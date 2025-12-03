不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

▲賴清德在競選總統前稱「我當選戰爭機率最低」，變成以總統之尊證實「2027中共武力犯台」，這已經不是一個總統失信於民的政治跳票，而是將2300萬台灣人推向火線，複製「烏克蘭模式」的瘋狂行動。（示意圖／民進黨提供）

●蕭旭岑／中國國民黨副主席、前馬英九基金會執行長

歷經兩次賴清德總統及其側翼發動的大罷免後，台灣人展現強韌的意志，否決賴清德反民主的獨裁舉措，反對民進黨「抗中保台」的錯誤路線。這是最新的台灣主流民意，也是台灣人展現智慧，挽救台海局勢的重要一步。

在這個大方向下，主張兩岸和解交流的鄭麗文高票當選中國國民黨主席，引發各國駐華使節高度興趣，紛紛前往國民黨中央拜會交流，表達對鄭麗文與國民黨新團隊的期待。顯見兩岸重啟對話不但已經是台灣主流民意，更符合國際及區域各方的利益。

這個台灣主流民意有深厚紮實的基礎。九月份兩份有公信力的媒體民調，聯合報公布近九成民意支持兩岸維持溝通管道（民進黨支持者也有75%贊成），美麗島電子報公布超過七成的民眾認同自己屬於「中華民族」，打臉民進黨推動近二十年的「去中國化」。這些數字對於台灣安全、兩岸和平，都是極其正面的信號。

當然，好事多磨，台灣內部與國際上不樂見兩岸和解的力量，隱隱然在竄動。日本首相高市早苗的「台灣有事」說，絕非失言，而是日本右翼要朝「正常化國家」，拉美國下水的試水溫。

而台灣內的台獨力量，自然不甘兩岸無事，因此有賴清德總統日前的「準戰爭宣言」，乃至於綠營側翼對馬英九、洪秀柱、鄭麗文的批判。

賴清德在競選總統前稱「我當選戰爭機率最低」，變成以總統之尊證實「2027中共武力犯台」，這已經不是一個總統失信於民的政治跳票，而是將2300萬台灣人推向火線，複製「烏克蘭模式」的瘋狂行動。

一個正常的人很難理解，明明遵循中華民國憲法與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，即可緩和兩岸關係，為何總統卻反其道而行，要將台海帶向戰火？

親綠媒體人劉寶傑給了答案，原來遵循「憲法一中」的規定，在台獨力量眼中，是如此罪該萬死，因此「見笑轉生氣」，反過來批判馬英九、鄭麗文不該遵守憲法，因為這部憲法「讓台灣人很為難」。這種說法何其荒謬，你對中華民國憲法有意見，又不敢修憲，有什麼資格對遵憲守法的台灣人指手畫腳？

其實，從馬英九到鄭麗文，「憲法解兩岸」、「憲法救台灣」，儼然已經成為台海未來的新解方，更是台灣可以據以和大陸對話的基礎。

就像電影「教父」的情節，誰不遵循家族規定，恣意妄為，就是背叛家族。同樣的，不遵守中華民國憲法，又妄加將台灣拖入戰爭的人，就是背叛台灣。

▼從馬英九到鄭麗文，「憲法解兩岸」、「憲法救台灣」，儼然已經成為台海未來的新解方，更是台灣可以據以和大陸對話的基礎。（圖／記者周宸亘攝）

