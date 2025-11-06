ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
鄭麗文讓藍軍支持者看到美好未來　國民黨是新生還是返祖？

我們想讓你知道…部分藍軍支持者把鄭麗文的「返祖」當成新生，認為只要夠勇敢就能成為獅群，其實不過是有勇無謀的鷹派；衝得越凶、喊得越暢快，就離中間選民越遠、離重返執政越遠。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭麗文原本就口才便給，長期擔任名嘴的訓練，罵民進黨是信手拈來，句句都能打動藍營支持者內心深處。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

國民黨1日舉行全代會，新任黨主席鄭麗文正式就職，雖然藍營15縣市長僅4人到場，郝龍斌、張亞中、卓伯源等黨主席參選人也未受邀出席，但鄭麗文一番「要讓國民黨從羊群變成獅群」、「在台灣人民需要時，永遠跟台灣人民堅定站在一起」的致詞，還是讓前主席馬英九感動落淚。

鄭麗文打動支持者內心深處　堪稱韓國瑜後最有哏的政治人物

多數人可能無法理解馬英九的「哭點」到底在哪裡？但確實有不少藍軍支持者和馬英九一樣深受感動與激勵，鄭麗文慷慨激昂的演說，讓藍軍支持者看到了撥亂反正、一吐怨氣的美好未來，鄭麗文當選後短短幾天，國民黨就收到了近千份的入黨申請書。

11月3日在國民黨的中評會上，鄭麗文又宣示要翻轉南台灣，打破綠色執政的魔咒，並在2028年重回第一大黨，完成完全執政的重要使命，如此，才能保衛自由法治的社會體系，捍衛經濟奇蹟，更重要的是要終結兩岸自相殘殺的悲劇。

鄭麗文原本就口才便給，長期擔任名嘴的訓練，罵民進黨是信手拈來，句句都能打動藍營支持者內心深處。當選黨主席後，鄭麗文連續接受多個媒體訪問，無論是「願意會見習近平」、「普丁不是獨裁者」，都引發媒體和政壇大量的討論，堪稱是繼2018年韓國瑜參選高雄市長之後，最有哏的政治人物。

綜觀鄭麗文近來的發言，其實不過三大重點：一是批評民進黨的倒行逆施，二是就此強調國民黨再起的必要性，三則是加強兩岸交流和國共兩黨交流。

至於如何讓國民黨再起、如何團結國民黨，鄭麗文從頭到尾都沒有提出具體的辦法和策略。但鄭麗文原本就是靠國民黨內的民粹力量當選的，她的支持者對於情感的需求明顯大於實質的能力，至少在短時間之內並不會去細究。

▼馬英九在全代會上拭淚。（圖／讀者提供）

▲▼ 馬英九在全代會上拭淚 。（圖／讀者提供）

衝得越凶、喊得越暢快　就離中間選民越遠、離重返執政越遠

鄭麗文被藍軍支持者和馬英九視為是國民黨新生和中興的希望，但實則鄭麗文的表現更像是「返祖」。

鄭麗文就職後，任命李乾龍擔任副主席兼秘書長、季麟連、張榮恭和前馬辦執行長蕭旭岑出任副主席。李乾龍的人事是出於黨務和選務的考量，季麟連是回應原黃復興系統對她的支持，張榮恭和蕭旭岑明顯是為了國共交流。

鄭麗文選舉時的形象是新人新氣象和年輕化，但李乾龍、季麟連、張榮恭都超過75歲，比1993年郝柏村、林洋港擔任國民黨副主席的年紀都還要大，只有51歲的蕭旭岑還算年輕。鄭麗文的中央黨部披著一個年輕的殼，裡面裝的卻是國民黨的老靈魂，地方則大多留任朱立倫時代的主委，看不出有什麼變化。

黨主席選舉期間，候選人多半聚焦在尊盧、藍白合、贏2026「九合一」選舉，但當選後鄭麗文談的最多的卻是兩岸，不僅重拾「九二共識」，表態想要見習近平，還要終結兩岸自相殘殺，「開創兩岸百年和平基業」，所圖不可謂不大。

國民黨副主席蕭旭岑說，鄭麗文上任後，兩黨交流更會恢復到過去馬政府時期，在國民黨中評會上，中評委邱復生甚至要求推動恢復《國統綱領》。雖然國民黨中評會一向是「盍各言爾志」的地方，並不能代表國民黨的態度，但國民黨內統派的聲音，毫無疑問是更大了。

無論從鄭麗文的人事布局或言論都可以看出，鄭麗文至少是要把國民黨的兩岸政策和作為拉回到馬英九時代，甚至是成為繼「連胡會」（連戰、胡錦濤）、「馬習會」、「洪習會」（洪秀柱）之後，第四位國共兩黨會面的領導人。

但這樣的做法，除了滿足老國民黨人「返祖」的心理需求之外，對國民黨並無任何其他的好處，甚至有害於國民黨重返執政。從太陽花以來，國共關係就一直是民進黨選舉的「提款機」，即便賴清德「抗中保台」招式用老、民眾疲乏無感，但國共關係也不可能成為國民黨的加分項，也不可能吸引年輕加入國民黨，促成國民黨的新生。

2015年11月7日，馬英九和習近平在新加坡進行歷史性的兩岸領導人會面，2016年1月16日立委選舉，國民黨國會席次從64席掉到35席，幾乎減半，從此開始被蔡英文和民進黨蹂躪的8年。

2019年3月22日，剛就任高雄市長不久的韓國瑜進入香港中聯辦，成了綠營罷免的源由。去年4月，國民黨總召傅崐萁率16名黨籍立委赴北京見中國政協主席王滬寧，拉開了青年與大罷免的序幕。即便國民黨最終贏了大罷免，本質上是人民對賴政府的不信任投票，而非對國民黨的肯定。

部分藍軍支持者把鄭麗文的「返祖」當成新生，認為只要夠勇敢就能撥亂反正、就能成為獅群，其實不過是有勇無謀的鷹派和基本教義派心態；衝得越凶、喊得越暢快，就離中間選民越遠、離重返執政越遠。

當年馬英九的一意孤行導致國民黨長期在野，至今無法翻身，如今鄭麗文若成為「馬英九2.0」，最終也難免重蹈馬英九的覆轍。

▼無論從鄭麗文的人事布局或言論都可以看出，鄭麗文至少是要把國民黨的兩岸政策和作為拉回到馬英九時代。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱立倫、鄭麗文、前總統馬英九出席國民黨全代會。（圖／記者林敬旻攝）

●本文獲授權轉，載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 單厚之 雲論 鄭麗文 國民黨 馬英九 兩岸 蕭旭岑

