中國「十五五」的脈絡、特色與對台影響

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

中國的五年計畫制度始於1953年，源自蘇聯式的計畫經濟模式，初期以重工業建設與國家主導的資源配置為核心。隨著改革開放的推進，五年計畫逐漸從「指令性」轉向「指導性」，成為中國政府進行中長期政策規劃與資源配置的重要工具。

這一制度不僅體現了中國共產黨對經濟社會發展的高度組織能力，也反映出其對國家治理的整體性與前瞻性思維。每一個五年計畫的制定，往往伴隨著對國際形勢的重新評估、國內挑戰的系統盤點，以及政策工具的調整與創新。

從第一個五年計畫到即將展開的第十五個五年規劃，中國已歷經七十餘年的制度演化。這一制度的持續性與穩定性，為中國經濟的快速成長與社會轉型提供了制度保障。

特別是在全球化與地緣政治競爭日益激烈的當下，五年計畫不僅是經濟政策的藍圖，更是政治穩定與國家戰略的象徵。它不只是技術性文件，更是一種治理哲學的體現，強調目標導向、系統整合與長期規劃。因此，理解中國的五年計畫，不僅是理解其經濟政策的關鍵，也有助於洞察其治理邏輯與戰略思維。

過去五年計畫的成就

回顧「十四五」規劃（2021–2025），中國在多重挑戰下仍展現出強勁的制度韌性與政策執行力。面對新冠疫情的衝擊、全球供應鏈重構、美中科技與貿易摩擦升溫，中國透過「雙循環」戰略強化內需動能，同時加速科技自主與數位基礎建設。

在製造業升級、綠色轉型與數位經濟領域，中國取得顯著進展。例如，電動車產業迅速崛起，成為全球領先的出口國；5G網路與人工智慧基礎設施快速擴展，為新興產業提供支撐；同時在碳中和目標下，綠能投資與環保政策逐步落地。

「十四五」期間，中國也在社會治理與民生保障方面進行多項改革。教育、醫療、養老等領域的公共支出有所提升，城鄉融合與區域協調發展政策逐步推進。儘管面臨人口老化、青年失業率上升等結構性挑戰，中國仍透過政策工具維持整體經濟穩定，GDP年均增長率維持在5%左右，展現出強大的政策調控能力。此外，數位人民幣試點推進、金融監管強化與平台經濟治理，也顯示中國在制度創新上的積極作為。

這些成就不僅為「十五五」規劃奠定基礎，也提供了政策延續與調整的參考。中國政府在「十四五」期間展現出的危機應對能力與政策靈活性，使其能在不確定性中維持戰略定力，並為下一階段的發展目標創造空間。

十五五規劃 核心特色

「十五五」規劃（2026–2030）在全球科技競爭加劇、地緣政治緊張與內部結構轉型的背景下，展現出更強烈的戰略意圖與政策聚焦。最顯著的特色是「科技自立自強」成為核心目標。

中國政府提出將採取「超常規措施」，在半導體、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等領域實現突破，並部署一批國家重大科技任務。這不僅是對美國出口管制的回應，更是中國試圖在全球科技格局中取得主導權的戰略布局。

此外，「十五五」規劃強調擴大內需與提升居民消費佔GDP比重，意圖從出口導向轉向內需驅動的成長模式。在公共服務、社會保障與中等收入群體培育方面，規劃提出多項政策方向，試圖解決長期以來消費不足與收入分配不均的結構性問題。同時，規劃也提出要整治「內卷式競爭」，強化反壟斷與公平競爭機制，顯示中國政府對社會壓力與資源錯配的關注。

在產業政策方面，「十五五」規劃將現代化產業體系建設列為首要任務，並聚焦於戰略性新興產業與前沿技術，包括量子科技、氫能、核聚變、腦機介面與第六代通訊等。這些布局不僅反映出中國對未來科技趨勢的判斷，也顯示其在全球產業鏈重構中的積極角色。

