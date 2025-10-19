ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

●張競／中華戰略學會資深研究員

台灣媒體轉述日本媒體《時事通訊社》18日北京報導內容。該篇報導以「軍高官失脚、台湾担当司令官も　侵攻能力に影響か―中国」為題，聲稱17日共九名解放軍上將因案遭致懲處，其中被黜職名單包括曾負責對臺軍事任務之東部戰區司令員林向陽，其失勢去職可能影響解放軍攻臺作戰能力。

▲▼中共中央軍委會副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）

▲中共中央軍委會副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）

但在該份報導之前，《時事通訊社》已另於16日自北京，以「【中国ウオッチ】習派トリオ、全員失脚◇軍内福建閥の主要メンバー」為題，報導過類似觀點。

儘管仍有政治評論者與軍事觀察家持續關注中共懲處九名涉及貪瀆違反風紀上將階高級將領，但是基於下列數項因素，本案很難產生後續政治效應，北京政壇對前揭貪腐大案，基本上是風輕雲淡波濤難興。

▲大陸武警前司令員王春寧上將。（圖／翻攝中青報）

▲大陸武警前司令員王春寧上將。（圖／翻攝中青報）

首先要說明為何在召開四中全會前公佈本案？此因九名涉案遭致開除黨籍與軍籍之上將階將官，計有八名為第二十屆中國共產黨中央委員會成員，而要將中央委員自自中央委員會除名，依據現行《中國共產黨章程》第42條：「⋯⋯ 對黨的中央委員會和地方各級委員會的委員、候補委員，給以撤銷黨內職務、留黨察看或開除黨籍的處分，必須由本人所在的委員會全體會議三分之二以上的多數決定。在全體會議閉會期間，可以先由中央政治局和地方各級委員會常務委員會作出處理決定，待召開委員會全體會議時予以追認。⋯⋯」因此中國共產黨在召開第二十屆中央委員會第四次全體會議前，必須對外公開本案，以便依據黨章，繼續處理後續程序。

其次就要指出，本次公佈涉案上將階將領，有好幾位早就從公開行程中消失，中國大陸社會各界與解放軍內部，對於前述高階將領涉案，早就心知肚明有所預期。

再者就是解放軍紀檢系統在查察前述涉貪案件過程中，另有相關部屬黨羽遭致約談、審問與羈押，多筆財產與銀行帳戶亦被扣押、查封與凍結。所以共軍內部查察貪腐案件早就是牽連甚廣，消息四處流竄到處沸沸揚揚。

所以等到真正開獎公佈案情時，社會早就經過多次震盪，群眾對此等於早就獲得先期預告，就像打足預防針，絕對不擔心面對真相直接攤牌。

正因如此，相關戰力調整與兵力部署配置，早就隨著案情發展查察進度，配合涉案對象人事調整與調派過程，彌補相關人事真空作業失序可能性。其實軍隊本來就是鐵打營盤流水兵，人事去留調派是經常性現象，而且絕對沒有缺誰少誰，就無法將日子過下去狀況。所以日方報導評論確實是相當外行，不但缺乏基本常識，顯然對於解放軍實際運作狀況亦不理解。

▲解放軍儀仗司禮大隊。（圖／翻攝CGTN）

▲大陸九三閱兵。（圖／翻攝自陸媒）

最後必須提醒，在查察這批上將階將領期間內，解放軍各項軍事活動、演訓、戰備保持常態運作，甚至還動員大量部隊投入九三閱兵分列任務，整體表現與過程順利，更加證明解放軍不會因為整肅軍紀查察不法，動搖到根基底業，讓整個軍事戰備與戰力水準受到影響。

至於日方報導評論，只要打聽一下《時事通訊社》基本立場以及該媒體時事通信解説委員西村哲也聲譽，其實就可評斷出此等報導可信度有多高。解放軍高階將領涉案當然顏面掃地，但對其戰力確實無礙，對臺戰備與威脅依舊如常。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 大陸軍武 張競

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常
中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵
「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆
財運爆發的5大前兆！「常撿到錢、幫動物脫困」都可能..
中美貿易戰　沒完沒了？

推薦閱讀

將領因案落馬會自損戰力？　真相是戰力無礙威脅如常

民進黨棘手的2026年九合一選舉布局　台北市長人選..

苦苓／老人不能慣！拒絕父母的情緒勒索

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

中國大豆進口戰略的轉向　從美國到巴西的深層意涵

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

課綱微調－－呼應新時代的要求

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

台灣崛起的一年！　賴清德總統國慶談話的「三重訊息」

中美貿易戰　沒完沒了？

相關文章

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

國民黨主席選舉終於落幕，原本黨員民調支持度及網路聲量都最高的前立委鄭麗文如外界預期的，擊敗前台北市長郝龍斌當選黨主席，現任立委羅智強位居第三..

10/18 22:08

中美貿易戰　沒完沒了？

中美貿易戰　沒完沒了？

權力的臉被光線出賣　川普與《時代》封面的鏡像政治

權力的臉被光線出賣　川普與《時代》封面的鏡像政治

國民黨黨主席選舉如何抉擇？　此時此刻考驗著盧秀燕

國民黨黨主席選舉如何抉擇？　此時此刻考驗著盧秀燕

涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

將領因案落馬會自損戰力？

將領因案落馬會自損戰力？

民進黨棘手的2026年九合一選..

拒絕父母情緒勒索

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗..

中國大豆進口戰略的轉向　從美國..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面