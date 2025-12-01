年底股市的幻象與真實

▲今年以來股市延續2025年的漲勢強勁上行，但現在的量能與結構顯示，投資人可能需要警惕短線的修正。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

股市在2025年表現強勁，但年底波動加劇。道瓊工業指數在11月中站上47,716新高點，展現出企業獲利與投資信心的支撐。標普500到11月底仍維持在6,849高點附近，反映科技、能源與金融板塊的穩健表現。然而，納斯達克、台股、在今年來漲破24%後，11月初出現自3月以來首度月線下跌，顯示人工智慧相關股票的漲勢可能過度，市場開始擔憂估值泡沫。

在這在歲末時分，金融市場總會瀰漫一股樂觀氛圍。投資人還期待「聖誕行情」與「作帳效應」推升股價，再創新高。我們應怎麼看待年底前的市場表現？

年底股市的幻象 華爾街的真相

今年以來股市延續2025年的漲勢強勁上行，但現在的量能與結構顯示，投資人可能需要警惕短線的修正。況且期待再創新高的期待往往帶有幻象的成分。市場的集體情緒容易被降息預期、資金回流、法人作帳等因素所放大，形成一種「必然上漲」的錯覺。

事實上，股市的高點並非單純由季節或情緒決定，而是取決於基本面、資金面與國際局勢的交織。當市場過度樂觀時，反而可能隱藏著最大的風險。

年底行情若僅靠情緒支撐，便容易出現「假突破」：指數創新高，但量能不足，隨後迅速回落。這種情況在歷史上並不罕見，提醒我們必須區分幻象與真實。

更值得注意的是，年底的華爾街其實只剩下「看守人員」維持盤勢，大咖早已休假，真正的決策力量暫時缺席。這意味著市場的漲跌缺乏深度與持續性，行情更容易受到短線資金與情緒的影響。

換言之，年底的股市並不是由重量級資金推動，而是由散戶與短線交易者的情緒所主導。這種結構性空缺，使得年底行情更容易出現「無量上漲」或「假突破」。投資人若誤以為背後有強大資金支撐，便可能陷入風險陷阱。

更進一步來說，這種「看守盤」的特徵，往往讓市場呈現一種表面穩定卻暗藏波動的狀態，任何突發事件都可能引發劇烈震盪。投資人若能理解年底的市場結構，就能避免被幻象迷惑，保持冷靜與耐心。

▼年底的華爾街其實只剩下「看守人員」維持盤勢，這意味著市場的漲跌缺乏深度與持續性，行情更容易受到短線資金與情緒的影響。（圖／路透社）

降息預期的雙刃劍與資金博弈

今年市場最強烈的期待之一，是美國聯準會可能在年底前啟動降息。降息通常被視為資金行情的催化劑，因為它意味著資金成本下降，股市估值得以提升。

然而，降息預期也可能成為雙刃劍。一方面，它確實能吸引資金回流，推升股市短線表現；另一方面，若降息的理由是經濟疲弱或通膨壓力未解，則反而代表基本面存在隱憂。市場若只看見「降息」的字眼，而忽略背後的經濟脈絡，就可能陷入過度樂觀的陷阱。

更值得警惕的是，降息預期本身容易被資金操縱，成為大型機構的博弈工具。他們可能利用市場的樂觀情緒拉抬股價，吸引散戶追高，再趁高檔出貨。這種資金博弈的真相，往往在事後才被揭露。投資人若只看表面，便可能成為資金遊戲的犧牲者。年底行情若僅靠降息預期支撐，便容易出現「短線拉抬、隨後修正」的循環。

更進一步來說，降息的效果往往需要時間才能顯現，短線的樂觀情緒可能過度提前反映，導致市場在真正的政策落地前就已經透支漲幅。這種「先漲後修」的模式，在歷史上屢見不鮮，提醒投資人必須保持冷靜，避免被短線的幻象牽著走。

作帳行情的表象 今年漲多的現實

年底另一個常見的市場現象是「作帳行情」。法人與投信為了美化年度績效，往往在歲末拉抬持股，形成短線的上漲動能。這種現象在台股尤其明顯，甚至成為投資人習以為常的期待。

然而，作帳行情的本質是表象，它並不代表企業基本面真正改善。當投資人因為作帳效應而盲目追高，便可能忽略了企業獲利與產業趨勢的真實狀況。更嚴重的是，作帳行情往往伴隨量能不足，漲勢缺乏持續性。一旦法人完成績效美化，股價便可能迅速回落。

今年行情已經漲多，美股與台股全年漲幅超過 20%，對投資人而言已是豐收。此時再期待年底「錦上添花」，其實並不合理。市場的漲幅需要休息，資金也需要重新分配。若投資人過度追逐年底行情，反而可能在高檔被套牢。聰明的投資人應該懂得「留得青山在，不怕沒柴燒」，將資金保留到明年，等待新的趨勢與基本面支撐。

更進一步來說，作帳行情的短線拉抬，往往只是「績效粉飾」的一部分，並不具備長期投資價值。投資人若能看穿這種表象，就能避免在高檔追高，反而能在修正後找到更合理的進場點。

歷史經驗 真正的風險意識

股市的歷史提供了重要的借鏡。過去若連續三年漲幅超過 20%，往往在第四年出現修正或震盪。原因在於估值已經過高，市場需要時間消化。這種歷史規律提醒我們，不能只看短線的樂觀氛圍，而要從長期的結構來判斷。若 2023 至 2025 年已經連續三年大漲，2026 年便可能面臨挑戰。投資人若忽略這種歷史經驗，便可能在幻象中受傷。

在年底行情的樂觀氛圍中，最需要被強調的，正是風險意識。股市的高點往往伴隨著最大的風險，因為市場情緒已經過度集中，任何意外事件都可能引發劇烈修正。投資人應該保持冷靜，避免被「創新高」的表象迷惑。

真正的投資智慧，不在於追逐短線的幻象，而在於辨識基本面與資金面的真實狀況。觀察成交量、外資動向、通膨數據與國際局勢，才是判斷行情的關鍵。

重要的是，投資人應該採取防守型心態，保留現金部位，分散風險，避免全倉進場。年底行情或許能再創新高，但這並不代表安全或持續的多頭。更進一步來說，投資人若能在樂觀氛圍中保持警覺，便能在幻象與真實之間找到平衡，避免成為資金博弈的犧牲者，並為來年的投資做好準備。

▼股市的歷史提供了重要的借鏡。過去若連續3年漲幅超過 20%，往往在第4年出現修正或震盪。原因在於估值已經過高，市場需要時間消化。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

