高雄不是兩個女人的戰爭而已

▲把邱議瑩對上柯志恩，說成「女性政治人物的正面對決」，本身就是一種自我安慰。（合成圖／記者湯興漢、屠惠剛攝）

●余甫雄／政治工作者

把邱議瑩對上柯志恩，說成「女性政治人物的正面對決」，本身就是一種自我安慰。真正殘酷的現實是—這是一場誰更容易被打成「全民公敵」的選戰。她雖然是深綠的戰將，卻是對手眼中的完美靶子，而其根本問題不是不夠忠誠、不夠拚，而是太容易被定型。

邱議瑩過往的爭議 早已成為藍營的「現成彈藥庫」

從早期的「番仔說」、搧羅智強、踹法務部長辦公室大門及勞團爭議說都是錄音帶等等爭議事蹟，讓所謂的「漂亮寶貝」變成「剽悍寶貝」，雖然在支持者眼中是「捍衛價值」，但在中間選民眼中，卻是「情緒化政治」的既定印象。

高度意識形態化的政治標籤

她長期被視為民進黨內「戰鬥路線」代表人物，這個標籤在初選是資產，在市長選舉卻可能是負債。

治理論述相對弱於政治論述

對手最容易操作的一點就是：「她很會吵架，但不一定適合治理一座城市。」說白一點，邱議瑩不是弱，而是太好打。她的存在，會讓藍營選戰變得簡單——只要不談自己有多好，專心把她打成「民進黨激進政治的化身」。

▼羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌。（圖／國民黨立委羅智強提供）

柯志恩不是沒有爭議 而是被低估的「低風險假象」

柯志恩並非外界想像中的「乾淨選項」，只是她的問題長期被包裝成無關痛癢，但一旦進入高雄市長層級選戰，這些問題其實同樣致命。

政績平凡 存在感長期不足

柯志恩從政以來，缺乏足以被社會普遍記住的代表性政績。無論在教育、社福或地方建設上，都難以提出清楚、具體、被選民廣泛認可的成果。這意味著她的選戰優勢並非「做得好」，而是「沒被仔細檢驗」。一旦進入市長選舉，被要求交代治理能力時，空洞感反而會成為破口。

2019 年競選期間公務車爭議 揭露權力使用的盲點

在2019 年選舉期間，柯志恩曾被質疑使用公務車進行競選行程，導致司機長時間超時工作、過勞問題浮上檯面。這起事件的本質，不只是技術性違規，而是暴露三個問題：

1.對行政資源與競選界線的模糊認知

2.對基層人員勞動處境的冷感

3.「習以為常的權力便利」心態

這對一個要競選市長、掌握龐大行政資源的人來說，並不是小事。

立委任內角色單一 被視為國民黨「橡皮圖章」

更關鍵的是，柯志恩在立法院期間，高度配合黨團運作，鮮少展現獨立立委的政策主體性。多項重大法案與政治攻防中，她的角色更接近黨團意志的執行者、政黨對立中的跟隨者、而非為選區或專業領域發聲的代議士，這讓她很容易被貼上「國民黨橡皮圖章」的標籤—不犯錯，但也不負責任；不決策，只服從。

真正危險的地方在於 她的問題不夠「吵」卻夠「藏」

柯志恩的爭議有一個共同特性：

不夠戲劇化、不容易激起情緒、卻完整暴露治理者該有卻缺乏的判斷力與責任感

這正是她最危險的地方—她可以在選舉中被包裝成「穩定、理性、少爭議」，卻在真正執政時，留下「政績薄弱、決策依附、權力界線模糊」的後遺症。所以整體來說，柯志恩不是一個會把城市帶向前的市長型政治人物，而是一個在低檢驗環境下顯得安全、但一旦掌權就令人不安的選項。

這次高雄大選的關鍵在於：

柯志恩的爭議，不足以激怒中間選民、邱議瑩的爭議，卻足以動員反民進黨情緒

所以真正的警訊：邱議瑩出線，可能是藍營最想看到的劇本

她會讓這場選舉被打成「對民進黨的否定投票」

高雄若出現以下敘事，綠營將極度危險：「這不是選市長，是阻止民進黨繼續用對立統治南部。」而邱議瑩，正好是這個敘事的最佳代言人。

她能幫藍營完成三件事：

1.整合藍營：

面對邱議瑩，藍營幾乎沒有分裂空間，因為她的形象太容易被妖魔化。

2.吸納白與中間選民：

柯志恩只要站穩「不吵架、談治理」，就能坐收其利。

3.降低藍營犯錯風險：

因為焦點永遠在邱議瑩身上，藍營只要少犯錯，就是贏家。

高雄一旦翻盤，2028 不是「警訊」，而是「起手式」

不要再自欺欺人地說「地方選舉不影響總統大選」。高雄若失守，接下來會發生的事是「連高雄都變天了」成為全國級口號，南部基層動員士氣潰散；2028 將被包裝成：「民進黨連自己最穩的地方都守不住，還談什麼繼續執政？」

這對綠營而言，不是一場敗選，而是一場路線破產的象徵事件。問題從來不是「邱議瑩夠不夠綠？」而是「她會不會成為那個，讓對手重新集結、讓中間選民轉向、讓2028 提前失血的人？」

▼問題從來不是「邱議瑩夠不夠綠？」而是「她會不會成為那個，讓對手重新集結、讓中間選民轉向、讓2028 提前失血的人」。（圖／邱議瑩臉書）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。