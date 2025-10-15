ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾

我們想讓你知道…黨主席選舉不是國民黨對立的結束，而是亂局的開始，盧秀燕以為自己能甩掉黨主席的包袱，結果卻替自己惹來更多的麻煩。

▲國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

▲距離國民黨主席選舉僅剩幾天，國民黨內殺得刀刀見骨，假民調、對岸網軍介選等各種指控，黨主席選舉打到你死我活、有你無我，史上罕見。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

距離國民黨主席選舉僅剩幾天，國民黨內殺得刀刀見骨，南投縣副議長潘一全揚言「郝龍斌當選就退黨」，台中立委黃健豪則痛批鄭麗文「沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額」。此外，還有假民調、對岸網軍介選等各種指控，黨主席選舉打到你死我活、有你無我，史上罕見。

這場選舉頗有美國總統大選的味道　鄭麗文支持者期待能「Make KMT Great Again」

國民黨究竟有多少黨員，恐怕連國民黨自己都搞不清楚，不然今年初就不會出現這麼多的死亡連署，讓檢調把國民黨從北到南全部都抄了一遍。

如果不是大罷免失敗，不少黨工可能至今仍身陷囹圄，國民黨連選務人員都找不到。在沒有精準母體的情況下，所謂的黨員民調，造勢的成分可能更高一些。

但從目前各方的反應看來，郝龍斌陣營的焦慮感明顯比鄭麗文來得高，郝龍斌應該確實是落後的一方，只是差距應該不至於到「民調」所稱兩、三成的地步。

原本這場黨主席選舉並不受人關注，無論是盧秀燕陣營或國民黨人，多半都覺得黨主席選舉無足輕重，誰來做都不影響盧秀燕2028年帶領國民黨重返執政。

選舉過程中，幾位主要候選人的政見也都大致相同，不外是尊盧、藍白一定要合、要打贏2026年縣市長選舉等等，幾乎看不出差異。但偏偏就是這樣一場「複製、貼上」的選舉，卻再次打出了「亡黨感」，彷彿若是某人當選，國民黨就再無死所。

這場選舉頗有點去年美國總統大選的味道，郝龍斌和拜登一樣走得是「建制派」的路線，而鄭麗文則和川普一樣，支持者期待她能「Make KMT Great Again!」，至於能不能真的做到並不那麼重要，大家追求的只是過程中的爽度。

郝龍斌原本走的是傳統國民黨內競爭模式—與派系結合、算組織票，之前的黨主席吳敦義、朱立倫都是透過這樣的方式當選。鄭麗文則顛覆傳統，從基層下手，爭取自主黨員的支持，要把組織和系統整個翻掉。

若今年只有郝龍斌和鄭麗文兩人參選，鄭麗文的個人經驗、能力、兩岸主張等等缺陷和不足，或許都會受到比較強烈的檢驗，但偏偏還有政治立場更統的張亞中、資望同樣不足的羅智強等人一起參選，鄭麗文缺點就變得不那麼明顯，甚至是比上不足、比下有餘。

▼這場選舉頗有點去年美國總統大選的味道，郝龍斌和拜登一樣走得是「建制派」的路線，而鄭麗文則和川普一樣，支持者期待她能「Make KMT Great Again!」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 。（圖／記者李毓康攝）

盧秀燕以為能甩掉黨主席包袱　卻替自己惹來更多的麻煩

郝龍斌和趙少康所指控的境外介選，理論上應該和對岸官方無關，即便鄭麗文兩岸主張可能符合對岸的期望，共產黨也沒必要得罪其他國民黨人。更何況，共產黨也心知肚明，即便鄭麗文真的當選，國民黨也不是她能說了算。

相較於網路上的攻擊，這次某些媒體對國民黨主席選舉的空前參與，才是鄭麗文能突破國民黨結構、異軍突起的關鍵。而這也是引發建制派焦慮的根源，不知道這種黨外影響黨內究竟是會止於黨主席之爭，還是會成為未來的常態？

