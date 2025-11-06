ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
「不支持」與「反對」之間　一場關乎台灣生存的語言攻防

我們想讓你知道…語言即力量。若國際社會在話語上退讓一步，中共就會在戰略上前進一里。台灣必須堅定地說：我們不是挑釁者，而是捍衛自由與民主的前線。守住話語主權，就是守住國家尊嚴。

▲。（圖／路透）

▲習近平要的是政治資本，他想讓世界接受中共定義的國際秩序，當北京在國際舞台上推銷「反台獨」時，真正被壓縮的，是台灣的存在空間與全球民主陣線的信任。（圖／路透）

●葒燁／時事評論員

近期，習近平多次在中美高層互動中，要求美國「明確表態反對台獨」，乍看是外交語言，其實是政治陷阱。北京清楚知道，倘若美國在正式文件中說出「反對台獨」這四個字，便能被包裝成「國際社會承認中國主權」的宣傳素材，進而對內強化政權合法性、對外製造「中美共識」的假象。

對習近平而言，「反台獨」不是為了和平，而是為了話語權。只要美國稍有語意鬆動，北京就能宣稱「美國支持一中原則」，將台灣問題重新定義為「中國內政」。這正是中共最擅長的敘事戰：改寫語言，改變現實。

然而，美國對台政策的核心從來不是「反台獨」，而是「維持現狀」。台灣位於第一島鏈中段，是印太安全的關鍵樞紐。若北京掌控台灣，整個西太平洋的防線將被迫後退，美日安全同盟也將失去戰略深度。

正因如此，華府長期維持「戰略模糊」──既防止中共動武，也避免台灣片面宣布獨立，以穩住整體區域平衡。

習近平想「借美國之口壯大中國」，若美國表態「反對台獨」，北京可向人民宣稱「世界承認中國立場」；若美國拒絕，中共又能批評華府「虛偽雙標」。這是一場兩面皆贏的心理戰。

事實上，美國的「一中政策」與中共的「一中原則」並不相同。前者僅承認北京為中國代表，並未承認台灣屬於中國；後者則強行要求國際社會接受「台灣是中國的一部分」。

因此，美國刻意使用「不支持台獨」而非「反對台獨」，以保留外交彈性並避免被北京利用。這種模糊，正是戰略清晰的體現。

習近平要的是政治資本，他想讓世界接受中共定義的國際秩序，讓民主與人權的普世價值在「主權至上」的口號下退位。當北京在國際舞台上推銷「反台獨」時，真正被壓縮的，是台灣的存在空間與全球民主陣線的信任。

語言即力量。若國際社會在話語上退讓一步，中共就會在戰略上前進一里。台灣必須堅定地說：我們不是挑釁者，而是捍衛自由與民主的前線。守住話語主權，就是守住國家尊嚴。

▼美國對台政策的核心從來不是「反台獨」，而是「維持現狀」。台灣位於第一島鏈中段，是印太安全的關鍵樞紐。若北京掌控台灣，整個西太平洋的防線將被迫後退，美日安全同盟也將失去戰略深度。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

