從鄭麗文的訪談說起－－和平為根、制度為基的兩岸試煉

鄭麗文在當選中國國民黨主席後的媒體聯訪時，展現明確而具策略性的政治訊號：將「兩岸和平」視為台灣安全的「重中之重」，並以實務經驗、歷史論述及當前安全焦慮為論據，揭露「九二共識」作為兩岸互動的核心橋樑，嘗試重建國民黨在兩岸議題上的話語權。她的訪談充分釋出三層核心意：對內凝聚共識、對外爭取和平、對上形成監督對比。

從防禦到進取：重塑「九二共識」的話語主權

鄭麗文回應陸委會主委邱垂正「九二共識通關密語要通到哪裡？」的質疑時，以一句「不要裝傻裝不懂」開場，語氣直接，顯示她不願讓民進黨繼續主導詮釋權。她隨即援引歷史 —— 從李登輝時期的破冰、到馬英九時期的和平發展，重新界定九二共識的政治意涵：它不是統一的密語，而是兩岸「交流與和平」的起點。這一論述的關鍵在於去意識形態化，把九二共識視為「全民期待的穩定關係」，使其脫離藍營傳統「一中框架」的爭議，轉向務實的民生語境。

這種策略並非新創，但鄭麗文的語言更貼近現實焦慮——她強調「兵凶戰危不只是台灣的憂慮，而是區域與國際的憂慮」，成功把兩岸議題拉回到「和平穩定＝國際安全」的框架。換言之，她把九二共識轉化如同「和平保險機制」，藉此使國民黨在政治上佔據「理性務實」的位置，與民進黨的「抗中保台」形成互補對比。

拒絕派系內耗：以制度重塑國民黨的團結敘事

針對媒體提問「是否為2028總統參選鋪路」、「盧秀燕一尊化」等黨內焦慮，鄭麗文的回應延續她一貫的政治語氣：不正面否認、卻以制度與民主程序作為防火牆。她表示國民黨會「尊重制度」，讓「最強、最適合的人選」透過公平競爭產生。這段回應雖簡短，卻展現她的戰略布局：她不急於強化個人政治野心，而是先穩定黨內氛圍、塑造「理性決策」的領導形象。

這對當前藍營而言至關重要。經歷多次選舉失利後，國民黨在世代與派系間裂痕深重。鄭以制度為共識基礎，有助於緩和「新舊世代」與「地方派系」間的疑慮，也讓她在黨內建立一種「超然中介」的政治角色。此舉若能持續落實，有望扭轉國民黨長期「內鬥內行」的形象。

以卓榮泰談話為契機：重新定義兩黨對話空間

當行政院長卓榮泰以半調侃語氣表示「希望鄭麗文能以贏過五位候選人的力道與習近平見面」時，鄭的回應顯得格外成熟。她不以對抗或譏諷回應，反而稱之為「正面的鼓勵」，甚至強調「這樣的話出自閣揆之口，非常難得」。這種反向操作顯示出鄭麗文的政治智慧——她懂得把對手的質問轉化為「跨黨合作的潛台詞」。

她進一步提出「兩黨交流應成為兩岸和平的橋樑」，並呼籲「執政黨也應遞出橄欖枝」。這不僅是呼籲，更是戰略宣言：鄭麗文意在建立「和平話語的主導權」。她的潛台詞是：若國民黨能促成兩岸對話，民進黨反而會陷入「拒絕和平」的政治困境。此舉在輿論上對綠營形成柔性壓力，也為國民黨爭取中間選民與產業界信任提供契機。

和平與主權之間：鄭麗文的政治平衡術

面對「軍機繞台減少是否為中共給的紅利」的敏感提問，鄭麗文採取審慎回應——「無法確定，但若真如此，表示兩岸正啟動善意螺旋」。她沒有否認，也未認領功勞，而是把焦點導向「正向互動」與「台灣內部團結」。這種「模糊而積極」的態度，避免被貼上親中標籤，因而展現出政策語境上的彈性空間地帶，並未掉入記者的假設性議題的陷阱，間接導向民眾期待追求台灣和平、社會安定、民主自由的渴望。

然而，鄭的話語策略確實成功安撫了民間焦慮——她將「拼和平、拼經濟」與台灣產業焦慮連結起來，將兩岸關係直接綁定「民生經濟」論述。這種民生化的政治語言，使她能避開意識形態爭辯，轉向具體利益論述，對中小企業與基層選民而言更具說服力。

對民進黨的反駁：揭穿「貼紅標籤」的政治疲乏

在面對南部藍營「怕被貼紅」的疑慮時，鄭麗文的語氣明顯轉為監定。她直言「民進黨打反中牌已經嚴重失靈」，並指出此種負面選舉策略「引起反感」。她進一步呼籲「停止惡鬥內耗、讓台灣回歸正面競爭」。這段談話雖簡單，卻構成一個鮮明的政治對比—民進黨代表對立，國民黨代表和解。

此一論述的效用在於，它不僅鞏固藍營支持者，也可能吸引厭倦對立的中間選民。鄭麗文以「政黨良性競爭」作為政治道德高地，把力推大罷免的民進黨淪為「分裂社會」的負面形象。這是國民黨長期缺乏的話語攻勢，如能延續，將對藍營重塑政治能見度根具有長期效益。

以和平為根，但須以制度為基

整體而言，鄭麗文的媒體聯訪，語言真誠平實，思路清晰縝密。她既沒有陷入過度親中的政治陷阱，也沒有退回防守式的民族主義口號，而是以「和平與制度」為雙軸，試圖在對內重整團結、對外重建信任之間取得平衡。

然而，真正的考驗才剛開始。若「和平論述」缺乏制度化保證、若「善意螺旋」沒有透明的監督機制，則可能被外界質疑為「以模糊換安寧」。唯有將和平納入民主程序、將對話建立在國會與社會監督基礎上，鄭麗文的「兩岸和平」主張，才可能成為國民黨重新崛起的正當路線，而非短暫的輿論幻象。

在這場新的兩岸試煉中，雖然仍有重重阻力和挑戰，鄭麗文以一種溫和而堅定的語調，深獲中間選民青睞，經由深化兩岸和平論述，建構以和平修補撕裂、以制度守住底線的政治重建，將會贏得台灣廣大的民心士氣，開啟國民黨浴火重生的精彩篇章。