於是，以往通常不摻和黨主席選舉的國民黨地方諸侯接連有多人跳出來挺郝，包括新北市長侯友宜、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴，共有接近半數的藍營執政縣市長表態挺郝。

郝龍斌日前在臉書上所言的「『她』希望我參選」，明顯是經過盧秀燕同意後的產物，在不違背盧秀燕之前承諾的情況下，暗示盧秀燕屬意郝龍斌。加上盧嫡系立委黃健豪對鄭麗文的指控，顯示盧秀燕都對鄭麗文感到憂心，擔心鄭麗文當選黨主席之後，可能對自己的未來造成不可逆的影響。

一場原本根本可以不用辦的黨主席選舉，在大罷免失敗後藍軍氣勢大振，可望大一統趁勝追擊的局勢，卻由於盧秀燕堅決不肯擔任黨主席，在短短兩個月不到的時間裡，搞到國民黨四分五裂、血流成河。而失去戰略高度的盧秀燕，卻只能眼睜睜看著國民黨撕裂、對立，束手無策。

黨主席選舉不是國民黨對立的結束，而是亂局的開始，鄭麗文該如何面對這次挺郝的7名縣市長，該如何面對無一表態挺她的立院黨團，台中市府又要如何與國民黨中央相處？

一個無能又民粹的黨中央，會讓整個國民黨持續陷入亡黨感，中央、立院黨團、地方衝突不斷，而這一切的一切，最終都還是只能由盧秀燕負責收拾。盧秀燕以為自己能甩掉黨主席的包袱，結果卻替自己惹來更多的麻煩。

▼郝龍斌日前在臉書上所言的「『她』希望我參選」，明顯是經過盧秀燕同意後的產物，加上盧嫡系立委黃健豪對鄭麗文的指控，顯示盧秀燕都對鄭麗文感到憂心。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►壽險公司應思考可調保費壽險

►從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新階段

►中美競爭下　聯合國的改革與未來

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾

花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民..

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

同樣朝小野大　為何陳水扁沒那麼多問題？

關鍵字: 單厚之 雲論 盧秀燕 國民黨 黨主席 趙少康 郝龍斌 鄭麗文 台中 黨中央

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾
中美競爭下　聯合國的改革與未來
壽險公司應思考可調保費壽險
從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新..
國民黨要角抹紅自己人　陷入最深的墮落！

推薦閱讀

行動電源是定時炸彈？　從日本「爆炸潮」看台灣法律挑..

中美競爭下　聯合國的改革與未來

國民黨主席選出「亡黨感」　最終還是只能由盧秀燕收拾

壽險公司應思考可調保費壽險

從懸賞公告到AI介選　中國對台「跨領域混合戰」的新..

水庫上蓋太陽能板？　光電火災與氣候脆弱性要考慮

國民黨要角抹紅自己人　陷入最深的墮落！

台灣教師與醫師刑責改革刻不容緩

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

介入國民黨主席選舉？　陸國台辦反駁：網友言論不代表官方立場

介入國民黨主席選舉？　陸國台辦反駁：網友言論不代表官方立場

國民黨18日將改選黨主席，卻在選戰白熱化階段冒出「中共介選」疑慮。對此，大陸國台辦回應稱，大陸部分網友的言論不代表官方立場，並強調願在九二共..

3小時前

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

清寒男大生想休學　繳不出1萬8學費隔日墜樓亡！校方沉痛回應

清寒男大生想休學　繳不出1萬8學費隔日墜樓亡！校方沉痛回應

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

蔣萬安表態了！　力挺郝龍斌「穩健務實的黨主席人選」

蔣萬安表態了！　力挺郝龍斌「穩健務實的黨主席人選」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

行動電源是定時炸彈？　從日本「..

行動電源是定時炸彈？　從日本「..

中美競爭下　聯合國的改革與未來

國民黨主席選出「亡黨感」　最終..

壽險公司應思考可調保費壽險

從懸賞公告到AI介選　中國對台..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面