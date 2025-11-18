ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

我們想讓你知道…展望2028，這場大選不僅是藍綠兩黨的競逐，更是兩種政治文化的對峙。一方尋求多元共存的復甦，一方延續集權式的穩定結構。這場競爭的深層意義，在於誰能更貼近社會的變化節奏。

▲韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、鄭麗文。（合成圖／記者李毓康、湯興漢、林敬旻攝）

▲若以水果為喻，國民黨眼前擺著四顆蘋果：韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、鄭麗文。大小不同、成熟度各異，卻都具備被挑選、被期待的潛力。（合成圖／記者李毓康、湯興漢、林敬旻攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

2028總統大選的氛圍雖尚未完全展開，但朝野的領袖版圖已悄然顯現出鮮明對比。

若以水果為喻，國民黨眼前擺著四顆蘋果：韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、鄭麗文。大小不同、成熟度各異，卻都具備被挑選、被期待的潛力。民進黨手上則僅剩一顆芭樂：賴清德。他目前還獨自承擔全黨的命運。這種對照，不僅突顯了兩黨政治能量的消長，也映照出2028年政權興衰的結構性徵兆。

賴清德成為民進黨「唯一能上」的領袖　無法給民眾另有選擇的期待

身為現任總統，賴清德理應握有政策資源與行政優勢，特別是在國際局勢動盪、地緣政治重新洗牌的時刻，執政黨理應能藉由穩定延續的政策方向爭取社會信任。然而，執政近兩年以來，賴政府卻面臨多重挫敗，從內政治理到兩岸關係，從民意走勢到政黨整合，幾乎處處遭遇波折。

在兩岸關係上，政府背離「強化自主、降低依賴」的政策主軸，試圖以取悅立場獲得美國支持，實際效果卻更加被人予取予求。兩岸官方對話持續中斷，經貿脈絡受限，交流縮減，導致關係緊張，產業界瀰漫隱性焦慮，特別是依賴出口的中小企業之間，「風險升高而安全感減少」成為民意中潛藏的不安主旋律。

內政層面上，賴政府宣揚的改革議程雖多，但執意與多數民意支持的在野黨對抗，能源政策論述執迷不悟，電力穩定性問題備受質疑。房價居高不下、青年薪資停滯、長照與醫療資源不足等問題，毫無進步執政的形象，治理遲滯與無能卻深入人心。

民進黨領導不得人心，黨內的「單核心化」現象卻未改變，無法給民眾另有選擇的期待。賴清德形象風評持續低落，但黨內缺乏能與之並肩或制衡的中堅人物。

原本有望接棒的幾位政壇新星，或受派系牽制，或在地方選戰中受挫，導致整個民進黨呈現一頭獨大的權力結構。這使得賴清德成為「唯一能上、也唯一不能倒」的領袖，一旦社會風向逆轉，全黨亦無空間調整方向，風險集中化的現象日益明顯。

▼民進黨領導不得人心，黨內的「單核心化」現象卻未改變，無法給民眾另有選擇的期待。賴清德形象風評持續低落，但黨內缺乏能與之並肩或制衡的中堅人物。（示意圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼。（示意圖／賴清德競選辦公室提供）

「韓盧蔣鄭」藍營領袖群起　四顆蘋果呈現久違生命力

國民黨經歷2016、2020、2024三次重大挫敗後，組織與鬥志陷入低潮；在2025年熬過大罷免之後，政黨生態出現明顯回彈。如今的藍營領袖群起，至少有四顆蘋果非常耀眼，各有顏色與口味，彼此之間風格與路線差異，而使國民黨呈現一種久違的生命力。

韓國瑜最近成為很耀眼的一顆。他重新回到公職舞台後的表現，較過去沈穩，卻更具厚度。他以一句「自己生病卻要別人吃藥」直指兩岸政策的癥結，也以立法院長的角色展現「不躁進、不退縮」的平衡姿態。

