川普不見普丁　誰才是真正的贏家？

我們想讓你知道…美俄雙方都不願讓步，美國評估普丁仍堅持戰略目標，而川普則試圖用「外交突破」包裝一場不可能的談判。儘管川普聲稱「戰爭會結束」，但所有跡象顯示，距離和平仍遙遙無期。

▲美俄雙方都不願讓步，美國評估普丁仍堅持戰略目標，而川普則試圖用「外交突破」包裝一場不可能的談判。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授 

美國總統川普宣布，原訂在布達佩斯舉行的與俄羅斯總統普丁峰會「暫不舉行」，理由是「不想浪費時間」。幾天前，他才公開表示這場會晤將有助於推動烏俄和平，如今卻臨時轉向，顯示談判氣氛再度降溫。白宮證實，美國國務卿盧比歐與俄羅斯外長拉夫羅夫的通話陷入僵局，因為克里姆林宮仍堅持烏克蘭必須讓出整個頓巴斯地區控制權，這讓華府判定「和平協議目前不可能」。

俄方對外仍聲稱「希望達成全面和平協議」，但拒絕凍結前線戰鬥。拉夫羅夫強調，美國應接受烏克蘭「不結盟、不核武」的新現實，並指若貿然停火，「烏克蘭大部分地區仍將處於納粹統治之下」。

換言之，俄羅斯並未退讓，反而利用外交話術強化對戰場現狀的控制。

川普政府內部對如何處理烏克蘭戰爭仍分歧嚴重。一方面川普口頭上批評俄羅斯「拖延戰爭」，甚至一度考慮軍售長程飛彈給基輔；另一方面，他又主張「立即停火」、凍結戰線，等於變相承認俄羅斯在頓巴斯的占領現狀。

這樣的反覆，讓盟友感到困惑。歐洲主要國家雖在聲明中支持川普「先停火再談」的構想，但同時對莫斯科的誠意持懷疑態度。

目前的情勢是：美俄雙方都不願讓步，美國評估普丁仍堅持戰略目標，而川普則試圖用「外交突破」包裝一場不可能的談判。儘管川普聲稱「戰爭會結束」，但所有跡象顯示，距離真正的和平仍遙遙無期。

和平從來不是靠一句口號　而是靠籌碼

川普這次一樣也不會認為自己輸，但普丁顯然贏了。這場被「取消」的峰會，外表看起來像是雙方各退一步，實際上卻凸顯出俄羅斯在戰略節奏上的主導權——普丁不急、不讓、也不怕。

當他以「不談停火，只談戰爭如何結束」的姿態進場，等於讓川普陷入兩難：要是談不出成果，之前誇下的「我能讓戰爭結束」就變成空話；但真要推進談判，就得接受俄方開的條件，讓美國被質疑是在出賣烏克蘭。

從時間線來看，雖然是川普先向媒體宣稱他將在匈牙利與普丁會面，但更可能的情況是——這個會面原本就是普丁主動拋出來的誘餌，順勢讓想要展現調停能力的川普「上鉤」，只不過，當川普團隊進一步掌握到俄方在議題設計上幾乎毫不鬆口時，川普才發現電話中「看似願意談」的普丁，其實根本沒打算讓步。於是，川普乾脆宣布「不想浪費時間」，找到藉口抽身。

但值得注意的是，川普口中說著「不浪費時間」，另一邊卻仍強調「我相信戰爭會結束」。這透露出他的政治盤算，顯然是希望在2026年期中選前，能透過這個事件，塑造一個「我能帶來和平」的形象。

問題是，和平從來不是靠一句口號，而是靠籌碼。普丁手上有戰場優勢、有能源槓桿、有歐洲內部的分歧；川普手上只有「個人關係」這張外交老牌，外加一個「或許考慮提供戰斧飛彈」的模糊威脅。然而，普丁早就看穿川普不想真的開戰的底線，也正因如此，戰略主動權仍穩穩在莫斯科手裡。

對烏克蘭而言，最危險的不是戰爭拖長，而是世界逐漸「習慣」這場戰爭。當佔領成為現實、談判變成拖延、支持者開始疲乏，基輔的籌碼就會一點一滴被侵蝕。普丁要的不是快速勝利，而是慢性消耗——讓對手在無聲中被掏空。這才是他真正的策略。

對川普來說，他或許仍認為這齣外交戲碼能成為2026年選舉前的「政績劇本」：即使沒帶來和平，也能說「如果沒有我，美俄早就打更兇」。但這樣的話術，也許能安慰美國選民，卻會讓烏克蘭與歐洲盟友對美國的信任更脆弱。

▼對烏克蘭而言，最危險的不是戰爭拖長，而是世界逐漸「習慣」這場戰爭。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」

翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

