ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

從鄭麗文的訪談說起－－和平為根、制度為基的兩岸試煉

田俊雄／東華公共事務研究學會榮譽理事長、中華戰略學會永久會員

鄭麗文在當選中國國民黨主席後的媒體聯訪時，展現明確而具策略性的政治訊號：將「兩岸和平」視為台灣安全的「重中之重」，並以實務經驗、歷史論述及當前安全焦慮為論據，揭露「九二共識」作為兩岸互動的核心橋樑，嘗試重建國民黨在兩岸議題上的話語權。她的訪談充分釋出三層核心意：對內凝聚共識、對外爭取和平、對上形成監督對比。

▲▼國民黨主席當選人鄭麗文20日拜會立法院國民黨團，黨團總召傅崑萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥親自迎接，與全體國民黨委員舉行便當會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

從防禦到進取：重塑「九二共識」的話語主權

鄭麗文回應陸委會主委邱垂正「九二共識通關密語要通到哪裡？」的質疑時，以一句「不要裝傻裝不懂」開場，語氣直接，顯示她不願讓民進黨繼續主導詮釋權。她隨即援引歷史 —— 從李登輝時期的破冰、到馬英九時期的和平發展，重新界定九二共識的政治意涵：它不是統一的密語，而是兩岸「交流與和平」的起點。這一論述的關鍵在於去意識形態化，把九二共識視為「全民期待的穩定關係」，使其脫離藍營傳統「一中框架」的爭議，轉向務實的民生語境。

這種策略並非新創，但鄭麗文的語言更貼近現實焦慮——她強調「兵凶戰危不只是台灣的憂慮，而是區域與國際的憂慮」，成功把兩岸議題拉回到「和平穩定＝國際安全」的框架。換言之，她把九二共識轉化如同「和平保險機制」，藉此使國民黨在政治上佔據「理性務實」的位置，與民進黨的「抗中保台」形成互補對比。

拒絕派系內耗：以制度重塑國民黨的團結敘事

針對媒體提問「是否為2028總統參選鋪路」、「盧秀燕一尊化」等黨內焦慮，鄭麗文的回應延續她一貫的政治語氣：不正面否認、卻以制度與民主程序作為防火牆。她表示國民黨會「尊重制度」，讓「最強、最適合的人選」透過公平競爭產生。這段回應雖簡短，卻展現她的戰略布局：她不急於強化個人政治野心，而是先穩定黨內氛圍、塑造「理性決策」的領導形象。

▲▼國民黨主席當選人鄭麗文20日拜會立法院國民黨團，黨團總召傅崑萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥親自迎接，與全體國民黨委員舉行便當會。（圖／記者湯興漢攝）

這對當前藍營而言至關重要。經歷多次選舉失利後，國民黨在世代與派系間裂痕深重。鄭以制度為共識基礎，有助於緩和「新舊世代」與「地方派系」間的疑慮，也讓她在黨內建立一種「超然中介」的政治角色。此舉若能持續落實，有望扭轉國民黨長期「內鬥內行」的形象。

以卓榮泰談話為契機：重新定義兩黨對話空間

當行政院長卓榮泰以半調侃語氣表示「希望鄭麗文能以贏過五位候選人的力道與習近平見面」時，鄭的回應顯得格外成熟。她不以對抗或譏諷回應，反而稱之為「正面的鼓勵」，甚至強調「這樣的話出自閣揆之口，非常難得」。這種反向操作顯示出鄭麗文的政治智慧——她懂得把對手的質問轉化為「跨黨合作的潛台詞」。

她進一步提出「兩黨交流應成為兩岸和平的橋樑」，並呼籲「執政黨也應遞出橄欖枝」。這不僅是呼籲，更是戰略宣言：鄭麗文意在建立「和平話語的主導權」。她的潛台詞是：若國民黨能促成兩岸對話，民進黨反而會陷入「拒絕和平」的政治困境。此舉在輿論上對綠營形成柔性壓力，也為國民黨爭取中間選民與產業界信任提供契機。

和平與主權之間：鄭麗文的政治平衡術

面對「軍機繞台減少是否為中共給的紅利」的敏感提問，鄭麗文採取審慎回應——「無法確定，但若真如此，表示兩岸正啟動善意螺旋」。她沒有否認，也未認領功勞，而是把焦點導向「正向互動」與「台灣內部團結」。這種「模糊而積極」的態度，避免被貼上親中標籤，因而展現出政策語境上的彈性空間地帶，並未掉入記者的假設性議題的陷阱，間接導向民眾期待追求台灣和平、社會安定、民主自由的渴望。

