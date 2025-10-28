ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
鄭麗文上場　照妖鏡上線

我們想讓你知道…聽其言，觀其行，國民黨黨內不該過早的對鄭麗文下定論，否則只會自毀未來的執政之路。

▲。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲鄭麗文的出現絕對是一個亮點，除了在原本以男性為主的政黨可以脫穎而出所凸顯的性別平權外，就是一個與原先的黨內派系與傳統可以完全脫節，才是可能切斷國民黨保守臍帶的新世代。（圖／記者王兆麟翻攝）

●李坤隆／政治觀察家

經過了黨內的紛紛擾擾，鄭麗文最終當選中國國民黨主席，當然在選前的一番廝殺之後，隨之而來的雖然是表面上大喊團結，私底下卻可能有更多心結的現象。

而就我們一個局外人的角度觀察，覺得不管如何，這是一個新的局勢，對於國民黨是如此，對於大部分的中間選民更是如此，所以我們應該給鄭麗文更多的時間來證明自己的能力與說明自己的立場，千萬不要在這麼短的時間就下了定論，否則極可能是中了對手的反間計，還會讓鄭麗文在未來的任期中被刻意的定型，到時候國民黨的改革勢必就顯得遙遙無期了。

國民黨不該過早對鄭麗文下定論　否則只會自毀未來執政之路

其實鄭麗文的出現對於大部分的中間選民而言絕對是一個亮點，除了在原本以男性為主的政黨可以脫穎而出所凸顯的性別平權外，就是一個與原先的黨內派系與傳統可以完全脫節，才是可能切斷國民黨保守臍帶的新世代。

或許結果還未知，但總比其他人士更值得被期待的，尤其在國內政局渾沌不明的時候，如果國民黨可以在這個時間點有一個更明確的發展方向，不僅是國民黨的福氣，更可能是臺灣民主政治的轉折點。

就因為她沒有特殊的背景與限制，所以在將來的整合上是沒有壓力的，只要自己的立場是堅定而正確，就不用被特定人左右，對於內鬥內行，外鬥外行的國民黨來說，或許是一個可以靜下心來面對的時刻，畢竟沒有政黨這一棵大樹，許多人士可能無法生存的，唯有大家願意同心呵護，才以可能讓這棵大樹繼續茁壯，也才能提供更多人可以安心地乘涼。

更何況，鄭麗文上場還有一個重要的觀察點，那就是政壇照妖鏡就會現形。我們可以看到真正愛臺灣與真正疼惜國民黨與表裡不一的人，在這個時間點將會逐漸現出原形，到時候選民也將做出更明確的判斷，不再讓投機份子有更多攫取黨內利益的可能性。

換另外一個角度看，現在的執政黨不斷的攻擊鄭麗文，其實只是凸顯鄭麗文對於執政黨的威脅是存在的，否則大可不必如此大費周章，使用政黨與政府的力量不斷地加以攻擊，甚至「紅」化，這背後的心虛與畏懼從這些細節中就可以略知一二，如果黨內人士還看不清楚這一點，甚至還讚對手的批判中加油添醋，那恐怕是最不智的作法。

鄭麗文出身綠營始終是被攻擊的重點，但是在這麼多年的表現，應該可以去除大多數的疑慮，面對執政黨的蠻橫，鄭麗文的出身正可以提供更多突破對手破口的可能性，所謂的以子之矛攻子之盾，絕對是上上之策，在這樣的利基下，國民黨如果要重返執政，就更應該好好思考鄭麗文在雙方對弈上的優勢了。

總之，聽其言，觀其行，國民黨黨內不該過早的對鄭麗文下定論，否則只會自毀未來的執政之路，而鄭麗文在選舉過程即或有過激的言論，我們也期待她可以做完整的闡述，甚至做修正，這就是一個主席的高度。

現在我們只是希望國民黨內可以先冷靜的觀察，千萬不要從胡亂批判自己的黨主席開始，畢竟唯有讓心結變成團結，國民黨才有可能獲得社會更大的信任與支持！

▼現在的執政黨不斷的攻擊鄭麗文，其實只是凸顯鄭麗文對於執政黨的威脅是存在的，否則大可不必如此大費周章，使用政黨與政府的力量不斷地加以攻擊，甚至「紅」化。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼。（圖／記者王兆麟翻攝）

●本文轉載自「奔騰思潮」以上言論不代表本網立場。

奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

