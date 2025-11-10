引進「filibuster」　是否可能成為台灣國會改革的解方

▲立法院院會朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

台灣的國會政治正陷入前所未有的僵局。行政院的預算覆議案連續受挫，藍白陣營提出重新編列的主張，軍警消加薪，公教人員年金改革停止以及地方相關預算職權與預算不匹配。自從朝小野大的格局成形以後，行政與立法由不同政黨主導的現象使制度走向長期拉鋸，公共政策因此卡在政黨對抗中。

近月的大法官提名停滯、憲法法庭運作不全以及預算審查僵局，都反映台灣現行議事制度已無法有效吸收政黨對立的能量。台灣的民主像一艘穿越風浪的戰艦，內部衝突比外部壓力還快消耗船身。

台灣目前問題不在於表決過快 而在於政黨不願協商

在這樣的背景下，重新思考國會改革顯得迫切。值得討論的問題是台灣是否能引用美國的 filibuster 機制，讓強制協商成為制度的一部分，改善朝野長期零和對抗的困境。

表面上，美國的 filibuster 常被批評導致政府停擺，造成行政癱瘓，但在台灣的制度脈絡裡，這種制度也許可能成為強化協商文化的新工具。

filibuster 的核心是讓少數黨透過延長辯論或無限式議事發言延遲表決。美國參議院的使用方式是議員可以持續發言，除非多數黨能湊到六十票終止辯論。這種制度原本是為了避免多數暴政，保護少數意見，讓國會不能匆促通過重大法案。

雖然美國在預算爭議、債務上限談判中屢次陷入停擺，這也是 filibuster 被批評的原因，但針對台灣的政治生態，此機制反而可能提供一種迫使協商的制度誘因。

台灣目前的問題不在於表決過快，而在於政黨不願協商。國會衝突已從政策討論轉為程序角力。在預算案爭議中，朝野互不信任，行政院與立法院各自行使權力邏輯，社會對議事程序的合法性感到疲乏。這種情況若繼續下去，國家戰略決策將被反覆拖延，尤其在國防、能源與國際談判上更顯脆弱。

引進 filibuster 可以提供一個制度化的平台，讓少數黨在無法被聽見時拉長辯論時間，使多數黨不得不面對異議。

以最近的總預算案為例，若藍白陣營能合法運用 filibuster 延遲表決，執政黨將需要提出更多妥協方案，如增加國防預算透明機制或重新檢視地方補助分配，而非完全倚賴席次優勢。在能源政策討論中，賴清德政府對先進核能採取開放態度，綠營內部仍存在爭議。若此類重大能源轉型需要跨黨立法，filibuster 反而能促使各方更完整地呈現風險與技術論點，避免社會共識不足時強行推動。

台灣版 filibuster 更適合英國模式 讓立法機制引導政黨從對抗回到對話



然而台灣若要引入 filibuster，不能直接複製美國制度。美國的版本往往導致法案長期卡關，因為終止辯論門檻極高。台灣應更多參考英國議會的阻礙機制。英國下議院的 talking out 雖然允許冗長辯論，但法案仍有時間限制，多數派可以提出動議終止辯論，而且僅需簡單多數即可。英國設計的精神不是拖垮國會，而是讓阻礙成為延遲與提醒，而非癱瘓的工具。

英國下議院曾出現多次成功的延宕案例，例如愛爾蘭議員透過集體冗長演說迫使英國政府面對自治議題，或工黨延遲保守黨的獵犬狩獵法案多達八日，最終促成折衷。這些案例顯示，阻礙機制若設計得當，能讓少數派以制度化方式凸顯議題，而非靠肢體衝突或程序杯葛。相較之下，美國完全自由式的無時限 filibuster 反而是台灣不可取的版本。

台灣更適合英國模式。可以設計為在重大法案中允許議員延長辯論時間，一旦達到一定時數，朝野即可提出終止辯論動議，以三分之二或過半票數通過。這使少數黨能完整陳述意見，多數黨仍能在合理時間內表決，不會像美國那樣形成無止盡僵局。

台灣版 filibuster 也應建立「必須協商」條款。例如在延長辯論期間，朝野黨團必須啟動多輪協商，並公開協商內容，避免談判陷入密室。如此一來，延宕時間不再只是拖延，而是迫使各方付出政治成本進入協商的制度機會。

不可忽視的是台灣民主的外部壓力。美國川普政府的高關稅政策使台灣出口面臨新的挑戰，螺絲與半導體受到不同程度的關稅威脅，新台幣升值加劇出口壓力。台美合作在軍購與產業安全上也面臨變動，若國內無法形成穩定決策，外部談判將更不利。兩岸情勢的緊繃不會因台灣的內部政治而暫時停止，解放軍繞台次數增加，國防預算和法案卻仍卡在國會程序中。這些情況反映出台灣政治若長期沒有協商文化，國家風險將被擴大。

引進 filibuster 的最大價值，在於這種制度設計能讓對立的政黨被迫重新坐回談判桌。台灣社會的政治對話之所以日益困難，原因不是政黨立場的差異，而是缺乏能迫使雙方對等對話的制度場域。filibuster 為台灣提供的不是拖延，而是協商，是逼迫政治共同體面對不同意見的制度工具。

任何制度都有風險，filibuster 若設計不當也可能被濫用。台灣需要的是經過本土化調整的版本，例如限制使用領域、限制使用時間、要求附帶協商程序，並設定終止辯論的合理門檻，兼顧效率與制衡。台灣需要的是避免衝突升級的制度，而非強化對立的工具。

面對國際局勢的快速變動與國內的政治僵局，引入適度設計的 filibuster 是值得認真討論的方向。這不僅是國會程序改革而已，更是台灣民主成熟的重要一步。

台灣的民主需要更多協商平台，更多制度緩衝，更多能吸納政治衝突的機制。若台灣希望在未來的外部挑戰與內部轉型中保持穩定與韌性，讓立法機制能引導政黨從對抗回到對話，將是最關鍵的改革。

▼引進 filibuster 的最大價值，在於這種制度設計能讓對立的政黨被迫重新坐回談判桌。（圖／立法院官網）