然而，鄭的話語策略確實成功安撫了民間焦慮——她將「拼和平、拼經濟」與台灣產業焦慮連結起來，將兩岸關係直接綁定「民生經濟」論述。這種民生化的政治語言，使她能避開意識形態爭辯，轉向具體利益論述，對中小企業與基層選民而言更具說服力。

對民進黨的反駁：揭穿「貼紅標籤」的政治疲乏

在面對南部藍營「怕被貼紅」的疑慮時，鄭麗文的語氣明顯轉為監定。她直言「民進黨打反中牌已經嚴重失靈」，並指出此種負面選舉策略「引起反感」。她進一步呼籲「停止惡鬥內耗、讓台灣回歸正面競爭」。這段談話雖簡單，卻構成一個鮮明的政治對比—民進黨代表對立，國民黨代表和解。

▲▼國民黨主席當選人鄭麗文20日拜會立法院國民黨團，黨團總召傅崑萁、書記長羅智強、副書記長林沛祥親自迎接，與全體國民黨委員舉行便當會。（圖／記者湯興漢攝）

此一論述的效用在於，它不僅鞏固藍營支持者，也可能吸引厭倦對立的中間選民。鄭麗文以「政黨良性競爭」作為政治道德高地，把力推大罷免的民進黨淪為「分裂社會」的負面形象。這是國民黨長期缺乏的話語攻勢，如能延續，將對藍營重塑政治能見度根具有長期效益。

以和平為根，但須以制度為基

整體而言，鄭麗文的媒體聯訪，語言真誠平實，思路清晰縝密。她既沒有陷入過度親中的政治陷阱，也沒有退回防守式的民族主義口號，而是以「和平與制度」為雙軸，試圖在對內重整團結、對外重建信任之間取得平衡。

然而，真正的考驗才剛開始。若「和平論述」缺乏制度化保證、若「善意螺旋」沒有透明的監督機制，則可能被外界質疑為「以模糊換安寧」。唯有將和平納入民主程序、將對話建立在國會與社會監督基礎上，鄭麗文的「兩岸和平」主張，才可能成為國民黨重新崛起的正當路線，而非短暫的輿論幻象。

在這場新的兩岸試煉中，雖然仍有重重阻力和挑戰，鄭麗文以一種溫和而堅定的語調，深獲中間選民青睞，經由深化兩岸和平論述，建構以和平修補撕裂、以制度守住底線的政治重建，將會贏得台灣廣大的民心士氣，開啟國民黨浴火重生的精彩篇章。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 論壇 雲論 田俊雄

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普不見普丁　誰才是真正的贏家？
從鄭麗文的訪談說起－－和平為根、制度為基的兩岸試煉
鄭麗文黨主席的國民黨執政之路？　誤判情勢恐註定「未..
兩岸和平難矣？　再造全球民主供應鏈卻又塑造「中國威..
川普的神秘亞洲行？ 　川習會到底會不會登場？

推薦閱讀

鄭麗文黨主席的國民黨執政之路？　誤判情勢恐註定「未..

兩岸和平難矣？　再造全球民主供應鏈卻又塑造「中國威..

川普不見普丁　誰才是真正的贏家？

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政務膨脹與酬庸橫行

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次..

從鄭麗文的訪談說起－－和平為根、制度為基的兩岸試煉

川普的神秘亞洲行？ 　川習會到底會不會登場？

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

民進黨棘手的2026年九合一選舉布局　台北市長人選..

溫朗東／當「她」的真實人生，淪為社會的廉價消遣

相關文章

鄭麗文黨主席的國民黨執政之路？　誤判情勢恐註定「未戰先敗」命運

鄭麗文黨主席的國民黨執政之路？　誤判情勢恐註定「未戰先敗」命運

久未執政的國民黨，由敢言敢衝的鄭麗文拿下投票黨員過半數比例得票率當選為黨主席，打破舊有保守沈穩的黨內政治結構既有框架，即將帶領國民黨往求新求..

陳淞山 8小時前

兩岸和平難矣？　再造全球民主供應鏈卻又塑造「中國威脅論悖論」

兩岸和平難矣？　再造全球民主供應鏈卻又塑造「中國威脅論悖論」

川普的神秘亞洲行？ 　川習會到底會不會登場？

川普的神秘亞洲行？ 　川習會到底會不會登場？

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次看懂

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次看懂

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

鄭麗文黨主席的國民黨執政之路？..

鄭麗文黨主席的國民黨執政之路？..

兩岸和平難矣？　再造全球民主供..

川普不見普丁　誰才是真正的贏家..

中央政府人力崩壞　聘僱暴增、政..

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面