他逐漸擺脫早期選戰式的激情語言，取而代之的是對國政議題的務實思考。無論他是否參選總統，他的形象重塑本身就讓藍營重新凝聚中心。

盧秀燕是另一種力量的代表。她長期扎根中台灣政經腹地，以穩健治理與親民風格維持極高的地方支持度。即便面臨中央與地方對立的氛圍，她仍能以柔性手腕協調各方，展現出「不挑釁、不退縮」的務實氣度。對於渴望民生樂利、不願再陷意識形態對抗的中間選民而言，盧秀燕的形象恰是一種可貴的平衡。

蔣萬安象徵藍營世代更新的希望。他的溫和形象與高知識背景使他能在年輕族群中獲得部分共鳴。雖然被批評過於溫吞、政治語言尚未成熟，但他所代表的，是國民黨年輕化與現代化的象徵。若能在施政中逐步累積績效，蔣萬安很可能在未來形成都會選民的新支點。

鄭麗文最近強勢崛起，她的角色非常凸顯，戰鬥力度十足。她以鮮明論述與改革語氣在黨內激發討論，無論未來是否參選，她的存在代表國民黨新方向、新戰力的話語體系，而不再拘泥於被動因應的消極角色，尋求自我敘事的主導權虎虎生風。

四顆蘋果躍然面世，屬不同族群、路線與不同世代，國民黨的政治能量反而因此多元蓬生。政治競爭的本質，不僅是誰能吸引選票，更是誰能給社會更多樣化的未來想像。國民黨的四顆蘋果雖未必人人完美，但其多元性讓政黨擁有更強的內部動能與對外的吸引力。

相對而言，民進黨的單一領袖結構則使整個政黨過度依賴賴清德一人的表現。他在民意上已陷入低迷，像是一顆難以下嚥的硬芭樂，整個黨也難以啟動備援機制。

當政策受阻、社會氛圍轉冷，民進黨就只能繼續「押寶」在同一張臉上。這樣的依附模式，恰如李登輝晚期國民黨的寫照，強勢領袖與弱勢政黨並存，最終導致內部分裂與權力失衡。

2028大選不只是政權更替　更是檢驗兩黨生命力的關鍵戰役

展望2028，這場大選不僅僅是藍綠兩黨的競逐，更是兩種政治文化的對峙。一方尋求多元共存的復甦，一方延續集權式的穩定結構。這場競爭的深層意義，在於誰能更貼近社會的變化節奏。

台灣社會在2020年代後期進入新階段，青年不再追逐對抗式政治，企業界關注的是產業安全與國際競爭力，中產階層則在高房價與生活壓力中尋求政策解方。選民結構的理性化，迫使政黨必須重新檢視自身的論述基礎。

國民黨若能擺脫舊式統獨二元，轉向以民生與治理為主軸，將更有機會重新贏得信任；民進黨若不打破內部封閉的同溫層，恐怕將難以回應新的民意結構。

2028的競局起點或許仍未決定誰勝誰敗，但朝野的基本盤勢已逐漸清晰。對國民黨而言，四顆蘋果如何成熟、如何被挑選，仍需時間磨合與智慧整合，但已一掃頹氣，耀眼奪目。民進黨而言，若不能在賴清德之外培育第二顆、第三顆果實，恐怕將面臨領導斷層風險。

政黨政治終究是國家治理能力的競爭。如今一邊多元蓬生，一邊日益單薄，情勢的傾斜已悄然形成。2028的大選，將不只是政權的更替，更是一場檢驗兩黨生命力的關鍵戰役。從果園的景象中，已可嗅出未來台灣政治的走向。

▼展望2028，這場大選不僅僅是藍綠兩黨的競逐，更是兩種政治文化的對峙。一方尋求多元共存的復甦，一方延續集權式的穩定結構。這場競爭的深層意義，在於誰能更貼近社會的變化節奏。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。