整體而言，「十五五」規劃是一份高度集中、技術導向且具備制度整合意圖的戰略藍圖，代表中國在全球競爭中尋求制度優勢與技術突破的決心。

對台灣的潛在影響

「十五五」規劃對台灣的影響，既體現在經濟層面，也延伸至政治與制度競爭。在經濟方面，中國強調科技自主與製造業升級，勢必加速半導體、AI、先進材料等領域的投資與政策支持。這將對台灣的科技產業構成壓力，特別是在晶片製造與設備供應領域，中國若能突破技術瓶頸，將逐步減少對台灣的依賴，改變兩岸科技互補的格局。

在制度層面，「十五五」規劃重申要「牢牢把握兩岸關係主導權與主動權」，並提出深化融合發展、建設示範區、落實台胞同等待遇等政策。這些措辭顯示中國將持續推動「融合式統一」策略，透過經濟誘因與制度安排吸引台灣民眾與企業參與大陸發展。在台灣社會對中國政治信任分歧的背景下，這些政策將增加親中派的柴火，削弱反中派的力量。

此外，「十五五」規劃中的地緣政治語言也可能加劇台海緊張。中國強調要反對外部勢力干涉、打擊台獨勢力，顯示其在兩岸議題上的強硬立場。這可能進一步削弱台灣的國際空間引起台灣人的反感，也可能對區域安全構成挑戰。

▼「十五五」規劃對台灣的影響，在經濟方面，中國強調科技自主與製造業升級，勢必加速半導體、AI、先進材料等領域的投資與政策支持。（圖／路透）

結論與前瞻

「十五五」規劃的提出，標誌著中國在制度設計與戰略思維上的又一次深層轉型。它不僅延續了五年計畫作為國家治理工具的制度傳統，更在內容與語言上展現出高度的技術導向、地緣意識與制度整合意圖。

從「科技自立自強」到「內需驅動」，從「融合發展」到「制度競爭」，「十五五」不再只是經濟政策的藍圖，而是中國在全球秩序重構中尋求主導權的戰略宣言。

這份規劃也凸顯出中國式治理的特質：高度集中、目標導向、跨部門協同與政策工具的靈活運用。在西方多數民主制度面臨治理碎片化與政策延遲的困境時，中國透過五年計畫制度，維持政策連貫性與執行力，並在危機中展現出制度韌性。這種治理模式雖有其風險與限制，但在特定歷史與制度條件下，確實為中國提供了穩定發展的制度支撐。

然而，「十五五」規劃也面臨諸多挑戰。人口結構惡化、青年失業率居高不下、地方財政壓力加劇、民營企業信心不足，皆可能削弱政策效果與社會支持。

此外，在全球科技競爭與地緣政治緊張加劇的背景下，中國若無法在制度創新與國際合作中取得平衡，則可能陷入技術孤立與制度封閉的困境。如何在自主創新與全球連結之間取得動態平衡，將是「十五五」成敗的關鍵。

對台灣而言，「十五五」不僅是觀察中國政策走向的窗口，更是理解制度競爭與區域戰略的參照座標。台灣若要在此一格局中維持自身優勢，需強化制度韌性、深化國際合作、提升科技自主能力，並在公共政策設計中融入更多前瞻性與系統性思維。五年計畫的邏輯雖非台灣所採用，但其戰略意涵與政策工具，仍值得台灣在制度創新與國家治理上加以借鏡。

總結而言，「十五五」規劃是一份高度政治化、技術化與制度化的戰略文件，不僅反映中國政府對未來十年挑戰的判斷，也展現其在全球秩序重構中的角色定位。它既是政策工具，也是治理哲學，更是制度競爭的宣言。

在這場制度與技術交織的全球競賽中，中國的「十五五」將不只是國內發展的指南，更是國際觀察中國戰略意圖的關鍵文本。

▼對台灣而言，「十五五」不僅是觀察中國政策走向的窗口，更是理解制度競爭與區域戰略的參照座標。（圖／翻攝 央視、新華社）

