屬於未來的崛起時代。

▼賴清德總統試圖告訴全體國人：這是一個不必再懷疑自己的國家。台灣不僅屬於過去的民主奮鬥，也屬於未來的崛起時代。（圖／記者徐文彬攝）



►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。